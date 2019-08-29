Уральские хирурги о массовых увольнениях: «Мы боимся сесть в тюрьму»

Из-за болшой нагрузки хирурги боятся совершить фатальные ошибки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

За массовым увольнением врачей стоят не низкие зарплаты и большие переработки, а страх стать обвиняемым по уголовному делу и правовая незащищенность. Об этом«URA.RU» рассказали сразу несколько хирургов Нижнего Тагила, которые стали героями крупнейшего медицинского скандала в регионе за последние годы. Эксперты подтверждают: выстроенная система медицинской помощи работает против врачей.

Врачами, которые были готовы уволиться, двигал прежде всего ими движет страх сесть в тюрьму. «Есть большое давление со стороны правоохранительных органов, а при нашей нагрузке ошибки неизбежны. В этом случае врач остается наедине с проблемой. Нет ни юридической, ни моральной помощи от руководства больницы», — сказал «URA.RU» Денис Левченко, заведующий отделением хирургии в Демидовской больнице.

Юрий Изотеев стал одним из главных героев протеста хирургов — и врачи добились своего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С ним солидарен Юрий Изотеев, заведующий хирургией ГКБ № 1: «Мы элементарно боимся сесть в тюрьму. Когда приходится из-за нагрузки непрерывно работать полтора-двое суток, могут случиться фатальные ошибки», — заявил он «URA.RU». Такого же мнения придерживаются и рядовые хирурги, которые попросили не называть их фамилий.

Руководитель региональной общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев уверен, что ситуация сложилась из-за чрезмерного давления прокуратуры.

«Люди устали жить в постоянном напряжении. Случись что, минздравы, как местные, так и федеральные, не представлены в суде в качестве общественных защитников, не оплачивают адвокатов, и т. п. Они не лоббируют права докторов», — считает Стародубцев. В то же время он признает, что в глубинке квалификация специалистов часто ниже, чем городе, а контроль за ними — слабее.

Хирурги признаются, что никак не защищены претензий силовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Работу экспертов профессионалов скальпелем и таблеткой заменили на карающий топор правосудия, превратив страховую медицину в институт страховых представителей для диспансеризации. Идет борьба медицины со страховщиками, образовался вакуум, который заполнила прокуратура. Да и независимой экспертизы по сути нет. На федеральном уровне есть всего три-четыре компании, разницы между которыми по сути нет», — подчеркивает Стародубцев.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области комментировать связь протестов врачей с работой надзорного органа.

«URA.RU» писало, что за последнее время были осуждены трое тагильских хирургов. 26 декабря 2017 года судья приговорил к ограничению свободы на два года хирурга ГКБ № 1 Романа Уланова. 11 сентября 2018 года были осуждены хирурги Демидовской больницы. Два года колонии получила Елена Чазова, один год и десять месяцев дали хирургу Алле Лукиной. Во всех случаях врачи не признали своей вины.

Как писало «URA.RU» скандал в Нижнем Тагиле начался с массового увольнения хирургов из Демидовской больницы в конце июля. В августе их поддержали коллеги из ГКБ № 1 и написали заявления об увольнении. Работа хирургического отделения Демидовской больницы восстановлена за счет специалистов из Екатеринбурга, которые будут работать вахтовым методом, пока не на работу в Нижнем Тагиле не примут новых хирургов. В больницах начались финансовые проверки.