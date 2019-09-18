На Урале заключенным с ВИЧ меняют диагноз, чтобы не отпускать на волю

В ИК-2 Екатеринбурга, прославившейся историями о пытках заключенных, осужденным с ВИЧ-инфекцией меняют диагноз. В распоряжение «URA.RU» попали документы, свидетельствующие о том, что тяжелая стадия заболевания превращалась в более легкую. По словам родных и защитников осужденных, это делается для того, чтобы не отпускать зэков на волю по болезни. «Я актирую (освобожу, — ред.) тебя за два часа до смерти», — цитируют родственники слова врача-инфекциониста свердловского ГУФСИН. «Чудеса исцеления от ВИЧ» в свердловской колонии — в материале «URA.RU».
У 35-летнего Алика (все имена героев изменены — прим. ред.) ВИЧ-инфекция в тяжелой стадии 4В. Это последняя стадия перед «терминальной» (стадией 5, или СПИДа, подробнее о стадиях ВИЧ смотрите слайд). Осужденные с ВИЧ двух последних стадий по закону подлежат освобождению — решение об этом принимает суд по заключению врачей ГУФСИН. В реальности заключенные могут провести в заточении месяцы и годы, дожидаясь одобрения врачей и заветного решения суда. Алик и его родные бьются за это уже два года.
Минус две стадии ВИЧ
Алик — героиновый наркоман. Он попал в колонию в августе 2017 по 228 статье УК: по словам жены, его подставила продавщица наркотиков, в чью машину он сел, чтобы купить дозу. При весе меньше грамма Алику дали 13 лет лишения свободы. Отправили в ИК-12.
О том, что отец осужден, дети не знают (у него их двое, обоим до 10 лет). «Я им сказала, что он работает в другом городе, когда может — звонит, — рассказывает Нина. — Раз в четыре месяца я езжу к нему на длительные свидания — один раз была у него с детьми, когда он лежат с плевритом и пневмонией в ЛИУ-51 (лечебно-исправительное учреждение для заключенных с туберкулезом — прим. ред.). Детям сказала, что это военный госпиталь».
Врачи ЛИУ-51 врачи рекомендовали Алика к освобождению. Если бы у него был ВИЧ + туберкулез, он бы уже вышел на свободу, но так как туберкулез обошел пока его стороной, заключение по нему как пациенту с ВИЧ должны готовить врачи больницы№2 (при ИК-2) медсанчасти №66 ФСИН. В мае Алика перевезли в ИК-2 на специальную медицинскую комиссию.
Обследовав осужденного, комиссия вынесла парадоксальное заключение: в самом начале сообщается о том, что у него ВИЧ-инфекция в стадии 4В, фаза «прогрессирование», а в конце — что стадия 4А, фаза «ремиссия» (см. скан1, скан2, скан3).
«На „двойке“, наверное, святая земля: ВИЧ вдруг вернулся на две стадии назад», — шутит в сердцах супруга Алика.
Под документом стоят подписи пяти врачей, но готовила его, по данным «URA.RU», руководитель инфекционного отделения ОБ-2 Наталья Логинова, которая ведет этого осужденного-пациента. Разница между указанными стадиями огромная: стадия 4А — первая после «латентной» (когда вирус в течение многих лет почти не проявляет себя), при 4А лишь появляются сопутствующие (вторичные) заболевания, на стадии 4Б их становится больше и/или они активно развиваются, на стадии 4В они получают обширный характер. По заключению больницы ИК-2, у Алика также выявлен гепатит С, цирроз печени и другие болезни.
Но, главное, как объяснили «URA.RU» эксперты в теме ВИЧ, диагноз, однажды поставленный пациенту с ВИЧ, не может «снижаться». Даже если человек, принимая АРВТ (антиретровирусную терапию, которая блокирует вирус), сумел поднять свой иммунитета до нормального уровня и сбить до ноля «вирусную нагрузку», наиболее тяжелая зафиксированная стадия ВИЧ должна оставаться с ним до конца жизни.
«В России инфекционисты ставят диагноз и стадию ВИЧ-инфекции, используя классификацию Вадима Покровского. По этой классификации „обратного хода“ нет. Я должна ставить пациенту такую же стадию, которая была. А если его состояние улучшилось, то могу указать фазу — „ремиссия“. Но вернуть более легкую стадию в медицинских документах нельзя, это невозможно», — пояснила «URA.RU» Екатерина Степанова, врач-инфекционист H-Clinic, кандидат медицинских наук.
«Никого не отпускать, чтоб не распространяли заразу»
После отъезда Алика обратно в ИК-12 началась борьба за диагноз: его жена и представитель пошли на прием к начальству ГУФСИН, и тогда начальник медсанчасти №66 Александр Паньков направил в ИК-12 «десант» врачей, которые увидели у него вздутый живот.
«Потыкали, сказали: „У беременных тоже так бывает — жидкость в животе“, выписали мочегонный чай и уехали», — рассказал об их визите Алик.
На основе обследования коллег Паньков и врач-инфекционист Вера Шабурова оставили стадию 4А.
В это же время врачи других учреждений (в том числе ГКБ №40 — смотрите заключение), изучив историю болезни, поставили пациенту стадию 4В. Заместитель главврача свердловского центра СПИДа Галина Федотова, на приеме у которой побывали представители Алика, по их словам, подтвердила стадию 4В и, связавшись с Шабуровой, порекомендовала срочно заменить два препарата из схемы антиретровирусной терапии. Препараты тюремные медики заменили, а вот диагноз Алика, несмотря на рекомендации коллег, менять не стали. Но после встречи родных осужденного с руководством ГУФСИН Алика вновь отправили на комиссию в ИК-2.
«Алик на свидании рассказывал, что Логинова говорила ему: „Все равно сдохнешь“, „Я буду актировать (освобождать) тебя за два часа до смерти“, и что их позиция — не отпускать никого с ВИЧ, чтобы не распространяли эту болезнь», — рассказывает жена Алика. А его представитель вспоминает другую «фирменную» фраза врача: «Мало того, что мы освобождаем преступников, так еще и ВИЧ-инфицированных!»
«Мы и сами можем лечить»: как вернуть в тюрьму тех, кого хотели освободить
История Алика не единичная: «URA.RU» удалось пообщаться с Георгием, освободившимся недавно из ИК-62 в Ивделе: его тоже возили на комиссию в ИК-2 и тоже осматривала врач Логинова. «У меня была стадия ВИЧ 4Б — она поменяла на 4А, — рассказал он агентству. — „Вылечила“ за то, что я отказался глотать трубку ФГС». Как пояснил Георгий, многих осужденных в больнице ИК-2 заставляют проходить ФСГ (даже если это не нужно). Они отказываются (глотать трубку после других зэков считается западло) и вынуждены подписывать отказ от обследований.
Другой пример — осужденный Иван, отбывающий наказание в ИК-12 Нижнего Тагила: по той же наркотической статье он осужден на 10 лет, УДО подойдет лишь в 2022 году. У него стадия ВИЧ 4В, не считая других заболеваний (грибки, дерматиты, микоз стоп), но главное среди них — рак (лимфома). «На воле из десяти курсов лечения я сумел пройти только шесть: иммунные клетки упали и мне прервали химиотерапию», — рассказал он «URA.RU».
Самое удивительное в его истории: в ноябре 2017 врачи ГУФСИН подготовили для суда документы на освобождение Ивана, но сами же выступили в суде против этого.
«Суд убедился, что имеющиеся у осужденного заболевания не препятствуют отбытию наказания в виде лишения свободы, — говорится в решении суда. — Делая такой вывод, суд, помимо медицинского диагноза, принимает во внимание пояснения медицинского работника Логиновой Н.В… Никакой угрозы жизни осужденного не имеется, напротив, имеются положительные результаты от лечения».
Начальник медсанчасти №66 Александр Паньков сообщил «URA.RU», что в курсе действий врача. «Ситуацию по Логиновой я знаю. Будем проводить центральную врачебную комиссию, потому что сейчас противоречия между врачами: один инфекционист говорит так, другой по-другому. Там есть нюансы по поводу сопутствующих диагнозов. Вопрос принципиальный и он стоит у меня на контроле», — заявил он.
«URA.RU» также обратилось в ГУФСИН по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с двумя осужденными, о которых шла речь в материале, имеющими ВИЧ-инфекцию в стадии 4В — к моменту публикации ответ на запрос не поступил.