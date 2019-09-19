Путину показали последние изобретения ученых. Даже Tesla обогнали

Владимир Путин посмотрел то, на что не жалко миллиарды Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ создано президентом в 2011 году). Встреча прошла 18 сентября в доме-коммуне национального технологического университета «МИСиС» неслучайно. Это святая святых российского прогресса. По пути к собеседникам президент увидел разработки, способные спасти Tesla, узнал про закрытую даже от спецслужб связь А потом определил главные помехи для развития бизнеса, которые, похоже, тут же и победил.

Самым приятным этот день стал для гендиректора АСИ Светланы Чупшевой — у нее было день рождения Фото: kremlin.ru

Сразу по приезду в дом-коммуну Владимир Путин зашел в «Лабораторию квантовых коммуникаций». И хоть в комнате на 20 кв. м. царил обычный инженерный бардак с паяльниками, проводами и микросхемами, сопровождавших президента четверых журналистов сразу предупредили: «Не уроните ничего — здесь даже мелкие и невзрачные вещи стоят миллиарды».

Миллиарды стоила установка квантовой передачи информации — пересылаемые с ее помощью данные «невозможно ни перехватить, ни расшифровать» («в случае подключения к линии третьего лица система рвет соединение и заменяет уникальный ключ»). «И даже наши спецслужбы не смогут?» — поинтересовались журналисты и получили утвердительный ответ.

«Даже блокчейн можно атаковать, а здесь бесполезно», — гордо презентовал разработку Руслан Юнусов из «Российского квантового центра».

С бизнесменами и стартаперами у президента вышел самый душевный разговор Фото: kremlin.ru

В миллиарды рублей обошлось создание фотоумножителя Lidar. «Помните, беспилотный автомобиль Tesla при слишком ярком калифорнийском солнце оказался слеп и не увидел грузовик? Так вот этот датчик, — в руках у Юнусова оказалась деталь напоминающая конденсатор размером с гайку, — ловит фотоны так, что способен помочь беспилотникам видеть и в темноте, и на ярчайшем свету».

Одобрительные кивки президента и последовавшее рукопожатие дало понять: этих миллиардов Владимиру Путину было не жалко. Позже он отметит: «Чем дальше, тем интереснее все становится, разнообразнее и полезнее для тех, кто этим занимается, и для тех, для кого это все делается». После квантовой лаборатории президенту показали проекты в области образования (новгородцы, например, хвастались новым вузом, для которого они собираются возвращать кадры из-за границы), экзоскелеты, а также цифровую платформу для предпринимателей, где те могут жаловаться на «кошмарящие бизнес» госструктуры.

Владимира Путина показали сверхчувствительному робоглазу и тот увидел президента Фото: kremlin.ru

Последняя, как указывал обратный отсчет на табло, заработает через 57 дней (15 ноября). Платформа Владимиру Путину особенно дорога — еще с февральского послания к Федеральному собранию, в котором упоминалась. И сегодня президент говорил о ней, как о чем-то важном, в первую очередь, для него самого: «Непросто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы предлагаемая система была внедрена. Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы».

Получасовой разговор с бизнесменами-технологами вышел и вовсе человечным, даже пронзительным. Заметно робевший гендиректор компании «Спутникс» (проектирует спутники) Владислав Иваненко пожаловался Владимиру Путину на бюрократические барьеры. Затем стал передавать документы по своему проекту, но почему-то не сидящему напротив него президенту, а его спецпредставителю по цифровому и технологическому развитию Дмитрию Пескову. «А зачем вы так? Давайте сюда.

Зачем эта лишняя бюрократия, лишнее звено? Дима, отдай», — улыбаясь сказал президент и получил бумаги в свои руки.

Новгородский университет (макет перед президентом) вот-вот начнут строить. А потом туда, как надеются в вузе, стекутся все выдающиеся кадры Фото: kremlin.ru

Наталья Галкина, представлявшая проект «Нейрочат», пожаловалась на неспособность существующих венчурных фондов работать со теми, кто «выпускает первые продукты нового поколения». В поддержку ей высказался и помощник президента Андрей Белоусов, внезапно раскрывший причину этой неготовности: «У нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти восемь неудач с бюджетными деньгами (имелись ввиду не оправдавшиеся вложения венчурных фондов в прошлые годы — прим. „URA.RU“) можно получить 20 лет (суммарно)».

Взаимное обучение между системами «искусственного интеллекта» и человеком, уверен президент, не может не привлекать внимание Фото: kremlin.ru

И здесь Путин вошел в положение и даже немного поностальгировал: «Это ясно, что не могут продолжаться вечно неудачи за неудачами, тем не менее могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на длительное и большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны».

Обращение к набсовету АСИ было уже куда менее душевным. «Рассчитываю, что агентство и дальше будет активно, содержательно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом. Прежде всего по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном смысле», — сказал глава государства. Единственным открытым в этот день докладом (помимо президентского) оказалось выступление гендиректора АСИ Светланы Чупшевой. Вторым подарком от президента ей на день рождения, пришедшийся на 18 сентября, оказался красивый букет.