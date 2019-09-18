Александр Вяткин — последний из уральского «клуба генералов» — переедет в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утверждение генерал-майора Алексея Зиновьева главой УФСБ по Свердловской области означает конец эпохи могущественного «клуба генералов» старой закалки. Предшественник Зиновьева Александр Вяткин был последним представителем так называемого клуба, проработав в Свердловской области семь лет. Назначение нового руководителя самой закрытой силовой структуре вызывает вопросы на всех уровнях власти. «URA.RU» отвечает на них.

«Очень влиятельный человек»

Алексей Зиновьев возглавил одно из крупнейших управлений ФСБ в России viperson.ru

Алексею Зиновьеву 46 лет, он начинал карьеру оперуполномоченным УФСБ по Курганской области, позже возглавлял подразделение Центрального аппарата ФСБ России. С 25 августа 2015 года был руководителем УФСБ по Тульской области, в 2016 году ему было присвоено звание генерал-майора безопасности.

Аппаратчики утверждают, что назначение специалиста из другого, малопонятного уральцам региона страны, имеет свой смысл. «Вообще-то так и должно быть, это нормальная практика — чтобы начальник не был никак связан с местными элитами и был равноудален от всех центров влияния», — объяснил собеседник агентства.

Сотрудникам ФСБ требуется «работать в условиях быстро меняющейся обстановки», подчеркивает Зиновьев Вести Тула

Новые коллеги уже досконально изучили досье нового руководителя и пока не нашли в нем больших свершений. Источники, ссылаясь на бывших коллег Зиновьева в Туле, отмечают, что он предпочитает публичным мероприятиям элит «тихую кабинетную работу».

«Зиновьев — очень влиятельный человек», — отмечает другой собеседник, намекая на связи генерал-майора в Москве.

На сайте ФСБ и в СМИ практически нет сообщений о деятельности силовика. В одном из немногих видео он в обращении к подчиненным в 2018 году подчеркивает масштабы работы УФСБ: «Современные вызовы требуют самоотдачи, высокого профессионализма, умения работать в условиях быстро меняющейся обстановки, больших физических и нервных нагрузок».

Наблюдатели надеются, что с приходом нового руководителя не только усилится профильная работа спецслужбы, но и начнется более активная работа с политической средой.

Особый трепет по поводу приезда нового руководителя, по данным агентства, испытывает и сообщество авторитетных бизнесменов Екатеринбурга.

Кадровых чисток от нового руководителя не ждут. Хотя скептики в ведомстве предполагают, что этим управление разбаловал Александр Вяткин — приехав в регион, он решал кадровые вопросы точечно.

Генерал-лайтенант по борьбе с коррупцией

Александр Вяткин с коллегой по «клубу генералов» Юрием Пономаревым — сегодня он занимает пост заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Вяткин покидает службу в 62 года, отработав в ФСБ 37 лет. Из них 17 лет — в статусе руководителя управлений: в Республике Тыва, Тюменской области, Приморском крае и Свердловской области. Собеседники в силовых структурах не могут вспомнить начальников такого уровня с аналогичным послужным списком и стажем.

Перевод Вяткина в столицу УрФО, в одно из крупнейших управлений в России в 2012 году объясняли в том числе его опытом в борьбе с коррупцией: в регионе готовили инфраструктуру к играм Чемпионата Мира по футболу. Вяткин стремился выращивать кадры, вспоминают коллеги, в результате все действующие заместители главы УФСБ — люди, в той или иной мере воспитанные им и работающие в его системе ценностей.

Период работы генерал-лейтенанта характеризуется напряженными отношениями с губернатором Евгением Куйвашевым.

У Евгения Куйвашева и Александра Вяткина были непростые отношения, но главные конфликты в прошлом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава региона постарался тщательно очистить свердловскую власть от прикомандированных силовиками сотрудников, это вызвало ответную реакцию силовиков. В разработку попали статусные свердловские политики: был арестован региональный министр Алексей Пьянков, появилось дело в отношении главы минтранса Свердловской области Александра Сидоренко, действия УФСБ привели к эмиграции главы Минздрава Свердловской области Аркадия Белявского.

Силовики вынудили уйти в отставку первого вице-премьера свердловского правительства Валентина Грипаса и замруководителя администрации губернатора Свердловской области Романа Масленникова: чиновники отклонились от маршрутного листа, которые заполняют все высокопоставленные руководители, и из разрешенной Италии уехали в Швейцарию.

В то же время Вяткин уходит, закрыв все противоречия, уверены наблюдатели. В августе глава Екатеринбурга Александр Высокинский согласовал документы для главного проекта силовика, нового здания УФСБ. Источник «URA.RU» в обладминистрации знает, что документы были согласованы лично главой региона. «Значит, конфликт между начальником спецслужбы Александром Вяткиным и губернатором Евгением Куйвашевым разрешен», — уверен инсайдер.

Отставка связана с возрастом: предельный возраст для генерал-лейтенантов на службе составляет 60 лет, и хотят в апреле стало известно о том, что 61-летнему Вяткину продлили контракт еще на два года, было известно о поисках кандидата на его место. Источники объясняли это значительной аппаратным влиянием силовика.

По данным «URA.RU», Вяткин покидает УрФО и переходит на работу в подразделение ГК «Росатом» в Москве.

Задачи для нового руководителя

Сотрудники ФСБ крайне неохотно делятся информацией о событиях внутри структуры, но «URA.RU» удалось выяснить ряд моментов. Александр Вяткин — не единственный, кто покинет службу: в октябре на пенсию выходит еще один «долгожитель» системы, замначальника УФСБ Игорь Перевощиков.

Зиновьев получил в наследство главный проект Вяткина: в центре Екатеринбурга согласовано строительство нового здания УФСБ «URA.RU»

Это плановое событие не будет иметь сильного влияния: управление «в целом в нормальном состоянии», знает инсайдер. В то же время близкие к службе люди рассказывают, что Алексею Зиновьеву предстоит решать кадровые вопросы: «Несколько начальников ушло. Даже не из-за Вяткина, а из-за общего изменения формата работы ФСБ», — говорит источник, намекая на увеличение количества «бумажной работы».

Начальнику необходимо присмотреться к работе ведомства, уверен екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, часто защищающий сотрудников полиции. «В последнее время с ФСБ было связано несколько уголовных дел, носящих, по ряду признаков, заказной характер. — Это преподносилось как борьба с коррупцией, но по факту чаще всего это был раздел сфер влияния.

Я поверю в борьбу с коррупцией, когда сотрудники ФСБ разработают хотя бы одного сотрудника самого коррумпированного, как я считаю, подразделения полиции — полицейского следствия. Но за более чем 10 лет ни одного такого дела не было».

Зиновьеву нужно быть готовым к тому, что его коснется дело тюменской «банды ФСБ», на счету которой десятки разбоев и убийств (17 доказанных следствием и более 50 предполагаемых). «В банде все были тюменцы, но наших сотрудников на следственные действия тоже дергали», — знает осведомленный источник.

Дата представления Алексея Зиновьева коллективу пока не названа.