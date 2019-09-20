Вот новая челябинская власть: Текслер удивил гостей своей инаугурации

Инаугурация Текслера — самая масштабная по количеству гостей и самая безопасная, а еще самая короткая. Впервые церемония прошла без фуршета, зато приехал полпред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Алексей Текслер 20 сентября официально стал губернатором Челябинской области, одновременно отправив в отставку своих замов и членов правительства. При подчеркнутой скромности церемония его вступления в должность собрала рекордное число высокопоставленных гостей, перещеголяв инаугурации предшественников.

Церемонию назначили на 11:00. Первыми — традиционно — прибыли главы муниципалитетов. Более важные персоны позволили себе припоздниться. Задерживаться у входа в ожидании знакомых и друзей не давала полиция: вежливо, но непреклонно всех отправляли внутрь. Недовольным по секрету намекали на требования ФСО: очень высокий уровень гостей инаугурации.

Даже соратник Алексея Текслера по Минэнерго, а ныне первый вице-губернатор Виктор Мамин вынужден был предъявить пригласительный офицеру полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За полчаса к зданию начали подруливать машины с VIP. Экс-председатель гордумы Станислав Мошаров прибыл вместе со своим предполагаемым сменщиком — Андреем Шмидтом.

Бывший спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров (слева) и его предполагаемый преемник — проректор Южно-Уральского госуниверситета Андрей Шмидт приехали вдвоем Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Практически одновременно появились и депутаты Госдумы. Эсер Валерий Гартунг захватил с собой сына Андрея, президент ХК «Трактор» и бизнесмен Борис Видгоф также был с сыном Михаилом, депутатом Заксобрания региона. Был в зале и экс-замгубернатора, а ныне один из главных аграриев области Андрей Косилов, недавно попавший в резонансное ДТП.

Диана Гурцкая действительно приехала в Челябинск. Но петь на жестко регламентированной церемонии, как надеялись некоторые приглашенные, не стала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одной из интриг, предшествующей церемонии, были слухи о приезде певицы Дианы Гурцкая — она действительно появилась в сопровождении мужа, профессора Российского университета дружбы народов Петра Кучеренко, с которым новый глава региона был знаком по работе в Москве.

Сам Текслер приехал в одном микроавтобусе с экс-начальником, главой Минэнерго РФ Александром Новаком, и полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым.

Супруга Ирина и сын-первоклассник ждали в зале, заняв места в пятом ряду. Текслер сидел на четвертом ряду перед женой, с краю — чтобы без помех выйти к сцене. Четвертый ряд отвели депутатам Госдумы и руководителям Заксобрания. Первые ряды плотно оккупировали высокопоставленные гости.

Супруга губернатора Ирина Текслер и его сын Миша. Когда глава региона спустился со сцены, чтобы поцеловать жену и мать Валентину Анатольевну, стал одной из самых трогательных сцен инаугурации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым в зал вошел Текслер, за ним последовали полпред Цуканов, министр Новак и только что избранный глава Курганской области Вадим Шумков. Церемонию открыли фанфары, вслед за музыкальным вступлением военнослужащие почетного караула внесли на бархатных подушках Конституцию РФ, Устав области и нагрудный знак губернатора. Под звуки российского гимна около тысячи человек, присутствующих зале, встали.

Для нового начальника УФСБ по Челябинской области Сергея Сизова (третий слева) инаугурация стала первым появлением на публике. начальник полиции региона Андрей Сергеев (второй слева) также был в гражданском костюме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди прочих в зале увидели и экс-замгубернатора области Андрея Косилова. Бывший архитектор челябинской политики ныне руководит аграрным холдингом «Равис» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как глава облизбиркома Сергей Обертас объявил прошедшие 8 сентября выборы легитимными и действительными, напомнив о почти 70%-м результате Текслера, спикер Заксобрания и лидер челябинских единороссов Владимир Мякуш предложил ему принести присягу на Уставе области. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина…», — начал, явно волнуясь, новый глава региона. А закончил недолгий текст уверенно, под аплодисменты.

После чего Мякуш надел на него нагрудный знак губернатора. Тут аплодисменты сменились овациями.

Несколько секунд спустя Владимир Мякуш (слева) наденет на Алексея Текслера нагрудный знак губернатора Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ответном слове Текслер сумел поблагодарить практически всех: президента Владимира Путина и его полпреда на Урале, супругу, родителей, друзей, челябинских и норильских учителей, южноуральцев и присутствующих в зале. «Мне дали кредит доверия, который предстоит оправдать работой. Для меня большая честь возглавить Челябинскую область», — резюмировал он.

К предыдущим губернаторам полпреды не приезжали, а Алексея Текслера поздравил лично Николай Цуканов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем слово перешло Цуканову (кстати, на инаугурации Михаила Юревича и Бориса Дубровского полпреды не приезжали). Он напомнил, что первый итог «службы и служения» Текслера — результаты голосования за него — лишь начало. Посоветовал сделать так, чтобы негласное соперничество Челябинска и Магнитогорска работало на их превращение в «хорошие европейские» города. После чего вручил виновнику торжества шикарную раззолоченную книгу «История России. Великие события, которые должна знать вся страна».

Глава Минэнерго Александр Новак (справа) вспомнил о человеческих качествах бывшего подчиненного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Минэнерго Александр Новак говорил о личном: «Мы давно знакомы, работали вместе много лет. Во все времена вы проявляли самые лучшие человеческие качества. Вы порядочный, честный труженик и умеете сплотить команду. Хочу отдельно поблагодарить ваших родителей за такого прекрасного сына!»

Только курганский губернатор Вадим Шумков (справа) был сегодня публично на «ты» с челябинским коллегой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков — единственный, кто обратился к Текслеру на «ты»: «У тебя, Алексей, сегодня волнительный день. Наши регионы очень разные, но очень близки исторические, географически и ментально, — начал Шумков. — Что желают родным людям — добра, процветания и благополучия. Тебе лично желаю силы духа и сохранить ту нить, которая связывает тебя с южноуральцами!»

Коран на нескольких языках — от муфтия Рината Раева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После поздравлений митрополита Челябинского Григория (подарил икону Казанской Божьей Матери) и муфтия Рината Раева (вручил Коран) Текслер спустился в зал и поцеловал жену и маму.

Ни одна из былых инаугураций не имела столь трогательного завершения.

В 2014 году, когда вступал в должность Борис Дубровский, на втором этажа в холле стояли столы с фруктами, бокалами шампанского и несколькими видами десерта. В этот раз Текслер от фуршета отказался полностью. После инаугурации он поедет инспектировать школу искусств в поселке ЧВВАКУШ (военного института штурманов). Летом военные «выселили» из подведомственного Минобороны клуба, и челябинские власти подготовили для детей и педагогов новые помещения.

Гости расходиться сразу не захотели, выходя из театра, тут же разбиваясь на группы по интересам. Однако зарядивший дождь быстро прервал общение.

Гости пытались продолжить общение вне стен театра. Но помешал вскоре начавшийся дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU