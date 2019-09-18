Как курганские бизнесмены захватывают тюменский рынок

На нового главу региона Вадима Шумкова предприниматели возлагают надежды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские компании активно осваивают тюменский рынок, выживая местных предпринимателей и переезжая в их регион. Зауральцы снижают цены и работают активнее, чем их тюменские конкуренты, привыкшие к льготам и дотациям. Некоторые тюменские компании, не выдержав напора, теряют деньги или вовсе уходят с рынка. Однако тюменские чиновники видят в этом плюсы.

Курганские «экспаты» уничтожают бизнес Тюмени

Предприниматели из Кургана активно осваивают самые разнообразные ниши тюменского рынка. Наиболее заметно их влияние в нескольких направлениях: продукты, ритейл, транспорт.

Курганский «Велес» занимает 25 процентов рынка мясной продукции Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупателей привлекают низкие цены, а предпринимателей из Зауралья — широкий рынок сбыта, рассказал совладелец холдинга «Велес» и депутат Курганской облдумы Дмитрий Ильтяков. Его компания — один из крупнейших производителей, покоривший тюменских покупателей, курганское мясоперерабатывающее предприятие «Велес». На сегодняшний день он занимает 25 процентов рынка Тюменской области в своей сфере. «Сюда мы заходили еще в 1996 году. Конкуренция у нас была всегда, но такого, чтобы в этом регионе вставляли палки в колеса — никогда», — отмечает Ильтяков.

Отдельного внимания заслуживает зауральский ритейл: сеть «Метрополис» открыла в регионе восемь гипермаркетов. Через нее реализуется большое количество курганской продукции, включая выпечку, рыбу, мясо, молоко, бакалею. За счет демпинговых цен и работы с продукцией преимущественно своего региона, курганцы смогли выжить среди крупных федеральных ритейлеров. Тюменские сети «Катран», «Тамара» не выдержали конкуренции, все они закрыли большую часть торговых точек. К примеру, у «Катрана» в 2013 году было 11 магазинов, сейчас осталось только три. Сеть «Тамара» в 2011 году насчитывала 13 точек, сейчас на ее сайте указано всего два магазина.

Начальник управления регионального потребительского рынка Андрей Пантелеев уверен, что конкуренция только положительно влияет на тюменский бизнес Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2017 году курганская компания «Хлеб-с», работающая под брендом «Восточный хлебозавод», приобрела находящийся в удручающем техническом и экономическом состоянии «Тюменский хлебозавод». Новые владельцы оплатили задолженность предприятия в 17 млн рублей, вложились в модернизацию, и сейчас хлебозавод успешно работает. В 2018 году курганское предприятие и вовсе официально «прописалось» в Тюмени.

Ранее чем «Восточный хлебзавод» из Кургана в 2015 году переехала компания «Сдобушка». Причиной стало снижение спроса на продукцию и необходимость расширять рынок сбыта. За два года ее выручка выросла на 169 млн, а прибыль — на 10 млн рублей. Между тем дела у одного из крупнейших тюменских производителей хлеба «ХК «Фонд» идут не так успешно. Его прибыль существенно упала с 1,2 млрд рублей в 2015 году до 593 млн рублей в 2017 году.

С одной стороны продуктовые гиганты Кургана уничтожают мелкий бизнес Тюмени. С другой стороны Тюмень привлекает курганский бизнес покрупнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмень переезжают не только производители продуктов. В 2018 году служба заказа такси «Максим» зарегистрировала головную компанию холдинга в Тюменской области — ей предоставили различные меры поддержки как IT-компании. «Снижена ставка налога на прибыль, льготные условия аренды, больше специалистов в области информационных технологий, тогда как в Курганской области в этой сфере наблюдается кадровый голод. Пока менять что-либо не планируется», — рассказала специалист по связям с общественностью компании «Максим» Мария Пухова.

Компания «Максим» смогла создать на тюменском рынке (впрочем, они уже давно работают во многих регионах страны) конкуренцию известному агрегатору «Яндекс-такси». По данным исследования аналитического центра при правительстве Российской Федерации, в 2018 году эта компания занимала 7,6% рынка такси в противовес яндексовским 10%. Тюменские же перевозчики либо не выжили, либо находятся на грани закрытия.

Одной из главных «движущих сил» зауральского бизнеса стала дешевая рабочая сила.

Так, зарплата в 25 тысяч рублей в Кургане считается достойной. Зарплата на аналогичных должностях в Тюмени составляет 35-40 тысяч рублей. «Это не мы захватываем рынок, это вы обленились, и мы вас кормим, вот и все», — отмечает глава курганской компании по розничной торговле «Экохит» Леонид Нестеров.

В Кургане — утечка налогов

Курганцы считают — льготы расслабили тюменский бизнес. Но сами едут за ними в соседнюю область Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2017 году главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов заявлял, что от бизнеса и власти поступают тревожные сигналы по поводу массового ухода налогоплательщиков из Зауралья. В 2016 году насчитывалось 80 таких компаний, за первую половину 2017 года ушла 21 фирма.

После этого местная налоговая перестала озвучивать подобные цифры. Тюменская налоговая отказалась сообщать «URA.RU» данные по количеству перерегистрированных из Кургана компаний, мотивировав это тем, что там не предоставляют выборки.

Однако, по мнению самих предпринимателей, чиновники немного перегибают планку, когда говорят об «уходе налогов» из небогатой Курганской области. Представители того же такси «Максим» отмечают, что в соответствии с законом они продолжают платить налоги за тех людей, кто работает в офисах Кургана и Шадринска.

«Треть от налога на прибыль, уплаченного компанией в бюджеты субъектов РФ, приходится на Курганскую область», — отмечает специалист компании «Максим» Мария Пухова. Одной из причин ухода из региона курганские бизнесмены называют большое давление со стороны власти на протяжении нескольких лет.

«Во многих регионах малый бизнес не подвергают столь частым и изматывающим проверкам, как у нас. Та же налоговая выжимает из него все соки. Кроме того, прежние власти предпочитали не поддерживать предпринимателей в каких-то вопросах, а наоборот — стараться как можно больше „выжать“ из них. Многие предпочитали „уходить“ из региона только для того, чтобы избавиться от столь пристального внимания», — рассказал на условиях анонимности один из курганских бизнесменов.

Чем это выгодно Тюмени?

Чиновники уверены, что тюменцы смогли пережить падение спроса на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заход курганского бизнеса на рынок соседнего региона, несмотря на проблемы некоторых местных компаний, по данным руководства Тюменской области не сильно на нем отражается. Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев отмечает — конкуренция влияет на тюменский рынок положительно.

«Мы мониторим нашу долю в сетях, в 2014 году видели падение в связи с очередной волной кризиса. Люди стали покупать самое доступное, но наши производители смогли сориентироваться и удержать рынок. Была двухлетняя фаза адаптации тюменских производителей, и в результате они получили те навыки и опыт, с которыми пошли в другие регионы», — отмечает он.

Тюменская область активно развивает рынок инвестиций, заманивая предпринимателей из других регионов выгодными условиями.

Именно этому направлению пристальное внимание уделяет губернатор региона Александр Моор. В 2018 году область заняла в рейтинге инвестпривлекательности первое место по стране, в 2019 — третье. Региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло отмечает, что правительство всегда тепло принимает новые компании: «Привлекаются инвестиции, создаются рабочие места. Любого инвестора: хоть маленького, хоть большого — мы всегда рады встретить, если нужно — помочь».

Что ждут от Шумкова?

Курганский губернатор Шумков сделал ставку на строительство инвестиционных парков Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Ситуация и на тюменском, и на курганском рынке может в ближайшие годы сильно поменяться. Если власти Зауралья сделают налоговые льготы, а также создадут для бизнеса более мягкие условия общения с контролирующими органами, компании могут «потянуться» обратно — поскольку производство в этом регионе стоит дешевле.

Последний год местные бизнесмены начали присматриваться к политике нового, теперь уже избранного губернатора Зауралья, выходца из тюменского областного правительства Вадима Шумкова. К новому человеку предприниматели относятся с осторожностью. Но надеются, что именно он поможет повернуть бюрократическую машину лицом к ним.

Шумков уже запустил в своем регионе строительство индустриальных парков — до 2021 года обещает открыть семь площадок. За комментариями курганского губернатора его пресс-служба отправила «URA.RU» в Instagram-аккаунт чиновника.

«В конце года туда уже готовятся зайти два новых производства. Приняли решение поддержать создание индустриальных парков на двух старопромышленных площадках. На одной запускаем новое производство в ближайшее время. По второй запросили дополнительно поддержку правительства РФ по созданию особой экономической зоны», — сообщает в нем Вадим Шумков. Там же губернатор Курганской области обещает «нарастить «экономические мускулы» своему региону.