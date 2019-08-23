До конца лета — неделя и один день. Успевайте! Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что заместитель Цуканова наращивает свое влияние. Опять! — Куйвашев ищет виновного в скандале с Шипулиным. — «Атомстройкомплекс» будет спонсировать свердловскую оппозицию. — Ректору УрФУ Кокшарову ищут замену. — Текслер готовит отставки «токсичных мэров». — В Тюмени не могут найти политтехнологов на 2021 год. — В отпуск Комарова не дает расслабиться заместителям. — Новое назначение прокурора Ямала мог пролоббировать глава АК «Ямал». — Глава Ямала впервые покажет жену. — Политтехнолог Давыдов приезжал в Пермь проконтролировать губернатора. — В Кургане готовят атаку на Шумкова. — В Зауралье ждут уголовных дел против бывших замов губернатора. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Заместитель Цуканова наращивает свое влияние. Опять!

Наблюдатели говорят о заметном аппаратном усилении заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова. Поводом стало возвращение чиновника, которого еще недавно критиковал полпред, в повестку. Теперь долгожитель полпредства проводит мероприятия и выступает, подменяя шефа. Не стал исключением и День города в Екатеринбурге. «Этот факт позволяет говорить и о том, что в полпредстве большее влияние получают не балтийские [Цуканов раньше работал в Северо-Западном федеральном округе], а местные кадры», — счел источник «URA.RU».

Куйвашев ищет виновного в скандале с Шипулиным

Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от подчиненных дать конкретные имя и фамилию человека, из-за которого экс-биатлонист Антон Шипулин едва не был снят с довыборов в Госдуму. «В ближайшее время в резиденции проведут подробный анализ того, почему декларация о доходах чемпиона была подана с нарушениями», — говорят в кулуарах.

Бидонько удивил подчиненных работой в отпуск…

Вице-губернатор по политике Сергей Бидонько получил неожиданную оценку своей деятельности. Рассказывают, что контактеры приятно удивились доступности чиновника, находящегося в отпуске за границей. Бидонько спокойно берет трубки, находясь за рубежом, решает вопросы, дает указания. Все остальные члены правительства, утверждают интриганы, предпочитают брать телефоны исключительно на равных по уровню чиновников и редко допускают ответы на звонки подчиненных, если только сами не попросили их позвонить.

Чайников влез в чужие полномочия

Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что вице-губернатору Сергею Бидонько, который считается ответственным за избирательную кампанию Антона Шипулина, не пришлось погружаться в скандал с декларацией Антона Шипулина, находясь в отпуске. По данным слухмейкеров, всю работу за Бидонько, пока тот в отпуске, поспешил сделать его коллега — замгубернатора Валерий Чайников, ссылаясь на опыт руководства облизбиркомом. «Теплоты во взаимоотношениях двух замов эта ситуация не добавила», — рассказал инсайдер «URA.RU».

Чемезов придумал, как повысить узнаваемость…

Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Олег Чемезов продолжает страдать от того, что не может найти для себя правильное направление работы в Свердловском правительстве. Пытаясь повысить узнаваемость, чиновник даже попросил департамент информполитики региона напрямую связывать с ним журналистов, шепчутся в кулуарах. «Активностью Чемезова недовольны коллеги: вице-губернатор, пытаясь показать свое значение и раздавая комментарии, неизбежно или наобещает лишнего, или залезет на чужу „поляну“», — отмечают источники.

… и даже предлагает свои услуги в безнадежных проектах

В свердловском правительстве разгорается борьба за очередной крупный проект — строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Свои лоббистские способности предлагает заместитель губернатора Олег Чемезов. Но категорически против его кандидатуры выступает другой зам, руководящий экономическим блоком, Алексей Орлов. «Ближайшее будущее покажет, кто из них победит», — уверены наблюдатели. Другие собеседники намекают: до сих пор Чемезову не удавалось продемонстрировать свои таланты, так что надеяться на его успехи в этой теме как минимум странно.

«Атомстройкомплекс» будет спонсировать свердловскую оппозицию

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Строительная компания «Атомстройкомплекс» может стать одним из главных спонсоров свердловского отделения КПРФ, считают слухмейкеры. «После отставки Владимира Тунгусова с должности первого вице-губернатора коммунисты на какое-то время остались без средств, но сейчас политический блок администрации Екатеринбурге порекомендовал им финансового куратора и помог с началом переговоров», — рассказал инсайдер.

Спонсоры отвернутся от «Справедливой России» перед выборами

Ходят слухи, что из-за кадровой чехарды в отделении и отсутствии финансирования уральские эсеры почти не имеют шансов показать достойные результаты на следующих выборах в Заксобрание и Госдуму. По словам источника, подтверждением стала последняя социология, проведенная департаментом внутренней политики Свердловской области: «Эти данные могут оттолкнуть от „Справедливой России“ потенциальных спонсоров».

В свердловском отделении ЛДПР грядет смена руководства

В свердловском отделении ЛДПР может смениться руководитель. Нынешнего координатора отделения Данила Шилкова, заверяют слухмейкеры, заменит бывший депутат Госдумы Эдуард Маркин. На Урале он известен тем, что в 2002 году стал участником ООО «Коммерческий Банк „Уралфинанс“», а также являлся гендиректором ОАО «Вычислительно-управляющего центра „Адаптекс“». В 2007 году он был избран депутатом Госдумы от Свердловской области, а в декабре 2011 года пошел в Госдуму уже от Пермского края.

Чем экс-парламентарий занимается сейчас неизвестно, но связывают его с совершенно конкретными политическими силами — авторитетными бизнес-группами, усиливающими свое влияние в Екатеринбурге. Все это коррелирует со слухами о том, что именно этим бизнес-группам в ближайшее время будет передан контроль над либерал-демократами Среднего Урала.

Генконсул США в Екатеринбург приедет позже, чем ожидалось

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Прибытие в Екатеринбург нового генерального консула США переносится. Если у представительства Германии в уральской столице смена руководителей дипмиссии произошла за нескольких дней, то дипломата, который сменит ушедшего Пола Картера, придется подождать. Слухмейкеры не могут назвать причину трудностей, но утверждают, что конкретные персоны уже выбраны и согласованы.

Дерягина убеждает чиновников уволить Сибирцеву

Депутат гордумы Елена Дерягина через спикера Игоря Володина и главу аппарата администрации Илью Захарова лоббирует отставку руководителя департамента образования города Екатерины Сибирцевой, сообщил инсайдер «URA.RU». Чиновнице не важно, кто будет новым главой ведомства, ей нужно только иметь влияние на этого человека. «При таком раскладе Дерягиной станет намного легче продвигать своих кандидатов на руководящие посты в детсадах и школах, а также получать средства для ее центра допобразования», — объяснил собеседник нашего агентства.

Мэрия Екатеринбурга срывает подготовку к Универсиаде-2023

Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга до сих пор не приступила к разработке проектов планировки территории у «Екатеринбург-Экспо», где власти хотят построить объекты летней Универсиады-2023. Без этих проектов невозможно работать над подъездными путями к площадке и коммунальными сетями. «Похоже, мэрию Екатеринбурга ничему не научил горький опыт с ВИЗом-правобережным, который не удалось использовать под Универсиаду из-за своевременно неподготовленных документов», — подытожил инсайдер.

Власти вернутся к созданию медиахолдинга, чтобы уволить Полянина

Свердловские чиновники, курирующие внутреннюю политику, вновь изучают вариант слияния «Областной газеты» и «Областного телевидения». Несколько лет назад идея о создании крупного медиахолдинга уже проговаривалась, но осталась проектом. Возможно, сейчас она будет реализована: «Это возможность оптимизировать управленческую структуру и без лишнего шума уволить главреда „Облгазеты“ Дмитрия Полянина, известного своим скандальным характером», — считают источники нашего агентства.

Спикер Сысерти берет контроль над протестом против мусорного завода

Глава городской думы Сысерти Александр Карамышев пытается войти в число лидеров протеста против строительства мусоросортировочного завода на границе «Уральской Рублевки» и Екатеринбурга. По словам источников «URA.RU», политик активно добавляется в различные чаты сысертских протестующих и призывает их идти на разговор к мэру областного центра Александру Высокинскому. «Поведение Карамышева логично — по решению суда его пытаются лишить мандата за нарушения в декларации о доходах, а он настраивает на свою сторону общественность», — считают наблюдатели.

Ректору УрФУ Кокшарову ищут замену

Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге разные группы влияния подыскивают кандидатов на пост ректора УрФУ, рассказал источник «URA.RU». В кулуарах появились сообщения, что нынешний глава вуза Виктор Кокшаров скоро может уехать на высокую должность в Москву: «Его позиции заметно усилились после удачно организованного в июле визита президента Владимира Путина в университет».

В уральском госпитале придумали, как обмануть «майские указы Путина

Тема низких зарплат, которую подняли тагильские медики, касается напрямую и их коллег в Екатеринбурге — им тоже занижают выплаты. Но очень хитро. Как какая схема используется, например, в госпитале ветеранов войн. «Есть „майские указы“ президента, предписывающие поднять зарплату медицинским работникам. Нарушать их нельзя, поэтому делают прибавку к зарплате, но на эту же сумму убирают стимулирующие надбавки», — рассказывают сотрудники госпиталя. — Получается, как в школьной задаче про бассейн и труб: сколько втекает, столько и вытекает.

Авторитетные бизнесмены заглядываются на новый актив

Илья Московец © URA.RU

Авторитетные бизнесмены Екатеринбурга, усиливающие свое влияние на городскую политику, говорят, загорелись еще одной идеей. После неудач со «Спецавтобазой» и нужным, но пока не свершившимся получением контроля над «Водоканалом» они решили попробовать «на зуб» еще один актив властей — Фонд капитального ремонта. В ближайшее время, уверены слухачи, губернатору поступит просьба поставить в Фонд нужного специалиста, который со временем сможет получить полный контроль над организацией.

Бывший алкомагнат с многомиллионными долгами уехал жить в Сингапур

Основательница рухнувших алкогольных компаний «Семь пятниц» и «Владимир и К» Светлана Чамовских уехала жить в Сингапур, рассказали «URA.RU» источники. По словам инсайдера, «за границей она живет жизнью обеспеченного, успешного человека». При этом в Екатеринбурге уже третий год длится процедура банкротства Светланы Чамовских. «Количество кредиторов продолжает увеличиваться, но конкурсному управляющему нечем с ними рассчитаться», — рассказал собеседник агентства.

Инсайды Челябинской области

Текслер готовит отставки «токсичных мэров»

Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Алексей Текслер готовит кадровую зачистку муниципалов. И речь идет не только о мэре Златоуста Вячеславе Жилине, которому уже указали на дверь. Инсайдеры уверяют, что будет еще несколько отставок глав, к которым не только проявляют интерес силовики, но и сами они проваливают поручения со стороны области. Потребуют отставок у тех мэров, что попали в «черные списки» по количеству жалоб, занесенных, в «красный блокнот» Текслера.

Жилин козырял связями…

Информация о том, что отставка мэра Златоуста Вячеслава Жилина дело решенное, стало для города просто информационной бомбой. Этого ждали давно, но Жилин держался так уверено, что казался всем непотопляемым. Градоначальник козырял, якобы, дружбой с вице-губернаторами. Это приводило в оторопь руководство правительства области, где никто Жилина не поддерживал. Мэр даже рассказывал, что «обо всем договорился с первым вице-губернатором Виктором Маминым», чем еще больше рассердил самого Мамина. Но особенно всех удивило, как Жилин хвастался дружескими связями с руководителями Контрольно-счетной палаты региона. Ревизоров, кстати, это только смешило, так как проверка города была очень жесткой. Сейчас, когда с Жилина «снимают корону», все ждут, как он будет оправдываться. Сам уже говорит, что «его заказали через СМИ» и продолжает уверять, что проблем нет.

…теперь его жена избавляется от бизнеса

Между тем сам Жилин, точнее его супруга Ульяна Жилина, в срочном порядке зачищают свой бизнес, как и дружественная им семья Сгоянов. Инсайдеры рассказывают, что фирмы переписывают на сторонних лиц, за полтора месяца успели «скинуть» несколько важных активов. В Златоусте считают, что глава и его приятели готовятся к эвакуации из города.

У замминистра — «черная метка»

Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова исключена из состава регионального стратегического комитета. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер. Из состава вывели еще несколько человек — бывшего мэра Челябинска Владимира Елистратова, экс-министра экономразвития региона Сергея Смольникова и бывшего первого вице-губернатора Евгения Редина. Но если это решение понятно, все они ушли в отставку, то с Куприковой, которая остается действующим чиновником высокого уровня не так просто. Инсайдеры говорят, что это нехороший знак для Куприковой. Возможно, ее не видят в министерстве после выборов, когда состоится перезагрузка областного правительства.

Фонд имущества ликвидируют в короткие сроки

Говорят, что ликвидация областного фонда имущества, о которой уже объявлено, пройдет в рекордно короткие сроки. Дочернее предприятие минимущества региона прекратит свое существование в самое ближайшее время. Это связано с тем, что функции фонда напрямую переданы министерству, согласно федеральному закону и надобности в «дочке» больше нет. Кстати, за процессом в Челябинске будут следить и другие регионы, так подобные структуры должны ликвидировать во всех субъектах, но чуть позже. На Южном Урале решили процесс не затягивать.

Алейников получил «последнее китайское»

Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Челябинска Владимир Алейников, курирующий дорожное хозяйство еще с 1990-х годов, может разделить печальную судьбу градоначальника Владимира Елистратова, проработавшего на своем посту всего несколько месяцев. Елистратова отправили в отставку, демонстративно не озаботившись дальнейшим трудоустройством. Если Алейников не изменит отношения в работе по контролю за ходом дорожных ремонтов в столице Южного Урала, его увольнение. Болтают, что о подобных намерениях на закрытом совещании врио мэра Наталья Котова заявила практически открытым текстом. Впрочем, инсайдеры утверждают, что Алейникова могут оставить советником врио мэра, но если все будет плохо, он не получит и такой должности.

Из-за ЧС с метро чиновник лишился повышения

Вадим Ахметов © URA.RU

Только что назначенный после увольнения Евгения Пашкова и. о. начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Игорь Васильченко «разжалован» обратно в замы. И.о. начальника управления стала другой заместитель Ирина Балашова. Причиной таких перестановок стал скандал с едва не оставшимися без охраны объектами строящегося челябинского метрополитена, сообщают инсайдеры. Затяжка с объявлением тендера вынуждает власти временно ввести режим ЧС, что позволит сохранить охрану метро. Сам тендер успели объявить сегодня.

Достанется и Репринцеву

Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, история с метро лишила шанса на повышение и председателя комитета по градостроительству администрации Челябинска Сергея Репринцева. Сам он несколько месяцев работает в статусе временного вице-мэра по строительству и ждет, когда приставки «и.о» лишится и станет вице-мэром постоянным. Так вот, инсайдеры уверяют, что приставка действительно исчезнет, но вместе со словом «вице-мэра». Репринцев больше не будет обладать полномочиями замглавы города и останется председателем комитета.

Начальнику КУиЗО жена поставила ультиматум

Болтают, что у истории с несостоявшейся отставкой начальника комитета по имуществу и земельным отношения администрации Челябинска (КУиЗО) Сергея Чигинцева есть свой подтекст. Инсайдеры рассказывают, что Чигинцев просто устал от того негатива, что вываливают на него на одном из сайтов. Он, рассказывают в мэрии, так сильно переживал по этому поводу, что супруга поставила вопрос ребром: «Увольняйся или подам на развод!» Жена всерьез опасалась, что Чигинцев доведет себя до сердечного приступа и чиновник действительно подал заявление об отставке. Это уже потом врио мэра Котова велела ему заявление забрать и уйти в отпуск, чтобы полечить нервы.

Мотовилов помогает эсерам…

Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидаты от «Единой России» в Центральном районе обвинили зампреда регионального отделения партии, депутата ЗСО Александра Мотовилова в помощи оппонентам из «Справедливой России». Жалобу на него направили партийному начальству в Москву. По словам обиженных единороссов, Мотовилов через свои управляющие компании устраивает эсерам праздники дворов и другие мероприятия. Более того, местные жильцы обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить, за чей счет организованы все эти праздники, на которых пиарятся кандидаты от «Справедливой России». У них есть подозрение, что мероприятия оплачены за счет управляющих компаний, читай — самих людей.

… и метит в преемники Мякуша

Между тем, инсайдеры говорят, что Александр Мотовилов в последнее время достаточно уверенно себя чувствует. Он всем говорит, что теперь работает в штабе по выборам губернатора и заручился поддержкой новых областных властей. А там уже и до поста спикера Заксобрания области недалеко, как бы дает понять депутат. Впрочем, сплетники говорят, что Мотовилов слишком «токсичен». Списывать со счетов председателя ЗСО Владимира Мякуша рано, да и сменщиком Мякуша называют вице-спикера Заксобрания Олега Голикова.

Скандал с «переселением» святой дойдет до патриарха

Недавно назначенный главой Троицкой епархии епископ Пармен неожиданно свернул проект переноса праха местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) из ее родного села в соседнее, где строит монастырь ее протеже. Помимо возмущения паствы, рассказывают инсайдеры, у скончавшейся в 1948 году праведницы неожиданно нашлись вполне живые родственники. Они подали в прокуратуру заявления о планах незаконной эксгумации и осквернении могилы. В итоге епископ сделал заявление, в котором «со смирением просит у смущенных прощения и святых молитв» и даже обещал лично поучаствовать в панихиде в Чудиновском.

Между тем, челябинские верующие продолжают охранять могилу и, на всякий случай, собирают подписи под обращением к патриарху Кириллу. Они опасаются, что архиерей выместит недовольство на стареньком священнике местного храма отце Иоанне.

В Чебаркуле будет смена мэра

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что мэр Чебаркуля Сергей Ковригин, находящийся под домашним арестом по обвинению в получении взятки, все-таки уйдет в отставку. И произойдет это когда истечет срок отпуска, который он себе оформил, чтобы не терять в зарплате. Инсайдеры говорят, что на отставке Ковригина настаивают в резиденции главы региона. Врио губернатора Алексея Текслера не устраивает затянувшийся период безвластия в Чебаркуле. Сейчас решают кого поддержать на выборах мэра, которые объявят после отставки Ковригина. Врио мэра Светлана Виноградова уже дала понять, что не хочет становиться главой города, но готова оставаться временным градоначальником, пока не найдут замену Ковригину.

В Карталах свернули ремонт дорог

Полторы недели прошло с того времени, как с улиц Карталов внезапно исчезла дорожно-строительная техника. Говорят, что районные власти были уверены, что к ним приедет врио губернатора Алексей Текслер и срочно затеяли большой ремонт. Потом, когда стало известно, что в самых ближайших планах главы региона территория не значится, работы также быстро свернули. Жители чертыхаются, передвигаясь по раскуроченным дорогам, клянут местных чиновников решивших устроить «показуху» и ждут Текслера, чтобы пожаловаться на районные власти.

Главный лесник сдал подчиненного силовикам

Вадим Ахметов © URA.RU

Задержание за взятку заместителя руководителя ЧОБУ «Чебаркульское лесничество» Игоря Белова одна из самых обсуждаемых тем среди лесников Южного Урала. Начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров от этой истории публично дистанцируется, мол, пусть силовики разбираются. Но сплетники рассказывают, что это Лавров «сдал» Белова правоохранительным органам. Главный чебаркульский лесник уже давно, как говорится, напрашивался и Лавров передал материалы на него в прокуратуру. Единственное, чего не знал начальник ГУ лесами, что дотошные силовики раскопают и коррупционные схемы и дело получится таким громким.

Инсайды Тюменской области

Тюменский госслужащий сбежал от силовиков за границу

В региональном правительстве шепчутся, что глава Центра информационных технологий Тюменской области Артур Усманов под видом отпуска сбежал за границу. Если верить слухам, он опасается проверки прокуратуры, которая якобы проходит сейчас в подведомственном ему учреждении.

«Говорят, что он уже несколько лет может передавать многомиллионные контракты по информатизации здравоохранения в компанию своего друга Андрея Лозицкого ООО „1С-Медицина-Регион“, некоторые даже без проведения конкурсов», — высказывают свою версию слухачи. По их мнению, Усманов дожидается результатов проверки и уже после этого решит, возвращаться ли на родину. Но так ли это, или же это просто сплетни, которые распространяют недоброжелатели, остается просто гадать.

Кандидат в облдуму от КПРФ разочаровался в своей партии…

Ткачук Дмитрий © URA.RU

Говорят, что Анатолий Княжев, выдвинутый КПРФ на довыборы в тюменскую облдуму, уже пожалел, что связался с коммунистами. Якобы никакой толковой поддержки своему кандидату они не оказывают. Кроме того, к Княжеву пришло осознание, что его методы больше подходят к стилю ЛДПР. «Выбрал бы раньше либерал-демократов, уже бы в думе был», — потешаются сплетники.

Кроме Княжева, напомним, в выборах участвуют Мурат Тулебаев (ЛДПР), Николай Руссу («Единая Россия») и Максим Карпиков («Справедливая Россия»)

., а у претендента от «Справедливой России» кончились деньги

Николай Бастриков © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что Максим Карпиков, идущий на довыборы от «Справедливой России», уже потратил все 250 тысяч рублей, которые ему на кампанию выделила партия (а конкретно, ее региональный лидер Владимир Пискайкин). «Последнее время Карпиков только и рассказывает в соцсетях о том, как съездил за грибами да покатался на роликах. Видимо, денег нет, осталось только грибы собирать», — смеются случахи.

В политтусовке удивляются «адскому коктейлю» в рядах «Справедливой России»

В политтусовке в принципе недоумевают, как в рядах тюменской «Справедливой России» уживаются ее лидер Пискайкин, Карпиков и активист Юрий Рябцев — кандидат в гордуму Ялуторовска от эсеров. Масла в огонь подлил Пискайкин, на прошлой неделе во всеуслышание заявивший о симпатиях к Сталину. «При этом, Рябцев — антисталинист, а Карпиков — слыл поклонником Троцкого. И все-таки они вместе», — удивляются инсайдеры.

Тюменские единороссы применят старый прием по обеспечению явки избирателей

Дмитрий Ткачук © URA.RU

По слухам, конференция тюменского отделения «Единой России», намеченная на следующую неделю, будет посвящена одному главному вопросу — как обеспечить достойную явку на довыборы в облдуму. «Прием будет использован тот же, что и на президентских выборах 2018 года. Каждый член партии должен привести на выборы 10 человек», — уверяют слухмейкеры. Так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно.

Назначение главы Росприроднадзора «тюменской матрешки» задерживается

По словам инсайдеров, назначения главы Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора не стоит ждать как минимум до начала осени. «До 3 сентября все в неизвестности. Глава федерального Росприроднадзора Светлана Родионова ушла в отпуск», — отметил собеседник.

При этом другие источники « URA.RU » сообщают, что на пост главы управления по «тюменской матрешке» (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область) претендует чиновник из Нижневартовска Владимир Кайгородов. Среди его преимуществ — опыт работы в структуре ведомства.

Новый глава Тобольска чистит команду

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тобольском политическом бомонде, и приближенным к нему бизнесменом, зреет недовольство новым мэром Максимом Афанасьевым. Якобы он так активно взялся за расчистку «авгиевых конюшен» духовной столицы Сибири, что нерадивые чиновники и подрядчики пачками слетают с должностей и жирных контрактов. «Говорят, на Афанасьева активно ищут компромат, чтобы отправить в отставку. Но, учитывая полную поддержку мэра губернатором, шансы у местных элит минимальны», — осторожно шепчутся в кабинетах тобольской администрации. А другие источники добавляют: «Мэр пришел работать. И ему нужна хорошая команда. Все, кто не соответствует критериям и не готов честно трудится, надолго не задержится. А компромат искать бесполезно».

Кандидатов в муниципальные думы специально отодвигают в тень

Рассказывают, что кандидатов в муниципальные думы Тюменской области специально отводят подальше от СМИ. Якобы уровень будущих народных избранников настолько низок, что в региональных отделениях боятся дать им трибуну для заявлений — дескать, могут такого наговорить, что потом вовек не отмоешься. «Особенно от этого страдают единороссы. В партии всерьез задумались о привлечении новых ярких людей. Вопрос, пойдет ли к ним кто», — прикидывают сплетники.

В Тюмени не могут найти политтехнологов

В облдуме ходят сплетни, что политики, запланировавшие участие в выборах 2021 года в региональный парламент, не могу найти кадры для своего продвижения. Вроде как продумывать кампанию надо уже сейчас, а хороших политтехнологов и пиар-специалистов в Тюмени можно пересчитать по пальцам одной руки. «Те, кто побогаче, привезут пиарщиков из Москвы. А вот тем, кто победнее, придется рассчитывать на собственный креатив да партийный ресурс, если повезет», — рассказывают слухмейкеры.

Инсайды ХМАО

Бюджету ХМАО грозят многомиллиардные потери из-за переезда Сургутнефтегаза

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО поговаривают, что окружной бюджет Югры может потерять 40 мрлд рублей ежегодно после юридического переезда «Сургутнефтегаза», который якобы планирует сменить югорскую прописку на петербургскую. «По одной из версий, которую я услышал уже в двух разных кабинетах правительства, переезд намечается на следующий год. Также говорят, что, по примерным подсчетам правительственных экономистов, бюджет потеряет от 30 до 40 млрд», — делится инсайдер.

И.о. директора депсвязей ищет работу в Крыму

В правительстве ХМАО шепчутся, что исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин отправился в Крым на время отпуска, где занялся поиском новой работы. «У него там много знакомых по прошлым проектам. Поговаривают, что может уехать туда на ПМЖ», — судачат инсайдеры.

В отпуск Комарова не дает расслабиться заместителям

Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском правительстве поговаривают, что внезапный отпуск глав региона Натальи Комаровой помешал отдыху вице-губернаторов ХМАО. «Заместителям Комаровой пришлось отменять или сокращать свои отпуска и возвращаться в регион. Несмотря на то, что Комарова в отпуске, она продолжает контролировать работу властей. Постоянно созванивается с подчиненными, ставит им задачи и следит за их выполнением», — судачат инсайдеры.

Мэра в ХМАО проверят за грубые переписки с жителями в соцсетях

В правительстве поговаривают, что главу администрации Лянтора Сергея Махиня вызывают на ковер за нарушения этики в соцсетях. «По одной из версий, чиновник грубо общался с жителями в соцсетях, о чем донесли главе региона Наталье Комаровой, которая моментально постановила разобраться в ситуации», — судачат инсайдеры.

Глава Сургутского района начал проигрывать медиавойну мэру поселка

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой крайне раздражен медиаактивностью мэра поселка Нижнесортымский Петра Рымарева. Конфликт районных и местных властей по поводу ввода в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений снова обсуждается в федеральных СМИ и даже популярном telegram-канале Mash. Причем, история подается не так, как привык ее рассказывать журналистам сам Трубецкой. «Глава муниципалитета привык быть во всем прав и медиа он тое использует для формирования общественного мнения в соответствии с его точкой зрения. А тут всплыла информация про огрехи строительства КОС, сам Рымарев сделал несколько заявлений в СМИ, которые показывают неубедительную позицию района относительно этого объекта, что злит самого Трубецкого», — обсуждают сплетники.

На выборах в Кондинском районе используют технологии черного пиара

Ходят слухи, что в Кондинском районе развернулась информационная кампания между властями и оппозицией в преддверии выборов. Наибольшая активность развернулась вокруг кандидатур на пост главы поселка Болчары. Конфликтующие стороны вспоминают все грехи оппонентов и пытаются вывести их в паблик, чтобы продемонстрировать недостатки друг друга. «Жители Кондинского района не припомнят, когда к ним было приковано столь большое внимание со стороны СМИ. Так что активно обсуждают все происходящее в соцсетях, для сельских жителей все происходящее воспринимается как реалити-шоу с любимыми и нелюбимыми персонажами», — шепчутся слухмейкеры.

Газовики недовольны резонансом вокруг загрязнении на сургутском ЗСК

Поговаривают, что на сургутском ЗСК (Завод стабилизации конденсата, принадлежащий «Газпром переработке») до сих пор находятся в шоке от результатов проверки природоохранной прокуратуры, которая подтвердила, что предприятие отравляет окружающую среду стоками, содержащих метанол. Газовики были уверены, что проведенные экспертизы ничего не покажут. Шумихой по этому поводу недовольны в головном офисе компании в Санкт-Петербурге. «Руководству не нравится, когда бренд „Газпром“ звучит в негативном ключе. Так что эта история может для кого-то выйти боком на самом заводе», — выдвигают версии в газпромовской среде.

Депутаты думы ХМАО не хотят обсуждать тему запрета на алкоголь

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что депутаты думы ХМАО недовольны тем, что вновь начала возникать в повестке дня тема с переносом магазина с алкоголем и табаком за город. Тема, которая при любом раскладе, вызовет недовольство у избирателей. Парламентарии очень рассчитывают, что общественники не смогут набрать 20 тысяч подписей для того, чтобы рассматривать эту инициативу на законодательном уровне. «Выступишь за запрет, жители начнут вдвигать претензии, что это покушение на их свободу выбора. Проголосуешь против запрета, обвинят в том, что является противником здорового образа жизни. Тоже плохо», — жалуется один из депутатов окружной думы.

Коллекционеры готовы скупить «подарки для новорожденных»

Анна Майорова © URA.RU

Слухачи в окружном правительстве рассказывают, что идея с подарком для новорожденных, который со следующего года будут получать Югорчане, так сильно понравилась жителям округа, что в социальных сетях уже появились коллекционеры, готовые заплатить приличные суммы за первые экземпляры. «Идея с подарком не нова, конечно, но в Югре ее обсуждали публично. Более того, это не разовая акция, ведь губернатор Комарова настояла, чтобы их выдавали до 2028 года, поэтому подарков будет много. И вот за первые 50 штук люди готовы платить приличные деньги», — добавляет слухач.

Власти крупного района ХМАО завидуют коллегам

Инсайдеры из Сургутского района рассказывают, что, глядя на внутриполитический кризис внутри своей территории, где главы поселений открыто конфликтуют с главой района, власти задумались о том, чтобы перенять опыт других территорий. «В пример ставят Нижневартовский район, где авторитет главы района Бориса Саломатина позволяет ему уже который год удерживать позиции эффективного управленца и привлекать миллионные инвестиции», — резюмирует инсайдер.

Мегионским полицейским запрещают пользоваться телефонами

Владимир Жабриков © URA.RU

Информаторы из числа силовиков рассказывают, что мегионские полицейские начальники запретили своим подчиненным проносить на собрания мобильные телефоны. «Запрет устный, но конкретный. Если у кого-то из сотрудников в руках заметят телефон во время совещания или „разбора полетов“ — может прилететь наказание, вплоть до выговора», — рассказывает слухач. По словам источника, запрет связан с боязнью руководства попасть в поле зрения правозащитников из сообщества во «Вконтакте» «Омбудсмен полиции», где периодически фигурируют Югорские силовики.

В Нижневартовске появился лже-юрист из «СССР»

Инсайдеры шепчутся, что в Нижневартовске появился мужчина, который называет себя юристом. Он примкнул к сообществу «граждан СССР» и раздает бесплатные консультации по вопросам ЖКХ. «Главный его интерес в том, чтобы научить людей преступать закон. Суть его консультаций сводится к одному — научить людей не платить за коммуналку. Смех в том, что он сам должник и вообще не юрист», — рассказывает информатор.

Инсайды ЯНАО

Назначение Герасименко мог пролоббировать глава АК «Ямал»

Владимир Жабриков © URA.RU

Среди силовиков в Екатеринбурге ходит интересная сплетня. Якобы предстоящее назначение прокурора Ямала Александра Герасименко на пост главы Уральской транспортной прокуратуры мог пролоббировать гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк. Если верить слухам, дача последнего находится неподалеку от загородного дома очень высокопоставленного сотрудника прокуратуры. «Герасименко раньше не очень хотели видеть в Екатеринбурге, но, вероятно, кто-то замолвил за него слово», — рассказывают свою версию сплетники. Впрочем, не исключено что это всего лишь слух, который появился из-за слишком долгого ожидания ротации в рядах силовиков.

Глава Ямала впервые покажет жену

Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что в ближайшее время в эфире канала «Россия 24» появится программа «Выходные данные» с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Судя по страницам в «Фейсбук» журналистов передачи, снимали шоу в тот момент, когда Артюхов на «Ладе» объезжал округ. Герои программы, как правило, рассказывают о том, как они проводят досуг, о взаимоотношениях с родными. «Артюхов, вероятно, покажет свою жену», — предполагают слухачи. К слову, это может произойти впервые. Глава регионе не появляется с супругой на публичных мероприятиях, и многие в регионе даже не знают, как выглядит первая леди. Зато Артюхов порой рассказывает о жене в интервью.

Власти округа пытаются вернуть «Аэрофлот»

Владимир Жабриков © URA.RU

В правительственных курилках с сожалением обсуждают закрытие рейса Салехард — Москва, который выполняла компания «Аэрофлот». У чиновников, политиков и бизнесменов он пользовался особой популярностью. И в правительстве прилагают все усилия, чтобы именно «Аэрофлот» и дальше продолжал выполнять этот рейс. «Профильные заместители губернатора Алексей Ситников и Александр Калинин ведут переговоры с компанией», — рассказывают слухачи.

Артюхов удивил подчиненных кадровым решением

Губернатор региона Дмитрий Артюхов во время общения с жителями Муравленко сообщил о том, что сотрудник мэрии Максим Тютюнник переедет в Салехард. Он будет назначен на должность первого заместителя директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Однако люди из ближайшего окружения губернатора о кадровом решении главы региона не знали. «Услышали о нем впервые, как и жители Муравленко, на встрече. Умеет глава региона удивлять», — рассказывают слухачи.

На Ямале радуются отставке главы окружного Росприроднадзора

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Увольнение руководителя Росприроднадзора по ЯНАО Сергея Попова в округе оценивают как надежду на позитивные изменения в ведомстве. По мнению источников «URA.RU», глава подразделения развалил работу структуры. «Остались буквально единицы людей, которые могут передать свой опыт, наработанный годами. Он поувольнял старых опытных специалистов, а набрал молодежь, которая подчинялась его приказам», — рассказал свою версию собеседник. Если верить слухам, Попов уже уехал из округа и вернулся на малую родину — в Ростов-на-Дону. Там он начинал свою карьеру.

Оппозиционер неудачно сходил на встречу к губернатору

Кандидат на место в думе Ноябрьска Александр Бондарчук посетил встречу губернатора Дмитрия Артюхова с жителями города. Оппозиционер хотел поделиться своим мнением о работе местных властей, но не выдержал и перебил выступление одного из ветеранов. И вместо поддержки аудитории услышал в свой адрес замечания от земляков. По информации инсайдеров, этот инцидент показал отношение горожан к Бондарчуку. «Как он может принимать законы или учитывать мнение всех граждан, если не дает слово ветерану?» — рассуждает собеседник.

В Губкинском после приезда губернатора уволили чиновника

По версии инсайдеров «URA.RU», после визита губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Губкинский мэр Андрей Гаранин не продлил трудовой контракт с руководителем МУП «Автодорсервис» Владимиром Котиком. Среди причин называется плохая работа предприятия зимой и летом. «Имеется много нареканий от граждан по качеству уборки снега с дорог, складирования его во дворах, что потом вызвало подтопление придомовых территорий. В летний период были проблемы с уборкой и обслуживанием дорог», — отметил собеседник. Глава города жестко подошел к вопросу и дал сутки на устранение проблем с дорогой. Но отставки все же не удалось избежать.

Инсайды Пермского края

Политтехнолог Давыдов приезжал в Пермь проконтролировать губернатора

Алексей Глазырин © URA.RU

Политтехнолог Леонид Давыдов вместе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым посетил завод им. Шпагина, где реализуется важный для краевых властей культурный проект. Говорят, Давыдов, не входящий в совет по культуре и не занимающийся кластером, внимательно следит за тем, как губернатор Максим Решетников реализует проект и подсказывает ему значимость тех или иных действий, утверждает инсайдер. «Культурный кластер на Шпагина — личный проект губернатора Решетникова. Но, если он окажется удачным, Давыдов будет приписывать участие в проекте наряду с Решетниковым».

Губернатор продолжает объединять территории

Анастасия Яковлева © URA.RU

С подачи губернатора Пермского края Максима Решетникова процесс объединения запустили в Бардымском и Кишертском районах, сообщает инсайдер. Он утверждает, что соответствующие документы вот-вот будут рассмотрены местными земскими собраниями. Ожидается, что все формальные процедуры будут выполнены уже осенью, а до конца года нужные законопроекты будут внесены в краевой парламент. Всего в планах губернатора, сообщает источник, в 2019 году преобразовать в муниципальные округа пять территорий: Бардымский, Кишертский, Большесосновский, Кунгурский и Куединский районы.

Шицын — вечно «исполняющий обязанности» министр

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Говорят, что министром жилищно-коммунального хозяйства Пермского края без приставки «и.о.» Александр Шицын никогда не будет. Он возглавил министерство в статусе исполняющего обязанности в октябре 2018 года, но до сих пор не избавился от приставки. Сообщается, Шицын еще при назначении на должность знал о том, что ему не удастся стать полноценным главой ведомства. «Перед ним поставили простую задачу — транслировать и исполнять то, что спускается сверху. Никакой самодеятельности и инициатив», — пояснил инсайдер. Вот только что предложили взамен — неизвестно. Поговаривают, что после того, как завершатся все основные этапы «мусорной реформы», Шицына попросят уйти. Соответственно, его сменщику, останется только назвать все недочеты ведомства «управленческими ошибками» и озвучить план их исправления.

Преобразование Большесосновского района произойдет в «обмен на главу»

Инсайдеры сообщают, что краевые власти готовы «слить» главу Большесосновского района Вячеслава Буркова и позволить местным депутатам отправить его на следующей неделе в отставку в обмен на то, что народные избранники осенью запустят процесс объединения территории. «В четырех поселениях Большой Сосновы пройдут выборы 8 сентября, там тоже изберут „нужных“ депутатов, которые тут же проголосуют за объединение и уйдут в отставку», — пояснил инсайдер. А уже в марте 2020 года, говорит источник, в объединенной территории — муниципальном округе пройдут выборы по формированию общего представительного органа.

Депутат Госдумы Бурнашов хочет еще посидеть в Москве

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов планирует остаться в нижней палате парламента страны на второй срок, сообщает источник. Для этого, по его мнению, народный избранник после длительного затишья вновь стал появляться в публичном пространстве. «Он обновил свой штат советников-помощников, они сейчас вновь принялись активно пиарить Бурнашова в социальных сетях», — говорит инсайдер. Соответственно, все слухи о том, что депутат после семейных проблем, инцидентов в соцсетях и попытки еще в 2016 лишить его мандата, откажется от участия в гонке за депутатское кресло, являются только слухами.

В уголовном деле «Единой России» виноватым хотят сделать одного человека

Поговаривают, что по уголовному делу, связанному с хищением денежных средств в особо крупном размере сотрудниками пермского реготделения партии «Единая Россия», будет только один главный подозреваемый. Сообщается, что им станет нынешний глава регисполкома Станислав Швецов, который занял эту должность меньше года назад. «До этого Швецов был замом, рвался вверх по карьерной лестнице, подписывал все что нужно. А сейчас остался один и никто его вытягивать из этого не будет. Наоборот, старые единороссы будут топить его, чтобы отвести от себя подозрение», — говорит инсайдер. Он полагает, что на этом политическая карьера бывшего молодогвардейца Швецова будет окончена.

В деле об исчезновении денег в пермском вузе — новый поворот

История с исчезновением денег для преподавателей Пермского института железнодорожного транспорта скорее всего получит новое развитие. Еще в начале лета несколько преподавателей вуза забили тревогу после того, как выяснилось, что им не заплатили за работу со студентами-целевиками. Руководство института как могло, пыталось замять эту историю. Пришлось даже экстренно вызвать преподавателей из отпусков, чтобы «задним числом» заполнить кое-какие документы. Однако, судя по всему, факты финансовых махинаций в вузе подтвердились.

Как рассказал инсайдер, полиция проводила в ПИЖТ выемку документов. Выяснилось, что руководство института незаконно выводило бюджетных средства через «большие премии». «В полиции знают всех поименно и размеры премий для такого скромного по местным меркам учебного заведения, как железнодорожный институт, колоссальны», — отметил источник информагентства. Часть материалов полицейской проверки передана в Пермский следственный отдел на транспорте. «Теперь все зависит от него», — сказал источник.

Сотрудники инспекции жилнадзора не справляются с нагрузкой и бегут с госслужбы

Инсайдеры утверждают, что сотрудники инспекции государственного жилищного надзора Пермского края физически не справляются с той нагрузкой, которую на них возложили. «В отделе проверок специалистам требуется около трех часов на то, чтобы полностью собрать информацию по одной управляющей компании и провести проверку. А им их дают по 25 штук в день», — сообщает инсайдер. Он говорит, что в этой связи уже начались увольнения сотрудников, которые не готовы за «бюджетную зарплату» работать в таком режиме. «Еще чуть-чуть и останутся только начальники, которые, видимо, сами будут проводить проверки», — предполагает собеседник агентства.

Дисквалификация не мешает руководить управляющей компанией

Дисквалифицированный по решению суда директор управляющей компании «ТехКомфорт» Анатолий Пешков продолжает стоять у руля компании и к тому же игнорировать предписания инспекции жилнадзора, сообщают инсайдеры. «Он ежедневно посещает офис управляющей компании, проводит собрания и встречается с жителями, выступает от лица компании», — говорит источник. При этом с юридической точки зрения вроде как все чисто, сообщает инсайдер, — на бумаге он не является директором и на той же бумаге решение суда как бы исполнено, но по факту все осталось точно так же, как и было два-три года назад. «Если раньше Пешков, выступая по ТВ и в той же передаче „Народный комиссар“ был директором УК, то сейчас его представляют просто — юрист или юрист в сфере ЖКХ, но записывают в том же директорском кабинете», — пояснил источник.

В пермский аквапарк никто не верит

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Идея строительства аквапарка рядом с инфекционной больницей на улице Калинина в Кировском районе — это лишь пустое сотрясание воздуха и попытка краевых властей снять негатив, говорит источник. «Сейчас пермякам пускают пыль в глаза, говоря о том, что построят аквапарк. На самом деле там никто его строить не будет, а все это нужно, чтобы люди поверили в благие намерения изменить целевое назначение земельного участка», — пояснил инсайдер.

Он аргументирует мнение тем, что пермяки уже выходили на митинг против вырубки деревьев на этой территории, высказывались против изменений на публичных слушаниях. «А аквапарка как не было, так и не будет. Его сначала собирались строить на Нагорном, потом на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе, сейчас еще одно место предложил министр по управлению имуществом Николай Гончаров. Но все это слова, до реального проекта дело не дошло ни разу», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что после того, как будут приняты изменения (в этом мало кто сомневается), то через некоторое время появится новая идея, а аквапарк предложат строить в другом месте.

Жители протестной Полазны готовят местным властям сюрприз

Протестовавшие против создания Добрянского городского округа жители поселка Полазна намерены бойкотировать предстоящие выборы. Они не потерпят у власти людей, которые уже предали их, рассказал источник. «Кредит доверия к чиновникам исчерпан, федеральным, региональным и местным властям, плевать на наше мнение». Полазненцы вспоминают, как год назад избрали думу, которая по указанию региональных властей, одобрила муниципальную реформу и теперь эти же люди вновь выдвинули свои кандидатуры на выборы. «Сегодня во власть опять рвутся кандидаты, которые в угоду губернаторской лихой затее объединения, поддержали это решение, по существу растоптав мнение большинства жителей Полазны. Как мы можем поддержать этих людей?» — рассказал источник.

Специально к выборам активисты намерены выпустить агитационную газету, в которой будет прописан порядок «протестных» действий во время голосования. Полазненцы призвали присоединиться к ним и жителей соседней Добрянки.

Инсайды Курганской области

В Кургане готовят атаку на Шумкова

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Говорят, что в избирательном штабе врио губернатора Вадима Шумкова готовятся к информационной провокации. Якобы ее готовит экс-заместитель губернатора Кокорина Эдуард Гусев. Последний так и не нашел, куда себя пристроить после увольнения и, по слухам, считает виновником своих бед врио.

Среди прочего, по данным осведомленных источников, к Гусеву пристала еще одна проблема — якобы новые руководители правоохранительных органов по-новому взглянули на ряд факторов биографии экс-чиновника. Речь может идти о случаях передачи благожелателями японских автомобилей заместителю главы региона в бытность работы в правительстве.

Консультант Росприроднадзора поставил под сомнение решение федерального министра

Говорят, что в департаменте природных ресурсов области на неделе стартовала проверка отдела контроля в области охоты Росприроднадзора по УРФО. Среди руководителей охотхозяйств пересказывают историю, что якобы связано повышенное внимание к региону с имеющимся межведомственным конфликтом. «Проверку ведет некий консультант-эксперт Антон Слепак, который пытается оспорить само назначение директора департамента Андрея Саркисова. Якобы люди жалуются на слишком жесткий стиль его управления, а по факту блокировку ряда устоявшихся в регионе схем. Это странный ход от уральского природнадзора, особенно в свете официального согласования Саркисова министром Кобылкиным».

Майборода отказалась от борьбы?

Игорь_Меркулов © URA.RU

В Зауралье ходят сплетни о том, как ведет свою предвыборную агитацию кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода. Многие отмечают ее низкую активность, одни сплетники объясняют это тем, что кандидата об этом «убедительно попросили», а другие и вовсе говорят, что отказаться от предвыборной борьбы она решила за внушительную сумму денег. Впрочем, сама Татьяна Майборода заверила, что на следующей неделе едет в районы на встречи с населением.

В Зауралье ждут уголовных дел против бывших замов губернатора

Злые языки утверждают, что совсем немного осталось до возбуждения новых уголовных дел в отношении бывших замов губернатора. «Силовики собирают доказательства и ждут лишь, когда закончатся выборы. После этого им ничего не мешает спросить с замов экс-губернатора Алексея Кокорина за старые грехи», — говорят сплетники.

Рожков метит в правительство

Екатерина Сычкова © URA.RU

После активизации слухов о предстоящей отставке руководителя зауральского МЧС Олега Рожкова сплетники задумались о его дальнейшей судьбе. Злые языки уверяют, что не зря его часто видят в свите врио губернатора Вадима Шумкова. Дескать, Рожков мечтает выхлопотать себе хороший пост в правительстве. «Ну, а что, он полон сил, имеет хороший опыт и может пригодиться», — оценивают сплетники его шансы.

Ермишкина продвигают

Наблюдатели отмечают, что на сайте мэрии Шадринска, вопреки традиции, стали отмечать участие в мероприятиях не только главы Людмилы Новиковой и спикера городской думы Анатолия Черных, но из первого зама мэра Виктора Ермишкина. «Пытаются внушить горожанам мысль о преемнике, — смеются сплетники. — Впрочем, далеко не все шадринцы готовы смириться с этой идеей, поэтому то и дело в соцсетях возникают призывы к возврату прямых выборов».

Скандал с церковью подогревают иноверцы

Скандал со строительством очередной церкви в Кургане в поселке Вороновке, по мнению сплетников, так активно набирает обороты, потому что тему подогревают баптисты. «Баптистская церковь расположена неподалеку, они хотят избавиться от „конкурентов“, вот и строчат в соцсетях кляузы», — говорят слухачи.

Бюджетница-фигурантка уголовного дела обивает пороги

Заведующая одного из детских садов в Шадринске, в отношении которой возбудили уголовное дело, как рассказывают злые языки, развила бурную дельность, стараясь себя обелить. «Приводит в высокие кабинеты целые делегации, падает в ноги. Неужели действительно верит, что силовики ей простят „мертвые души“, за которых она получала зарплату», — удивляются сплетники.

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