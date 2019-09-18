На Урале заключенным с ВИЧ меняют диагноз, чтобы не отпускать на волю

Как по волшебству, страшная болезнь вдруг приобретает легкую стадию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

В ИК-2 Екатеринбурга, прославившейся историями о пытках заключенных, осужденным с ВИЧ-инфекцией меняют диагноз. В распоряжение «URA.RU» попали документы, свидетельствующие о том, что тяжелая стадия заболевания превращалась в более легкую. По словам родных и защитников осужденных, это делается для того, чтобы не отпускать зэков на волю по болезни. «Я актирую (освобожу, — ред.) тебя за два часа до смерти», — цитируют родственники слова врача-инфекциониста свердловского ГУФСИН. «Чудеса исцеления от ВИЧ» в свердловской колонии — в материале «URA.RU».

Стадии ВИЧ в виде схемы Инфографика: Дмитрий Циулин, «URA.RU»

У 35-летнего Алика (все имена героев изменены — прим. ред.) ВИЧ-инфекция в тяжелой стадии 4В. Это последняя стадия перед «терминальной» (стадией 5, или СПИДа, подробнее о стадиях ВИЧ смотрите слайд). Осужденные с ВИЧ двух последних стадий по закону подлежат освобождению — решение об этом принимает суд по заключению врачей ГУФСИН. В реальности заключенные могут провести в заточении месяцы и годы, дожидаясь одобрения врачей и заветного решения суда. Алик и его родные бьются за это уже два года.

Минус две стадии ВИЧ

Алик — героиновый наркоман. Он попал в колонию в августе 2017 по 228 статье УК: по словам жены, его подставила продавщица наркотиков, в чью машину он сел, чтобы купить дозу. При весе меньше грамма Алику дали 13 лет лишения свободы. Отправили в ИК-12.

Алик на одном из свиданий Фото: из архива супруги Алика

О том, что отец осужден, дети не знают (у него их двое, обоим до 10 лет). «Я им сказала, что он работает в другом городе, когда может — звонит, — рассказывает Нина. — Раз в четыре месяца я езжу к нему на длительные свидания — один раз была у него с детьми, когда он лежат с плевритом и пневмонией в ЛИУ-51 (лечебно-исправительное учреждение для заключенных с туберкулезом — прим. ред.). Детям сказала, что это военный госпиталь».

Врачи ЛИУ-51 врачи рекомендовали Алика к освобождению. Если бы у него был ВИЧ + туберкулез, он бы уже вышел на свободу, но так как туберкулез обошел пока его стороной, заключение по нему как пациенту с ВИЧ должны готовить врачи больницы№2 (при ИК-2) медсанчасти №66 ФСИН. В мае Алика перевезли в ИК-2 на специальную медицинскую комиссию.

Обследовав осужденного, комиссия вынесла парадоксальное заключение: в самом начале сообщается о том, что у него ВИЧ-инфекция в стадии 4В, фаза «прогрессирование», а в конце — что стадия 4А, фаза «ремиссия» (см. скан1, скан2, скан3).

«На „двойке“, наверное, святая земля: ВИЧ вдруг вернулся на две стадии назад», — шутит в сердцах супруга Алика.

Под документом стоят подписи пяти врачей, но готовила его, по данным «URA.RU», руководитель инфекционного отделения ОБ-2 Наталья Логинова, которая ведет этого осужденного-пациента. Разница между указанными стадиями огромная: стадия 4А — первая после «латентной» (когда вирус в течение многих лет почти не проявляет себя), при 4А лишь появляются сопутствующие (вторичные) заболевания, на стадии 4Б их становится больше и/или они активно развиваются, на стадии 4В они получают обширный характер. По заключению больницы ИК-2, у Алика также выявлен гепатит С, цирроз печени и другие болезни.

Результаты анализов Алика: уровень иммунитета — 268 CD4-клеток (норма — порядка 1000), вирусная нагрузка — 500 тысяч копий вируса Фото: «URA.RU»

Но, главное, как объяснили «URA.RU» эксперты в теме ВИЧ, диагноз, однажды поставленный пациенту с ВИЧ, не может «снижаться». Даже если человек, принимая АРВТ (антиретровирусную терапию, которая блокирует вирус), сумел поднять свой иммунитета до нормального уровня и сбить до ноля «вирусную нагрузку», наиболее тяжелая зафиксированная стадия ВИЧ должна оставаться с ним до конца жизни.

«В России инфекционисты ставят диагноз и стадию ВИЧ-инфекции, используя классификацию Вадима Покровского. По этой классификации „обратного хода“ нет. Я должна ставить пациенту такую же стадию, которая была. А если его состояние улучшилось, то могу указать фазу — „ремиссия“. Но вернуть более легкую стадию в медицинских документах нельзя, это невозможно», — пояснила «URA.RU» Екатерина Степанова, врач-инфекционист H-Clinic, кандидат медицинских наук.

«Никого не отпускать, чтоб не распространяли заразу»

После отъезда Алика обратно в ИК-12 началась борьба за диагноз: его жена и представитель пошли на прием к начальству ГУФСИН, и тогда начальник медсанчасти №66 Александр Паньков направил в ИК-12 «десант» врачей, которые увидели у него вздутый живот.

«Потыкали, сказали: „У беременных тоже так бывает — жидкость в животе“, выписали мочегонный чай и уехали», — рассказал об их визите Алик.

На основе обследования коллег Паньков и врач-инфекционист Вера Шабурова оставили стадию 4А.

Врачи свердловского ГУФСИН, Наталья Логинова — третья слева. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В это же время врачи других учреждений (в том числе ГКБ №40 — смотрите заключение), изучив историю болезни, поставили пациенту стадию 4В. Заместитель главврача свердловского центра СПИДа Галина Федотова, на приеме у которой побывали представители Алика, по их словам, подтвердила стадию 4В и, связавшись с Шабуровой, порекомендовала срочно заменить два препарата из схемы антиретровирусной терапии. Препараты тюремные медики заменили, а вот диагноз Алика, несмотря на рекомендации коллег, менять не стали. Но после встречи родных осужденного с руководством ГУФСИН Алика вновь отправили на комиссию в ИК-2.

«Алик на свидании рассказывал, что Логинова говорила ему: „Все равно сдохнешь“, „Я буду актировать (освобождать) тебя за два часа до смерти“, и что их позиция — не отпускать никого с ВИЧ, чтобы не распространяли эту болезнь», — рассказывает жена Алика. А его представитель вспоминает другую «фирменную» фраза врача: «Мало того, что мы освобождаем преступников, так еще и ВИЧ-инфицированных!»

«Мы и сами можем лечить»: как вернуть в тюрьму тех, кого хотели освободить

Иван уже который раз просит направить его в ИК-2 на комиссию Фото: личный архива осужденного

История Алика не единичная: «URA.RU» удалось пообщаться с Георгием, освободившимся недавно из ИК-62 в Ивделе: его тоже возили на комиссию в ИК-2 и тоже осматривала врач Логинова. «У меня была стадия ВИЧ 4Б — она поменяла на 4А, — рассказал он агентству. — „Вылечила“ за то, что я отказался глотать трубку ФГС». Как пояснил Георгий, многих осужденных в больнице ИК-2 заставляют проходить ФСГ (даже если это не нужно). Они отказываются (глотать трубку после других зэков считается западло) и вынуждены подписывать отказ от обследований.

Другой пример — осужденный Иван, отбывающий наказание в ИК-12 Нижнего Тагила: по той же наркотической статье он осужден на 10 лет, УДО подойдет лишь в 2022 году. У него стадия ВИЧ 4В, не считая других заболеваний (грибки, дерматиты, микоз стоп), но главное среди них — рак (лимфома). «На воле из десяти курсов лечения я сумел пройти только шесть: иммунные клетки упали и мне прервали химиотерапию», — рассказал он «URA.RU».

Самое удивительное в его истории: в ноябре 2017 врачи ГУФСИН подготовили для суда документы на освобождение Ивана, но сами же выступили в суде против этого.

«Суд убедился, что имеющиеся у осужденного заболевания не препятствуют отбытию наказания в виде лишения свободы, — говорится в решении суда. — Делая такой вывод, суд, помимо медицинского диагноза, принимает во внимание пояснения медицинского работника Логиновой Н.В… Никакой угрозы жизни осужденного не имеется, напротив, имеются положительные результаты от лечения».

Уже на воле экс-заключенный вспоминает, как не хотел глотать трубку ФГС и как врач Логинова занизила ему стадию ВИЧ ФОТО: из личного архива осужденного

Начальник медсанчасти №66 Александр Паньков сообщил «URA.RU», что в курсе действий врача. «Ситуацию по Логиновой я знаю. Будем проводить центральную врачебную комиссию, потому что сейчас противоречия между врачами: один инфекционист говорит так, другой по-другому. Там есть нюансы по поводу сопутствующих диагнозов. Вопрос принципиальный и он стоит у меня на контроле», — заявил он.

«URA.RU» также обратилось в ГУФСИН по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с двумя осужденными, о которых шла речь в материале, имеющими ВИЧ-инфекцию в стадии 4В — к моменту публикации ответ на запрос не поступил.