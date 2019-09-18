Челябинский губернатор отказался от фуршета на инаугурации

Алексей Текслер решил не превращать инаугурацию в пир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Избранный на должность губернатора Челябинской области Алексей Текслер отказался от проведения традиционного фуршета на церемонии вступления в должность главы региона, которая состоится 20 сентября. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Традиционных накрытых столов, как это было обычно, не будет. Церемония пройдет по-деловому, без лишней помпезности», — рассказал источник. В пресс-службе правительства региона подробности будущего мероприятия не комментируют.

Столы с фуршетами накрывали в холле (сентябрь, 2014) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все церемонии вступления в должность глав региона проходили в Челябинском драматическом театре, с фуршетми. Столы с закусками накрывали в холле. Так было и в сентябре 2014 года, на инаугурации Бориса Дубровского. В этом же театре пройдет и инаугурация Текслера, выигравшего выборы главы региона.

На церемонию приедет полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Приглашения отправлены губернаторам УрФО, руководителям силовых структур и представителям федеральных ведомств в регионе, руководству ЗСО, депутатам Госдумы, главам городов и районов, общественникам, известным журналистам и блогерам.

По данным «URA.RU» на инаугурацию прибудет советник президента РФ Антон Кобяков. После вступления в должность Текслер назовет имя сенатора от исполнительной власти, все правительство уйдет в отставку. После этого будут заключать новые контракты, с теми, кому предложат остаться в команде. Ранее Текслер анонсировал значительное обновление кадров