Бизнес, контролирующий Екат, меняет правила выборов в Заксобрание

В Заксобрание пройдут не все действующие депутаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих думу Екатеринбурга, готовит проект поправок к избирательному кодексу региона. Нововведения, по их мнению, повысят статус областной столицы, дадут ей преимущества в борьбе за бюджетные инвестиции и приведут к масштабному обновлению состава свердловского парламента.

Как сообщил «URA.RU» автор инициативы председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев, существующая редакция кодекса была принята в ноябре 2015 года и преследовала единственную цель — борьбу с командой бывшего замглавы администрации областного центра Владимира Тунгусова (в течение длительного времени боролся с главой региона Евгением Куйвашевым).

Перенарезка округов не остановила в 2016 году кандидатов из «списка Тунгусова» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действующая система предусматривает деление территории Екатеринбурга в ходе выборов депутатов Заксобрания на десять частей. Лишь одна из них — Ленинский округ №9 — совпадает с границами соответствующего Ленинского административного района. Остальные представляют собою «лоскутные одеяла». В округ №6 вошла большая часть Верх-Исетского района. В округ №7 — оставшаяся часть Верх-Исетского района и весь Железнодорожный район. В округ №8 — примерно одинаковые по размеру куски Кировского и Орджоникидзевского районов. Округ №10 образован из территорий Кировского и Октябрьского районов. В округа №11 и №12 вошли части Орджоникидзевского и Чкаловского районов. Три последних округа — №3, №5 и №25 состоят из небольших участков екатеринбургской территории, к которой присоединены обширные площади соседних муниципалитетов — Верхней Пышмы, Белоярского и Сысертского округов.

Наиболее кардинально изменился в 2016 году округ Евгения Зяблицева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Перенарезка границ округов — известная политическая технология. Обычно она применяется для поддержки кандидатов от действующей власти, которых заранее уведомляют о будущих очертаниях округов — они в состоянии заранее начать агитацию. Критикующим власть участникам выборов такую информацию дают в последнюю очередь, делая их работу с избирателями неэффективной. В 2016 году эта технология не сработала. Практически все люди из списка Тунгусова тогда прошли в Заксобрание. Некоторые получили даже внушительный результат. Даже депутат от Октябрьского района Евгений Зяблицев, по которому реформа ударила сильнее всего», — говорит известный свердловский политик.

У авторов реформы — своя логика. «Сегодня действующая нарезка полностью потеряла свою актуальность. Владимир Тунгусов ушел из политики, областная и екатеринбургская власти активно сотрудничают, использование подобных политтехнологических хитростей на областных выборах не имеет никакого смысла», — говорит Алексей Вихарев — представитель политической группы, поддержанной авторитетными городскими бизнесменами.

Председатель комиссии подчеркивает, что действующая избирательная схема только тормозит развитие города: «Границы, в которых работают депутаты Заксобрания, никоим образом не привязаны к территории одномандатных округов думы Екатеринбурга. Это усложняет нашу работу с региональными коллегами, делает невозможным совместное лоббирование интересов конкретных городских территорий и проектов на областном уровне».

Михаил Клименко предлагает создать рабочую группу в облизбиркоме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для исправления ситуации Алексей Вихарев предлагает изменить границы одномандатных округов на выборах в Заксобрание. «Необходимо, чтобы в каждый из них входило 2-3 округа депутатов думы Екатеринбурга. Наиболее идеальной стала бы схема — по одному округу в Заксобрании на каждый административный район. Такой подход позволил бы создать в каждом районе депутатскую группу из одного областного и двух-трех екатеринбургских депутатов, которые бы совместно отстаивали интересы своей общей территории, привлекая на нее бюджетные инвестиции», — добавил председатель комиссии.

Вихарев не исключил, что дума Екатеринбурга воспользуется своим правом и внесет проект соответствующих поправок к избирательному кодексу в качестве законодательной инициативы. На вопрос, собирается ли он сам принимать участие в выборах в Заксобрание, председатель комиссии ответил: «У меня есть обязательства перед моими сегодняшними избирателями, которые я должен исполнить до конца» (полномочия Вихарева истекают в 2023 году, выборы в Заксобрание состоятся в 2012 году).

Депутат Заксобрания по Кировскому одномандатному округу №8 Михаил Клименко заявил «URA.RU», что не видит проблемы в новой нарезке округов: «Все зависит от конкретного депутата. Если депутат ответственный, то он сможет защищать избирателей в округе с любыми границами».

Действующие депутаты будут противодействовать перенарезке округов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клименко не исключил, что изменение границ округов в Екатеринбурге приведет к перенарезке границ других округов на территории всей области. Он уверен, что предложение депутатов думы Екатеринбурга должно быть рассмотрено на заседании специально созданной рабочей группы: «Все избирательные вопросы — компетенция Избирательной комиссии области. Поэтому наиболее логично сформировать эту группу на базе избиркома. Она определит, насколько актуален этот вопрос, и сделав вывод, даст свои рекомендации Заксобранию».

Свердловский политтехнолог Александр Пирогов прогнозирует, что против данной инициативы с большой долей вероятности выступят старожилы свердловского парламента. «Сегодняшняя нарезка округов, которая часто называется „лепестковой“, используется для того, чтобы повысить шансы на переизбрание действующих депутатов и снизить шансы новичков».

Пирогов добавил, что само появление инициативы о корректировке избирательного кодекса говорит о желании группы депутатов думы Екатеринбурга принять участие в 2021 году в выборах в Заксобрание: «Обнародование этой идеи разоблачает планы данной группы депутатов, обозначает их реальные амбиции. Но они должны понимать, что неминуемо столкнутся с противодействием. Причем препятствовать им будут не только действующие депутаты Заксобрания, но и многие другие структуры».

Председатель облизбиркома Владимир Русинов в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU» пояснил, что находится в отпуске, и в связи с этим не может сформулировать мнение по данному вопросу.