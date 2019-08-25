Уральский политик создает лагерь, который меняет отношение к Кавказу

Форум «Машук» в Ставрополье проходит уже в 10-й раз, Игорь Баринов курирует его второй год Фото: пресс-центр форума «Машук-2019»

Игорь Баринов, экс-депутат Госдумы от Свердловской области, глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), второй год курирует федеральный лагерь для молодежи. Форум «Машук» знакомит студентов-активистов Кавказа и других регионов страны. Вне зависимости от традиций и темперамента они учатся жить вместе и разрабатывают проекты для укрепления страны, рассказывает журналист «URA.RU», который провел сутки в уникальном лагере под Пятигорском.

«Асалам алейкум, добрый день», — здороваются при заезде на двух языках. За недельную смену участники лагеря так привыкают, что говорят оба приветствия будто слитно.

Первым, что видит гость «Машука», когда входит на территорию лагеря — бесконечные ряды палаток. В каждую селят молодых людей обязательно из разных регионов, говорит один из кураторов форума Магомед Газиев. Таким образом, по его словам, в одной палатке могут жить чеченец, дагестанец и москвич.

На территории лагеря размещено больше 300 палаток Фото: Павел Маркуш, @ URA.RU

В первый же день смены представителей всех делегаций, около тысячи человек возрастом до 25 лет, перемешивают между собой, чтобы люди знакомились с культурами и идеями представителей других национальностей. Участник может узнать своего земляка по цвету футболки. Так, у гостей из Ставропольского края — желтые, Дагестана — зеленые, Чечни — салатовые, Кабардино-Балкарии — фиолетовые, Северной Осетии — красные, Ингушетии — серые. Участники форума из других регионов страны могут носить футболки любого цвета.

Дело в том, что «Машук» — северо-кавказский форум: местная молодежь приезжает сюда защищать проекты и выигрывать гранты, остальные — получить новые знания и познакомиться с Кавказом.

Подготовиться к защите проектов участникам форума помогают молодые наставники — победители чемпионата профмастерства WorldSkills или выпускники Высшей школы экономики. «В этом году мы постарались сделать самую интенсивную и разнообразную образовательную программу. Большие компании (Сбербанк, Россети), которые участвуют в лагере, будут брать ребят на стажировку. Может быть, они останутся работать», — представляет задумку Игорь Баринов.

«Машук» состоит из трех недельных смен в августе: «Профессионалы РФ» (приезжают бизнесмены, айтишники, ученые), «Проактивное общество» (активисты, блогеры), «Я лидер» (лидеры общественных объединений). Мы побывали на второй смене Фото: пресс-центр форума «Машук-2019»

Для кавказской молодежи «Машук» и правда социальный лифт: многие участники приложили силы, чтобы оказаться здесь снова. «Первый раз я приехал в команде с другом. Он уговорил меня, сказав, что тут классно. Но его проект был сырой, мы ничего не выиграли. На этот раз я буду защищать свою идею, которая уже реализована», — рассказывает Мурад, 20-летний студент из Грозного.

На форуме одни предлагают обратить внимание на социализацию сложных подростков (воспитанники детских домов и заключенные детских колоний), другие создают массовые Дни спорта в муниципалитетах, третьи — готовят проект амфитеатра на вершине горы Машук. Работы команд оценивают по три эксперта, которые и решают судьбы грантов.

Игорю Баринову (по центру) и Магомедсаламу Магомедову (справа) презентуют проекты, которые уже выигрывали гранты Фото: пресс-центр форума «Машук-2019»

Игорь Баринов говорит, что в этом году грантовый фонд конкурса увеличен и впервые превысил 100 миллионов рублей на все три смены, поэтому гранты (обычно дают до 300 тысяч рублей) получат многие. Но на этом работа не заканчивается. «Победителю еще нужно правильно отчитаться. Организаторы дотошно сверяют его траты со сметной документацией. Контролируют все! Доходит вплоть до того, что если у тебя в смете указаны 10 шариковых ручек бренда „Космос“, а у тебя даже дешевле — Beifa — все равно это грубое нарушение», — рассказала Анастасия, тоже штурмующая грантовый фонд.

Когда у обитателей «Машука» все же появляется свободное время, они проводят его на альтернативных площадках форума: лепят из глины, осваивают движения национальных танцев и занимаются спортом. Но даже здесь есть свои нюансы.

«Организаторы стараются максимально избегать физических контактов между участниками форума. Кавказцы — эмоциональный народ и могут в пылу борьбы переборщить.

Поэтому у нас нет футбола или баскетбола. Все играем в волейбол. Участники находятся по разные стороны поля и не могут помешать друг другу», — рассказал один из участников.

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов (слева) заметил положительные изменения на форуме «Машук» Фото: пресс-центр форума «Машук-2019»

Но свободное время — здесь большая редкость: ежедневно на форуме выступают известные спикеры. Так, за последнюю неделю на «Машук» приезжал бывший футболист Александр Самедов, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер (сериал «Универ») и режиссер Арарат Кещян. Еще были депутаты Госдумы Ильдар Гильмутдинов и Ольга Казакова, российский летчик-космонавт Сергей Залетин, продюсер Comedy Club Production Алан Батаев, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По интернету разошлось видео с Рогозиным: когда чиновнику показывали робота, танцующего лезгинку. По словам хозяев форума, он даже раздумывал над тем, чтоб забрать киборга. Спикер последнего дня второй смены «Машука», замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов в сопровождении Игоря Баринова тоже посмотрели новую звезду «Машука». Робота в папахе зовут Хажби. Гости поаплодировали Хажби, после чего пошли отвечать на вопросы молодежи.

Магомедова, бывшего президента Дагестана, многие узнают: подходят пожать руку или сделать селфи. И вопросов к спикеру много. Первый — от дагестанца Махмуда. Он пожаловался, что в школах республики родной язык стали преподавать факультативно. Магомедов объяснил причины изменений: «Предметы теперь находятся в обязательной части образовательных стандартов. Единственная поправка: изучение должно проходить добровольно. Дагестана это касается в меньшей степени».

За лето 2019 года побывать на «Машуке» успеют почти три тысячи человек с Северного Кавказа и других регионов России Фото: пресс-центр форума «Машук-2019»

Кавказцев также интересовало мнение гостей форума о соцсетях и глобализации. Один из участников спросил хорошо или плохо, что стираются грани между народами. «Мы этому сопротивляемся. Я уверен, что в ближайшей перспективе ни один язык и ни один народ в нашей стране потерян не будет», — ответил Магомедов и услышал аплодисменты.

В конце разговора один из участников хотел узнать отношение Магомедова к изменению границ Чечни и Дагестана, а также к аресту совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Модератор встречи предложила обсудить вопрос позже, пытаясь защитить спикера от неудобного вопроса. Но замглавы администрации президента сказал, что коротко прокомментирует ситуацию: «Никто не в состоянии безнаказанно оскорбить или обидеть Дагестан. Дагестанцы — гордый народ, любому готовы дать ответ и не раз это продемонстрировали», — подытожил экс-глава республики, чем вызвал овации в зале.

После встречи с гостями участников второй смены форума ждал концерт группы «Город 312». Прощание с лагерем (для некоторых участников слезное — за неделю все успели сдружиться) продлилось почти до полуночи. Уже утром, 23 августа, участников смены «Проактивное общество», сменили новые молодые общественники. В лагерь под Пятигорском приехали участники смены под названием «Я лидер». Среди них призеры лидерских конкурсов, руководители проектов, журналисты и блогеры, а также лидеры объединений и общественных организаций, студенческих активистов. Теперь они начнут бороться за гранты, дружить и узнавать другие культуры.