Путину показали последние изобретения ученых. Даже Tesla обогнали

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ создано президентом в 2011 году). Встреча прошла 18 сентября в доме-коммуне национального технологического университета «МИСиС» неслучайно. Это святая святых российского прогресса. По пути к собеседникам президент увидел разработки, способные спасти Tesla, узнал про закрытую даже от спецслужб связь А потом определил главные помехи для развития бизнеса, которые, похоже, тут же и победил.
Сразу по приезду в дом-коммуну Владимир Путин зашел в «Лабораторию квантовых коммуникаций». И хоть в комнате на 20 кв. м. царил обычный инженерный бардак с паяльниками, проводами и микросхемами, сопровождавших президента четверых журналистов сразу предупредили: «Не уроните ничего — здесь даже мелкие и невзрачные вещи стоят миллиарды».
Миллиарды стоила установка квантовой передачи информации — пересылаемые с ее помощью данные «невозможно ни перехватить, ни расшифровать» («в случае подключения к линии третьего лица система рвет соединение и заменяет уникальный ключ»). «И даже наши спецслужбы не смогут?» — поинтересовались журналисты и получили утвердительный ответ.
«Даже блокчейн можно атаковать, а здесь бесполезно», — гордо презентовал разработку Руслан Юнусов из «Российского квантового центра».
В миллиарды рублей обошлось создание фотоумножителя Lidar. «Помните, беспилотный автомобиль Tesla при слишком ярком калифорнийском солнце оказался слеп и не увидел грузовик? Так вот этот датчик, — в руках у Юнусова оказалась деталь напоминающая конденсатор размером с гайку, — ловит фотоны так, что способен помочь беспилотникам видеть и в темноте, и на ярчайшем свету».
Одобрительные кивки президента и последовавшее рукопожатие дало понять: этих миллиардов Владимиру Путину было не жалко. Позже он отметит: «Чем дальше, тем интереснее все становится, разнообразнее и полезнее для тех, кто этим занимается, и для тех, для кого это все делается». После квантовой лаборатории президенту показали проекты в области образования (новгородцы, например, хвастались новым вузом, для которого они собираются возвращать кадры из-за границы), экзоскелеты, а также цифровую платформу для предпринимателей, где те могут жаловаться на «кошмарящие бизнес» госструктуры.
Последняя, как указывал обратный отсчет на табло, заработает через 57 дней (15 ноября). Платформа Владимиру Путину особенно дорога — еще с февральского послания к Федеральному собранию, в котором упоминалась. И сегодня президент говорил о ней, как о чем-то важном, в первую очередь, для него самого: «Непросто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы предлагаемая система была внедрена. Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы».
Получасовой разговор с бизнесменами-технологами вышел и вовсе человечным, даже пронзительным. Заметно робевший гендиректор компании «Спутникс» (проектирует спутники) Владислав Иваненко пожаловался Владимиру Путину на бюрократические барьеры. Затем стал передавать документы по своему проекту, но почему-то не сидящему напротив него президенту, а его спецпредставителю по цифровому и технологическому развитию Дмитрию Пескову. «А зачем вы так? Давайте сюда.
Зачем эта лишняя бюрократия, лишнее звено? Дима, отдай», — улыбаясь сказал президент и получил бумаги в свои руки.
Наталья Галкина, представлявшая проект «Нейрочат», пожаловалась на неспособность существующих венчурных фондов работать со теми, кто «выпускает первые продукты нового поколения». В поддержку ей высказался и помощник президента Андрей Белоусов, внезапно раскрывший причину этой неготовности: «У нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти восемь неудач с бюджетными деньгами (имелись ввиду не оправдавшиеся вложения венчурных фондов в прошлые годы — прим. „URA.RU“) можно получить 20 лет (суммарно)».
И здесь Путин вошел в положение и даже немного поностальгировал: «Это ясно, что не могут продолжаться вечно неудачи за неудачами, тем не менее могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на длительное и большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны».
Обращение к набсовету АСИ было уже куда менее душевным. «Рассчитываю, что агентство и дальше будет активно, содержательно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом. Прежде всего по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном смысле», — сказал глава государства. Единственным открытым в этот день докладом (помимо президентского) оказалось выступление гендиректора АСИ Светланы Чупшевой. Вторым подарком от президента ей на день рождения, пришедшийся на 18 сентября, оказался красивый букет.