Врио Шумков готовит новое правительство. Заработает после 8 сентября

Вадим Шумков (в центре) значительно обновил правительство. После выборов ожидаются еще изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За две с половиной недели до выборов в курганском правительстве заговорили о том, что после избрания врио губернатора Вадима Шумкова грядет реформа чиновничьего аппарата. Кто окажется в фаворе, а кто может лишиться своих постов — зависит от одного из трех сценариев, между которыми выбирает глава региона, сообщают источники «URA.RU».

Сразу после своего прихода на должность врио губернатора Вадим Шумков значительно обновил состав правительства. Практически все ключевые замы сменились на приезжих управленцев. Первым заместителем стал давний соратник Шумкова по работе в Тюмени Андрей Саносян. Вице-губернатором — топ-менеджер «Сибура» Владислав Кузнецов. Представительство в Москве возглавил тюменский чиновник Андрей Алексеев. Замгубернатора, курирующим внутреннюю политику, стал выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков. Департамент строительства возглавил выходец из ХМАО Анатолий Воробьев, а департамент природных ресурсов — Андрей Саркисов из Екатеринбурга.

Лариса Галченко (слева), Лариса Кокорина (в центре) и Вера Демина остались работать в правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В то же время некоторые начальники управлений сохранили свои посты: директор депздрава Лариса Кокорина, начальник главного управления соцзащиты Вера Демина, руководители спортуправления Александр Васильев, управления культуры Владимир Бабин. Директор департамента финансов Константин Ермаков вернулся с поста вице-губернатора по экономике.

Повышение получили Лариса Галченко (перешла с должности начальника правового управления на пост директора департамента имущественных отношений), Светлана Афанасьева (выросла до директора департамента экономики с должности зама), по аналогичной схеме Владимир Ковалев занял должность директора департамента промышленности. В регион вернулся Андрей Кочеров, который занял должность директора департамента образования (ранее был первым замом).

Сохранится ли такая команда после выборов — неизвестно. «Мне кажется, что основную конфигурацию правительства Шумков уже сформировал, если будут перестановки, то уже точечные и не в верхнем эшелоне», — высказал мнение социолог Сергей Ширяев.

Другая версия, озвученная информированным источником из курганского правительства: Шумков сформировал рабочее «правительство до выборов», а после выборов появится некое «правительство для системной работы».

Так, инсайдеры уже анонсировали уход с поста двух замгубернатора Татьяны Менщиковой и Ивана Зонтикова. «Появившиеся слухи расцениваются как преднамеренная утечка, обозначающая, что эффективный менеджмент Шумкова полностью соответствует кремлевским ориентирам, а жесткая внутренняя политика — лишь инструмент, которым Шумков будет и впредь оперировать при выполнении поставленных перед регионом задач», — прокомментировал источник в правительстве, пожелавший остаться неназванным.

Кто-то из нынешних чиновников может перейти на другие посты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению политтехнолога Алексея Орлова, выпускник президентского резерва Шумков следует разработанной администрацией президента модели, которая предполагает три этапа формирования исполнительной власти региона. «Первый этап — переходный, с начала прихода в регион высшее должностное лицо формирует пул управленцев из представителей предшествующей команды, которая становится проводником ситуации в регионе. Такая конструкция действует до выборного периода», — объяснил Орлов.

По его мнению, после выборов наступит этап формирования долгосрочного правительства, которое будет планомерно и эффективно реализовать все намеченные в выборный период задачи. «Представители выборной команды, для которых статус вторичен, обычно в таких случаях переходят на трудные направления или смещаются в другие регионы», — отметил в свою очередь высокопоставленный инсайдер. Орлов пояснил, что в случае качественного исполнения своей миссии фигуры могут получить «бонусы» в виде назначений на важные должности федерального уровня.

«Включение директора департамента финансов Константина Ермакова в список сенаторов может свидетельствовать именно об этом», — добавил собеседник.

Но, как отмечают наблюдатели, возможен и некий альтернативный, неожиданный сценарий. «Возможна ротация заместителей внутри правительства и полное переформатирование структуры, что приведет к ключевым переменам», — предупредил инсайдер, знакомый с обстановкой в правительстве.