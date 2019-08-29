Профсоюз «скорой помощи»: до нового года хотят уволиться 40% врачей

Примеру нижнетагильских врачей могут последовать коллеги в других регионах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Примеру нижнетагильских хирургов, которые из-за тяжелейших условий труда массово увольняются, могут последовать до 30-40 процентов всех врачей в стране. Такой прогноз в разговоре с «URA.RU» озвучил председатель независимого профсоюза сотрудников «скорой помощи», фельдшер Дмитрий Беляков. По его словам, медики перестают держаться за работу из-за низких зарплат, системы штрафов и физических перегрузок. Собеседник агентства прогнозирует, что коллапс в медицине может случиться к новому году. Такая тенденция уже наметилась: врачи начали массово увольняться в Челябинской области, Ставропольском крае, сотрудники «скорой помощи» в Петрозаводске пригрозили забастовкой.

Действительно ли пример нижнетагильских докторов окажется заразительным, и почему «телевизионный» доктор Александр Мясников не вправе в данном случае критиковать коллег — «URA.RU» рассказал Беляков.

Многие врачи готовы сегодня уйти с работы из-за тяжелых условий труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас есть все предпосылки к тому, что 31 декабря 2019 года 30-40 процентов медиков по всей стране напишут заявления об увольнении. Условия работы, которые сегодня выставили медикам, действительно из ряда вон выходящие. Мало того, что за одну и ту же работу сегодня врачам везде платят по-разному, так еще на медицинское сообщество ополчились правоохранительные органы, пачками возбуждающие уголовные дела, а также граждане, считающие, что врачи — это обслуга, не более того. Работать уже и вправду невозможно.

«Скорая помощь» находится на передовой, этой службе больше всего достается — как от начальников, так и от россиян, которые думают, что приезжающих на вызовы докторов можно оскорблять, бить, калечить. В Москве 90 процентов сотрудников «скорой» — приезжие, люди из других городов. Это вполне осознанная политика Минздрава — люди набирают кучу кредитов, поэтому готовы все терпеть, оформляют две ставки и фактически умирают на службе. Приезжих любят еще и потому, что они, как правило, разрознены, не склонны к консолидации. Московская «скорая помощь», по сути, работает на основе крепостного права. Доктор из условного Иваново, приехавший в столицу, вскоре становится настоящим рабом системы. В Нижнем Тагиле массовое увольнение случилось как раз из-за того, что врачи сумели между собой договориться — наверняка они давно работали вместе. Таким образом, метод «итальянской забастовки», когда сотрудники начинают действовать строго по инструкциям, эффективен только там, где нет большой текучки, их проще объединить.

Службе «скорой помощи» сегодня достается больше всего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня система вынуждает врачей уходить из профессии. Собирать мебель, чинить машины или продавать телевизоры в магазине гораздо выгоднее, нежели лечить людей, подвергаясь при этом унижениям и многочисленным рискам. Даже в Москве, при относительно хороших зарплатах, медики бегут с работы. Они приходят к пониманию, что за эти деньги рано или поздно помрут на рабочем месте. Поэтому массовые увольнения докторов, которые уже начались по стране, думаю, затронут в первую очередь «скорую» — страна в недалеком будущем рискует остаться без экстренной медицинской помощи. Причем процесс, скорее всего, пойдет из регионов — там людям проще объединяться. Ну, а потом все это докатится и до Москвы.

История нижнетагильских докторов мне абсолютно понятна. Причем меня очень забавляет, когда кремлевский доктор Мясников со своей зарплатой активно осуждает хирургов на Урале. Но людям, если честно, наплевать, что думает этот человек, людям нечего терять. Смотрите сами: мои коллеги-фельдшеры на «скорой помощи» в Ярославской области зарабатывают 15 тысяч рублей в месяц! В более отдаленных регионах люди трудятся и за 9-10 тысяч рублей, и это не миф.

Сейчас власти пытаются спасти ситуацию при помощи приезжих врачей — из того же Таджикистана, Узбекистана. Но и таджики больше не хотят работать за гроши в нечеловеческих условиях. Таким образом, если мы еще не приехали, то уже почти на финише. И это страшно.