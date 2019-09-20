Вот новая челябинская власть: Текслер удивил гостей своей инаугурации

Алексей Текслер 20 сентября официально стал губернатором Челябинской области, одновременно отправив в отставку своих замов и членов правительства. При подчеркнутой скромности церемония его вступления в должность собрала рекордное число высокопоставленных гостей, перещеголяв инаугурации предшественников.
Церемонию назначили на 11:00. Первыми — традиционно — прибыли главы муниципалитетов. Более важные персоны позволили себе припоздниться. Задерживаться у входа в ожидании знакомых и друзей не давала полиция: вежливо, но непреклонно всех отправляли внутрь. Недовольным по секрету намекали на требования ФСО: очень высокий уровень гостей инаугурации.
За полчаса к зданию начали подруливать машины с VIP. Экс-председатель гордумы Станислав Мошаров прибыл вместе со своим предполагаемым сменщиком — Андреем Шмидтом.
Практически одновременно появились и депутаты Госдумы. Эсер Валерий Гартунг захватил с собой сына Андрея, президент ХК «Трактор» и бизнесмен Борис Видгоф также был с сыном Михаилом, депутатом Заксобрания региона. Был в зале и экс-замгубернатора, а ныне один из главных аграриев области Андрей Косилов, недавно попавший в резонансное ДТП.
Одной из интриг, предшествующей церемонии, были слухи о приезде певицы Дианы Гурцкая — она действительно появилась в сопровождении мужа, профессора Российского университета дружбы народов Петра Кучеренко, с которым новый глава региона был знаком по работе в Москве.
Сам Текслер приехал в одном микроавтобусе с экс-начальником, главой Минэнерго РФ Александром Новаком, и полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым.
Супруга Ирина и сын-первоклассник ждали в зале, заняв места в пятом ряду. Текслер сидел на четвертом ряду перед женой, с краю — чтобы без помех выйти к сцене. Четвертый ряд отвели депутатам Госдумы и руководителям Заксобрания. Первые ряды плотно оккупировали высокопоставленные гости.
Первым в зал вошел Текслер, за ним последовали полпред Цуканов, министр Новак и только что избранный глава Курганской области Вадим Шумков. Церемонию открыли фанфары, вслед за музыкальным вступлением военнослужащие почетного караула внесли на бархатных подушках Конституцию РФ, Устав области и нагрудный знак губернатора. Под звуки российского гимна около тысячи человек, присутствующих зале, встали.
После того, как глава облизбиркома Сергей Обертас объявил прошедшие 8 сентября выборы легитимными и действительными, напомнив о почти 70%-м результате Текслера, спикер Заксобрания и лидер челябинских единороссов Владимир Мякуш предложил ему принести присягу на Уставе области. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина…», — начал, явно волнуясь, новый глава региона. А закончил недолгий текст уверенно, под аплодисменты.
После чего Мякуш надел на него нагрудный знак губернатора. Тут аплодисменты сменились овациями.
В ответном слове Текслер сумел поблагодарить практически всех: президента Владимира Путина и его полпреда на Урале, супругу, родителей, друзей, челябинских и норильских учителей, южноуральцев и присутствующих в зале. «Мне дали кредит доверия, который предстоит оправдать работой. Для меня большая честь возглавить Челябинскую область», — резюмировал он.
Затем слово перешло Цуканову (кстати, на инаугурации Михаила Юревича и Бориса Дубровского полпреды не приезжали). Он напомнил, что первый итог «службы и служения» Текслера — результаты голосования за него — лишь начало. Посоветовал сделать так, чтобы негласное соперничество Челябинска и Магнитогорска работало на их превращение в «хорошие европейские» города. После чего вручил виновнику торжества шикарную раззолоченную книгу «История России. Великие события, которые должна знать вся страна».
Глава Минэнерго Александр Новак говорил о личном: «Мы давно знакомы, работали вместе много лет. Во все времена вы проявляли самые лучшие человеческие качества. Вы порядочный, честный труженик и умеете сплотить команду. Хочу отдельно поблагодарить ваших родителей за такого прекрасного сына!»
Курганский губернатор Вадим Шумков — единственный, кто обратился к Текслеру на «ты»: «У тебя, Алексей, сегодня волнительный день. Наши регионы очень разные, но очень близки исторические, географически и ментально, — начал Шумков. — Что желают родным людям — добра, процветания и благополучия. Тебе лично желаю силы духа и сохранить ту нить, которая связывает тебя с южноуральцами!»
После поздравлений митрополита Челябинского Григория (подарил икону Казанской Божьей Матери) и муфтия Рината Раева (вручил Коран) Текслер спустился в зал и поцеловал жену и маму.
Ни одна из былых инаугураций не имела столь трогательного завершения.
В 2014 году, когда вступал в должность Борис Дубровский, на втором этажа в холле стояли столы с фруктами, бокалами шампанского и несколькими видами десерта. В этот раз Текслер от фуршета отказался полностью. После инаугурации он поедет инспектировать школу искусств в поселке ЧВВАКУШ (военного института штурманов). Летом военные «выселили» из подведомственного Минобороны клуба, и челябинские власти подготовили для детей и педагогов новые помещения.
Гости расходиться сразу не захотели, выходя из театра, тут же разбиваясь на группы по интересам. Однако зарядивший дождь быстро прервал общение.