Депутаты и мэр Екатеринбурга требуют друг от друга денег

В новом сезоне Дума и мэрия пытаются добиться друг от друга исполнения дорогостоящих желаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Мэр Александр Высокинский и дума Екатеринбурга начинают политический сезон с финансового конфликта. Глава снова просит депутатов одобрить повышение зарплаты сотрудникам своей администрации. А народные избранники поднимают вопрос о выделении новых траншей на переезд в новые более просторные кабинеты.

Как сообщил «URA.RU» информированный представитель городской власти, масштабы предполагаемого повышения дохода чиновников пока не обозначаются. Но даже сама идея была встречена руководством муниципального парламента в штыки. «Мы все это уже проходили предыдущей осенью, когда глава города настаивал на увеличении зарплаты в два раза, а расходов на содержание администрации — на треть. Тогда недовольны были все — и СМИ, и горожане — в итоге нам пришлось отменять уже принятое решение после вмешательства секретаря Генсовета „Единой России“ Андрея Турчака», — подчеркнул статусный депутат.

В 2018 году в бюджетный процесс в Екатеринбурге вмешался Андрей Турчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник агентства уверен, что повторение данного сценария спровоцирует не меньший информационный шум. С ним согласен уральский политтехнолог Александр Пирогов. «Тема зарплаты для Высокинского — токсичная. Год назад прозвучало, что мэр должен будет доказать претензии на повышенные выплаты. Но произошедшие за этот год события показали, что особенно ситуация не изменилась», — пояснил эксперт.

Александр Высокинский заявил «URA.RU», что решение выходить на думу с идеей об увеличении дохода муниципальных служащих «пока не принято».

На дополнительные бюджетные транши рассчитывает не только мэр Александр Высокинский, но и руководство городской думы. Еще в 2016 году бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов пообещал депутатам найти для них более просторные помещения. «Мы ютимся в маленьких кабинетах-клетушках по несколько человек. Теснимся на общих заседаниях в маленьком зале, голосуя мандатами, тогда как в думах всех соседних крупных городов установлены электронные системы голосования», — поясняет статусный депутат.

Депутаты хотят быстрее переехать в соседние просторные помещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Гордумы заинтересованы в переезде в новые помещения на четвертом и пятом этаже расположенного по соседству торгового центра ЦУМ. Площади были выкуплены у предприятия «Малышева, 73», так как они оказались непопулярными у арендаторов и покупателей.

Финансирование работ проходит по смете администрации города, поэтому их ход координирует мэр Александр Высокинский. Тем не менее, материалы для отделки помещений и мебель подбирали депутаты. Только на ремонт и обустройство более просторного зала заседаний было выделено из бюджета 38,7 миллионов рублей. Общие расходы на реализацию проекта не обнародованы. По неофициальным данным, они уже почти достигли 200 миллионов рублей.

Публикация данных о расходах на новые думские помещения, уверены опрошенные представители городской власти, вызовут общегородской скандал. Переезд был запланирован на сентябрь, но до сих пор не осуществился.

Большинство депутатов требуют, чтобы ремонт был ускорен и названный срок был выдержан, даже если для этого потребуются дополнительные расходы.

Алексей Вихарев советует коллегам не торопиться с переездом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Далеко не все депутаты считают необходимым переезд думы. В частности, председатель думской комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев заявил «URA.RU»: «Мы избрались в думу, чтобы работать, чтобы настраивать отношения с администрацией города. После переезда эти отношения будет поддерживать сложнее. Если кому-то из коллег не терпится переехать, то депутатам нужно сначала собраться и обсудить, как можно максимально оптимизировать необходимые для этого расходы».

Александр Пирогов считает, что обсуждение расходов на переезд думы в новые помещения не нанесет депутатскому корпусу существенных имиджевых потерь. Тем не менее, эксперт не советует думцам акцентировать внимание СМИ на этом вопросе: «Депутатам сегодня есть, где работать. Неизбежно рано или поздно их переселение все-таки произойдет. Новые кабинеты их дождутся, будут депутаты на этом настаивать или нет».

Мэр Александр Высокинский при этом гарантирует, что дума проведет в новых помещениях уже свое октябрьское заседание: «До конца сентября будут завершены все отделочные работы и протестировано оборудование. Бюджет Екатеринбурга на 2020 год депутаты уже примут в новом зале и в новых кабинетах».

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин воздержался от комментариев.