Восемь картинок, как Россия отмечает День флага

В столице Урала триколор развернули несколько сотен человек Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

22 августа в России отмечается День национального флага. Праздник, официально установленный в стране 1994 году, в этот раз перекрыл по масштабу предыдущие празднования.

Первыми юбилей российского флага (ему исполнилось 350 лет) отметили жители Камчатки и Дальнего Востока. На склоне Авачинского вулкана 18 участников проекта «Все стихии» развернули крупнейший в России государственный флаг площадью 1423 квадратных метра и весом 80 килограммов.

Волонтеры смогли поднять на склон 80-килограммовый стяг Фото: соцсети

Во Владивостоке праздник будут отмечать до 24 августа. В течение трех дней в парках и скверах столицы Приморья будут выступать местные творческие коллективы, а в пятницу, 23 августа, будет забег по тропе здоровья вдоль бухты Федорова.

Во Владивостоке отмечать праздник будут еще два дня Соцсети

В Якутске прошел флешмоб #МойФлаг. Участникам нужно было сделать фото на фоне флага России и разместить его в социальных сетях с хештегом. На момент выхода публикации таких снимков в одном только Instagram — 10 тысяч 949.

В Новосибирске День триколора ознаменован автопробегом, участие в котором приняли патриотические движения. К акции присоединились и местные байкеры. Всего участникам предстоит проехать 1130 километров до самого крупного озера в Западной Сибири — Чаны — и обратно.

Байкеры в честь праздника поучаствуют в автопробеге ФОТО: соцсети

Гости Омска могли на площадке «Россия — это мы» заполнили карту России отпечатками рук с трехцветным изображением

Карта России из отпечатков ладоней омичей ФОТО: Портал Правительства Омской области

В Урае (ХМАО) по случаю юбилея триколора был организован заплыв.: участники преодолели 350-метровую дистанцию, держа в руках российских флаг. В столице Ямала Салехарде все желающие смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению сувениров и поделок с символом праздника. В Тюмени рядом с ДК «Водник» желающие раскрасили площадь ромашками, васильками и гвоздиками цветов российского триколора.

В Кургане прошел праздничный митинг у кинотеатра Россия, на который пришло около трех тысяч горожан. Врио губернатора Вадим Шумков вручил паспорта школьникам, которым исполнилось 14 лет. По Перми проехала колонна из 14 ретро-автомобилей. Ожидается, что вечерний праздничный концерт соберет до трех тысяч пермяков. Для них до десяти вечера выступают губернский оркестр, хор «Млада» и творческие коллективы города. Финальной частью праздника станет выступление барабанщиков Davlet Khan show.

Жители Екатеринбург отмечали юбилей флага в самом центре города Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В Екатеринбурге праздник состоялся в историческом сквере, где прошла акция «Горжусь, что живу под российским флагом». В 17:00 волонтеры развернули триколор размером 10 на 15 метров.

В Челябинске на Бульваре Славы прошла акция «Флагу честь!» в рамках которой состоялись праздничная викторина, конкурс рисунков. В этот день на пешеходной части Кировки горожане собрались на танцевальные состязания «Триколор батл».

Спасатели водрузили триколор на крымскую вершину ФОТО: Соцсети

Одними из самых масштабных получились празднования в Крыму. Сначала на главной площади Симферополя был развернут флаг, привезенный через год после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Затем в Ялте состоялось торжественное водружение триколора на вершину Ай-Петри — участниками акции стали представители отряда «Крым-спас».

Самой необычной составляющей праздника стало видеопоздравление от робота «Федора», который в четверг отправился на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-14». «Со мной к МКС стартует российский флаг, сегодня ему 350 лет, он объединяет миллионы людей и миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я — Skybot F-850 — поздравляю россиян с Днем Государственного флага России! С праздником, друзья!» — говорится в поздравлении.

В Москве празднование официально началось в парке Победы, где под государственный гимн участники акции развернули трехцветное полотнище площадью в тысячу квадратных метров. Затем для гостей мероприятия был организован праздничный концерт, на котором выступил детский ансамбль «Зернышко. Помимо этого в столице вновь стартовала акция «Россия в каждом окне». Ее организаторы — Компания «Городские галереи».

На фасаде одного из зданий в районе Садового кольца художники разместили изображение окон с вывешенным в них российскими триколорами. По словам автора проекта Ольги Фридман, до 22 сентября любой желающий может сделать фотографию или видео на фоне арт-объекта и выложить в социальные сети с официальным хештегом мероприятия #РоссияВКаждомОкне. В дальнейшем акция распространится на другие регионы страны.