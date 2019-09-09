Куда на выборах исчез протест? Почему не сбылись страшные прогнозы?

Пять выводов об итогах кампании-2019. Они одинаковые и для Текслера, и для Беглова

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск, избирательная комиссия, подсчет бюллетеней, выборы, урна для голосования, избирательный участок803
Прошедшие 8 сентября выборы не принесли с сенсаций, но власти не стоит расслабляться, уверены экспертыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основным выводом выборов 8 сентября стало то, что власти получили от электората кредит доверия на изменение ситуации в стране. Фактически россияне признали: социально-экономическое положение в регионах оставляет желать лучшего, но доверять решение проблем альтернативным политическим силам подавляющее большинство по-прежнему не готово. Почему губернаторские туры прошли, вопреки прогнозам, в один тур, как ставленникам власти удалось переиграть оппозицию и кто на самом деле инспирировал «хабаровский кейс», где львиная доля мандатов досталась ЛДПР — в материале «URA.RU».

Удачный пул врио губернатора

Все 16 врио глав регионов, поддержанные федеральным центром, по предварительным данным, побеждают в первом туре. Федеральные власти сделали серьезные выводы из прошлогодних кампаний, когда в трех регионах победа досталась «несанкционированным» кандидатам (Хакасия, Владимирская область и Хабаровский край), объясняет в разговоре с «URA.RU» политолог Марат Баширов (Институт коммуникационного менеджмента). По его словам, особое внимание было уделено личностям врио глав регионов.

Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск
Оппозиция явно рассчитывала на другие результаты, утверждают политологи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Всем врио было дано право вычислять наиболее острые вопросы, консолидирующие избирателей, с целью их оперативного решения. Такая тактика позволила купировать почти любой протест», — отмечает Баширов.

Ставка была сделана на губернаторов-хозяйственников, а не политиков, указывает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Конечно, врио работали в непростом контексте непопулярных налоговой, мусорной и пенсионной реформ. Однако на них социальное недовольство, которое действительно накопилось, не распространилось — не они же, в конце концов, принимали эти решения», — поясняет Журавлев. «И в этом смысле Александр Беглов в Петербурге мало чем отличается от Алексея Текслера в Челябинске. Технология одна», — отмечает Баширов.

По словам эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, также было сформулировано множество новых проектов: «В регионах с появлением новых губернаторов связаны серьезные надежды, но в этом заключается и опасность — если надежды не оправдаются, то люди могут разочароваться».

Недовольство не стало протестом

Неудачные показатели оппозиции вовсе не говорят о том, что россияне довольны происходящим в стране, указывает политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, сегодня крайне важно избежать эйфории. «Когда озвучивались прогнозы по второму туру, многие рассуждали: раз социально-экономическая ситуация плохая, значит, люди будут голосовать за оппозицию. Но это не сработало. Недовольство накоплено, но левая оппозиция не смогла его канализировать, а правая — тем более. Люди на дорогих машинах и с недвижимостью на Западе не могут быть лидерами социальных протестов», — утверждает эксперт.

Журавлев подчеркнул, что электорат снова «выдал власти вексель»: «Дескать, вы пытайтесь, мы вновь даем возможность вам изменить ситуацию к лучшему. Но мы это делаем не потому, что все хорошо, а потому, что предлагаемая альтернатива хуже действующей власти».

Разгон полицией несанкционированной акции оппозиции "Допускай" на Тверской улице 13. Москва
Протестные настроения не конвертировались в голосование против власти
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эффект непопулярных реформ (пенсионной, мусорной, налоговой) все еще дает о себе знать — люди обижены на власть, признает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Но недовольство не готово конвертироваться в протестное голосование», — говорит он. По его словам, выводы о социальном самочувствии на основании явки и результата выборов делать вряд ли стоит: «Здесь хорош пример Москвы — протест охватил наиболее благополучно чувствующих себя граждан. Тогда как наиболее неблагополучные территории дают среднюю явку и довольно высокие показатели поддержки врио. То есть речь идет о расколе между массой фрустрированных граждан».

Данилов также уверен, что оппозиция не может апеллировать к тому, что выборы прошли нечестно: «Выборы удалось провести чисто. При этом говорить о снижении конкуренции не приходится — по формальным показателям она даже возросла. В целом и явка оказалась выше прогнозируемой. Рост явки — косвенный параметр повышения конкуренции».

Просевшая явка

К сожалению, включенность избирателей в голосование очень слаба, особенно в местные органы власти, признает в разговоре с «URA.RU» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Москва — весьма показательный пример [по данным на 18.00 явка на выборы депутатов Мосгордумы составила 17,2%]. Интерес и явка на уровне прошлых лет проявляется только на выборах высших должностных лиц регионов. Видимо, старательная „зачистка“ списков кандидатов муниципальными фильтрами и другими законными способами уменьшает интерес избирателей», — предположил эксперт.

Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск
Многие избиратели проигнорировали выборы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, по мнению политолога Вячеслава Данилова, явка в целом оказалась выше, чем на тех же губернаторских выборах в тех же регионах ранее, за исключением национальных республик: «В принципе явка не является коррелятом ни легитимности, ни конкурентности. Она, скорее, косвенный показатель политизации и не более».

Однако, по его словам, интересно проседание явки в Москве и Петербурге (по данным на 18:00, явка на губернаторские выборы — чуть больше 23,5%): «В северной столице очевидно участки не добрали явки от КПРФ, у которых ушел кандидат буквально накануне выборов. В Москве все-таки очевидно, что уровень политизации слишком переоценен. И это сыграло плохую службу политическому менеджменту города. В условиях массовой деполитизации и без мобилизации лояльного электората достаточно одной малочисленной, но спаянной группе мобилизоваться, чтобы начать диктовать свои условия».

«На выборах мэра Новосибирска явка была меньше 20%, что опровергает распространенное мнение, что жители российских городов ждут повсеместного возврата прямых выборов мэров, — добавляет политолог Сергей Смирнов. И этот запрос общества в целом как раз и удовлетворяет нынешняя кадровая политика Кремля».

Убытки для «ЕР»

Митинг против повышения пенсионного возраста на площади Советской армии. Екатеринбург
Пенсионная реформа больно ударила по «Единой России»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае певица Вика Цыганова, выдвинутая от «ЕР», не сумела победить. В Иркутске партия власти проиграла выборы в гордуму, которая избирает мэра города. «Предварительные итоги выборов показывают, что где у „Единой России“ были проблемы, они и остались. То есть это были не временные, не сиюминутные проблемы или просчеты местных партийных начальников. „Единая Россия“ должна учиться работать в оппозиции, в условиях, когда административный ресурс принадлежит другим партиям», — пояснил «URA.RU» гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Политолог Журавлев уверен, что результаты «Единой России» являются следствием того, что партия власти аккумулировала весь негатив от пенсионной реформы. А политолог Виктор Потуремский добавляет, что «ЕР» в актуальном контексте выступила 8 сентября «хорошо и уверенно».

Хабаровский эксперимент

V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург
Некоторые считают, что успешное выступление ЛДПР в Хабаровском крае — личная заслуга губернатора Сергея Фургала
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельного внимания заслуживает хабаровский кейс, где краевая Законодательная дума оказалась под контролем представителей ЛДПР. Там же кандидат от ЛДПР Иван Пиляев лидирует на довыборах в Госдуму. По мнению политолога Анны Федоровой, налицо продолжение протестного голосования, начавшегося еще в прошлом году, когда главой региона был избран член ЛДПР Сергей Фургал. «Но пока непонятно, как подобная конструкция, где ЛДПР становится партией власти, будет функционировать», — говорит Федорова.

Хабаровский край больше года находится в политическом и социальном кризисе, констатирует политолог Виктор Потуремский. «Для ЛДПР эта победа пиррова — Фургалу и ЛДПР рано или поздно придется отвечать за обещания. И вот тогда может наступить момент истины», — отмечает собеседник.

Однако политолог Марат Баширов уверен, что хабаровская история — это масштабный эксперимент. «Фургал сумел консолидировать власть в регионе. Это очень хорошая заявка, с учетом того, что он хочет возглавить ЛДПР вместо Владимира Жириновского. Это отнюдь не протестный кейс — он не подвергался прессингу, а наравне с другими губернаторами получал федеральные ресурсы», — заключил Баширов.

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