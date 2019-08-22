«Альфа-Банк» лишает УГМК площадки для храма Святой Екатерины

«Альфа-Банк» не хочет покидать здание в центре Екатеринбурга дешево Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Появились новые желающие заработать на конфликте вокруг строительства храма Святой Екатерины. «Альфа-Банк» заблокировал снос здания Приборостроительного завода на набережной в Екатеринбурге, большая часть которого принадлежит «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Территорию завода рассматривают как место для возведения собора Святой Екатерины. Переговоры двух компаний зашли в тупик, сообщили «URA.RU» информированные источники.

УГМК выкупила часть Приборостроительного завода у строительной компании Prinzip в 2018 году. Параллельно ФПГ вела переговоры о выкупе второй части здания с «Альфа-Банком» — организации принадлежит крыло вдоль улицы Первомайской, здесь в том числе размещен офис «Альфы». Тогда металлурги планировали построить на месте завода культурный центр.

«Альфа-Банк» открыл на Горького дополнительный офис рядом со старым Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Переговоры шли максимально аккуратно, так как „Альфа-Банк“ мог легко завысить цену. „Альфа“ хорошо известна своей принципиальностью. Взять историю с банкротным иском против Уралвагонзавода. В 2015 году банк прямо перед 9 мая сообщил о планах подать суд на одно из ключевых оборонных предприятий страны, еще и находящееся под западными санкциями», — рассказал собеседник «URA.RU».

По данным источника агентства, рамочное соглашение между УГМК и «Альфой» было достигнуто: промышленный холдинг должен был расплачиваться деньгами и офисными площадями. Однако сделку сорвали майские митинги против строительства медниками собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. По итогу протестов от площадки сквера решено было отказаться — появилась идея о возведении храма на Горького, 17. Адрес вошел в шорт-лист для голосования за альтернативное место строительство, голосование намечено на сентябрь. Дума Екатеринбурга уже готова одобрить возведение храма вместо Приборостроительного завода в начале нового сезона.

В части здания, принадлежащей УГМК, открылась кальянная Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Тогда „Альфа-банк“ предложил пересмотреть условия продажи завода. Бизнесу стал очевиден повышенный интерес УГМК к владению всем зданием», — поделился осведомленный источник «URA.RU». Информацию подтверждает пресс-служба екатеринбургского филиала «Альфа-Банка»: «Переговоры пока идут».

При этом «Альфа» продолжает демонстрировать свою несговорчивость, отмечают наблюдатели. Сразу после протестов, в июне, рядом с действующим офисом банка на Горького торжественно открылся центр ипотечного кредитования. Релиз о событии разместили ключевые экономические издания. «В новом центре оборудовано семь просторных переговорных, удобная зона ожидания, установлен банкомат», — рассказывал о появившемся отделении журнал «Эксперт».

Инициаторы строительства храма демонстрируют незаинтересованность в площадке. Инсайдеры «URA.RU» рассказали, что директор «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев (курирует стройку храма) в частных беседах положительно высказывается о второй альтернативной площадке для собора Святой Екатерины — пустыре на перекрестке улиц Белинского-Фурманова. На этом фоне в часть завода, принадлежащей УГМК, возвращаются арендаторы. В мае на Горького, 17 закрылся парикмахерский магазин LaimaLux Group. Сейчас освободившуюся площадь заняла кальянная «Невесомость». «Договор аренды не имеет четких сроков, предпринимателей никто не предупреждает о скором сносе здания», — рассказал источник «URA.RU».

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов не взял трубку. В пресс-службе УГМК попросили сделать письменный запрос, ответ на него пока не поступил. Дозвониться до Александра Андреева не удалось. «URA.RU» изучило выписку из Росреестра, в ней нет данных о владельцах здания Приборостроительного завода и их долях.