Куда на выборах исчез протест? Почему не сбылись страшные прогнозы?

Прошедшие 8 сентября выборы не принесли с сенсаций, но власти не стоит расслабляться, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основным выводом выборов 8 сентября стало то, что власти получили от электората кредит доверия на изменение ситуации в стране. Фактически россияне признали: социально-экономическое положение в регионах оставляет желать лучшего, но доверять решение проблем альтернативным политическим силам подавляющее большинство по-прежнему не готово. Почему губернаторские туры прошли, вопреки прогнозам, в один тур, как ставленникам власти удалось переиграть оппозицию и кто на самом деле инспирировал «хабаровский кейс», где львиная доля мандатов досталась ЛДПР — в материале «URA.RU».

Удачный пул врио губернатора

Все 16 врио глав регионов, поддержанные федеральным центром, по предварительным данным, побеждают в первом туре. Федеральные власти сделали серьезные выводы из прошлогодних кампаний, когда в трех регионах победа досталась «несанкционированным» кандидатам (Хакасия, Владимирская область и Хабаровский край), объясняет в разговоре с «URA.RU» политолог Марат Баширов (Институт коммуникационного менеджмента). По его словам, особое внимание было уделено личностям врио глав регионов.

Оппозиция явно рассчитывала на другие результаты, утверждают политологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Всем врио было дано право вычислять наиболее острые вопросы, консолидирующие избирателей, с целью их оперативного решения. Такая тактика позволила купировать почти любой протест», — отмечает Баширов.

Ставка была сделана на губернаторов-хозяйственников, а не политиков, указывает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Конечно, врио работали в непростом контексте непопулярных налоговой, мусорной и пенсионной реформ. Однако на них социальное недовольство, которое действительно накопилось, не распространилось — не они же, в конце концов, принимали эти решения», — поясняет Журавлев. «И в этом смысле Александр Беглов в Петербурге мало чем отличается от Алексея Текслера в Челябинске. Технология одна», — отмечает Баширов.

По словам эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, также было сформулировано множество новых проектов: «В регионах с появлением новых губернаторов связаны серьезные надежды, но в этом заключается и опасность — если надежды не оправдаются, то люди могут разочароваться».

Недовольство не стало протестом

Неудачные показатели оппозиции вовсе не говорят о том, что россияне довольны происходящим в стране, указывает политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, сегодня крайне важно избежать эйфории. «Когда озвучивались прогнозы по второму туру, многие рассуждали: раз социально-экономическая ситуация плохая, значит, люди будут голосовать за оппозицию. Но это не сработало. Недовольство накоплено, но левая оппозиция не смогла его канализировать, а правая — тем более. Люди на дорогих машинах и с недвижимостью на Западе не могут быть лидерами социальных протестов», — утверждает эксперт.

Журавлев подчеркнул, что электорат снова «выдал власти вексель»: «Дескать, вы пытайтесь, мы вновь даем возможность вам изменить ситуацию к лучшему. Но мы это делаем не потому, что все хорошо, а потому, что предлагаемая альтернатива хуже действующей власти».

Протестные настроения не конвертировались в голосование против власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эффект непопулярных реформ (пенсионной, мусорной, налоговой) все еще дает о себе знать — люди обижены на власть, признает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Но недовольство не готово конвертироваться в протестное голосование», — говорит он. По его словам, выводы о социальном самочувствии на основании явки и результата выборов делать вряд ли стоит: «Здесь хорош пример Москвы — протест охватил наиболее благополучно чувствующих себя граждан. Тогда как наиболее неблагополучные территории дают среднюю явку и довольно высокие показатели поддержки врио. То есть речь идет о расколе между массой фрустрированных граждан».

Данилов также уверен, что оппозиция не может апеллировать к тому, что выборы прошли нечестно: «Выборы удалось провести чисто. При этом говорить о снижении конкуренции не приходится — по формальным показателям она даже возросла. В целом и явка оказалась выше прогнозируемой. Рост явки — косвенный параметр повышения конкуренции».

Просевшая явка

К сожалению, включенность избирателей в голосование очень слаба, особенно в местные органы власти, признает в разговоре с «URA.RU» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Москва — весьма показательный пример [по данным на 18.00 явка на выборы депутатов Мосгордумы составила 17,2%]. Интерес и явка на уровне прошлых лет проявляется только на выборах высших должностных лиц регионов. Видимо, старательная „зачистка“ списков кандидатов муниципальными фильтрами и другими законными способами уменьшает интерес избирателей», — предположил эксперт.

Многие избиратели проигнорировали выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, по мнению политолога Вячеслава Данилова, явка в целом оказалась выше, чем на тех же губернаторских выборах в тех же регионах ранее, за исключением национальных республик: «В принципе явка не является коррелятом ни легитимности, ни конкурентности. Она, скорее, косвенный показатель политизации и не более».

Однако, по его словам, интересно проседание явки в Москве и Петербурге (по данным на 18:00, явка на губернаторские выборы — чуть больше 23,5%): «В северной столице очевидно участки не добрали явки от КПРФ, у которых ушел кандидат буквально накануне выборов. В Москве все-таки очевидно, что уровень политизации слишком переоценен. И это сыграло плохую службу политическому менеджменту города. В условиях массовой деполитизации и без мобилизации лояльного электората достаточно одной малочисленной, но спаянной группе мобилизоваться, чтобы начать диктовать свои условия».

«На выборах мэра Новосибирска явка была меньше 20%, что опровергает распространенное мнение, что жители российских городов ждут повсеместного возврата прямых выборов мэров, — добавляет политолог Сергей Смирнов. И этот запрос общества в целом как раз и удовлетворяет нынешняя кадровая политика Кремля».

Убытки для «ЕР»

Пенсионная реформа больно ударила по «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае певица Вика Цыганова, выдвинутая от «ЕР», не сумела победить. В Иркутске партия власти проиграла выборы в гордуму, которая избирает мэра города. «Предварительные итоги выборов показывают, что где у „Единой России“ были проблемы, они и остались. То есть это были не временные, не сиюминутные проблемы или просчеты местных партийных начальников. „Единая Россия“ должна учиться работать в оппозиции, в условиях, когда административный ресурс принадлежит другим партиям», — пояснил «URA.RU» гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Политолог Журавлев уверен, что результаты «Единой России» являются следствием того, что партия власти аккумулировала весь негатив от пенсионной реформы. А политолог Виктор Потуремский добавляет, что «ЕР» в актуальном контексте выступила 8 сентября «хорошо и уверенно».

Хабаровский эксперимент

Некоторые считают, что успешное выступление ЛДПР в Хабаровском крае — личная заслуга губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельного внимания заслуживает хабаровский кейс, где краевая Законодательная дума оказалась под контролем представителей ЛДПР. Там же кандидат от ЛДПР Иван Пиляев лидирует на довыборах в Госдуму. По мнению политолога Анны Федоровой, налицо продолжение протестного голосования, начавшегося еще в прошлом году, когда главой региона был избран член ЛДПР Сергей Фургал. «Но пока непонятно, как подобная конструкция, где ЛДПР становится партией власти, будет функционировать», — говорит Федорова.

Хабаровский край больше года находится в политическом и социальном кризисе, констатирует политолог Виктор Потуремский. «Для ЛДПР эта победа пиррова — Фургалу и ЛДПР рано или поздно придется отвечать за обещания. И вот тогда может наступить момент истины», — отмечает собеседник.

Однако политолог Марат Баширов уверен, что хабаровская история — это масштабный эксперимент. «Фургал сумел консолидировать власть в регионе. Это очень хорошая заявка, с учетом того, что он хочет возглавить ЛДПР вместо Владимира Жириновского. Это отнюдь не протестный кейс — он не подвергался прессингу, а наравне с другими губернаторами получал федеральные ресурсы», — заключил Баширов.