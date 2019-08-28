Кремлевский врач раскритиковал уволившихся уральских хирургов

Хирурги из Нижнего Тагила не должны были массово увольняться из больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Действия хирургов из Нижнего Тагила, массово написавших заявления об увольнении, являются неприемлемыми. Такое мнение «URA.RU» высказал экс-глава Кремлевской больницы, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.

«Для меня их действия кажутся абсолютно чуждыми врачебной этике и попросту неприемлемыми. Ведь там речь идет о том, что они массово уволились, попросту „оголив“ больницы и дежурства. Если человек становится врачом, то он берет на себя определенные обязательства, которые нарушать не вправе. Как поется в известной песне, нужно „служить всегда, служить везде, за труд, не требуя наград“. Поэтому действия этих хирургов из Тагила меня лично коробят», — заявил доктор Мясников в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что все шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из Демидовской больницы. После того как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.

В Кремле заявили, что ситуация является поводом для реакции региональных властей и Минздрава. А вот депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обвинил уволившихся уральских медиков в саботаже.