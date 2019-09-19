Одной подписью Комарова привлекла в ХМАО бюджет крупнейшего города

Участники создают образцовую концессию, чтобы следующие проекты сравнивались с ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала концессионное соглашение между администрацией Нижневартовска, АО «Горэлектросеть» и правительством ХМАО. Документ, работа над которым шла больше двух лет, позволит модернизировать систему горячего водо- и теплоснабжения Нижневартовска за счет средств концессионера, а после периода концессии — вернуть всю инфраструктуру владельцу — в муниципалитет.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заключенное концессионное соглашение уникально для Югры. В его разработке принимали участие администрация Нижневартовска, специалисты департаментов и служб правительства ХМАО, Фонда развития Югры, аппарата губернатора. По инициативе населения и государственных органов проводились многократные проверки на соответствие закону содержания и процедуры подготовки соглашения. Ни одного нарушения выявлено не было. Такая кропотливая работа на протяжении двух лет велась по той причине, что проект стал первой концессией на территории Югры после внесения большого количества юридических новаций в федеральный закон «О концессионных соглашениях» в 2017 году. Участники проекта стремятся сделать его эталонным для будущих концессий, которые будут внедряться в регионе.

«То, чем занимались наши специалисты совместно с администрацией города Нижневартовска, правительством ХМАО-Югры, без преувеличения, имеет огромное значение для будущего всех концессионных соглашений на территории ХМАО. Пройден длинный, сложный путь — расчетов, оценок, согласований, экспертиз. Цель — создание максимально выверенного, эффективного, безрискового механизма реализации соглашения», — считает генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин.

Концессионеру предстоит вложить в энергосистему Нижневартовска более 4,5 млрд рублей в течение первых 10 лет.

При этом основной объем инвестиций (свыше 2,5 млрд) инвестор обязан вложить до 2024 года. Одновременно с выполнением инвестобязательств, концессионер обеспечит надежную и бесперебойную работу всей инфраструктуры, переданной ему во временное пользование МУПом «Теплоснабжение», а власти и общественность будут контролировать каждый из этапов заключенного соглашения, это требование зафиксировано в подписанном губернатором Комаровой документе. Ранее концессию поддержал и мэр Нижневартовска Василий Тихонов, назвав ее наиболее удобной формой взаимоотношений между бизнесом и муниципалитетом. Тихонов отметил, что сетям МУП «Теплоснабжение» более 40 лет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«И сегодня на эти предприятия требуется все больше средств. Ежегодно мы тратим бюджеты на модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию. И средства идут не только из бюджета города, но и из бюджета округа. После передачи МУПа инвесторам, бюджетные деньги можно будет тратить на решение других задач», — заключил Тихонов.

По мнению председателя комитета думы Нижневартовска по строительству и городскому хозяйству Леонида Дольникова, концессионеру предстоит начать работу в самом начале отопительного сезона, что накладывает на предприятие большую ответственность. И в этом смысле хорошо, что инвестором является именно местное предприятие.

Фото: официальный сайт администрации Нижневартовска

«Это хорошо, в первую очередь, для жителей Нижневартовска. „Горэлектросеть“ доказала свою состоятельность и партнерские отношения с Нижневартовском у них выстроены очень прочные. Компания думает о комплексном развитии города», — добавил Дольников.

По мнению политолога Андрея Шуклина, суть концессионных соглашений не только в прямом и позитивном влиянии на отрасль, в которой она применяется. Концессия — это огромные финансовые вливания, рост эффективности производства и увеличение валового продукта. «Безусловно, это и налоги, которые будет платить концессионер. Насколько мне известно, речь идет о сумме порядка 25 млрд. рублей за 25 лет, по миллиарду в год [это даже выше годового бюджета Нижневартовска, около 19 млрд рублей, почти бюджет Сургута — 28 млрд рублей]. Это существенное влияние на бюджет», — заключает Шуклин.