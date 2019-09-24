Москва лишит Екатеринбург строек Универсиады: бюджеты сократят вдвое

Урал рискует потерять инфраструктурные объекты, которые надеялся построить за федеральный счет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Федеральные власти намерены сократить расходы на Универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Как стало известно «URA.RU», с таким предложением на одном из совещаний в Москве выступила вице-премьер РФ и глава оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады Ольга Голодец.

«Предлагается провести Универсиаду, используя существующую инфраструктуру. То есть новые спортивные объекты и [олимпийскую] деревню не строить, а для проживания спортсменов использовать уже существующие общежития вузов, тем более что студенты на лето разъедутся по домам. Таким образом на соревнования планируется выделить федеральный транш не в 53 млрд рублей, о котором шла речь раньше, а в два раза меньше», — рассказал осведомленный инсайдер.

Уральский бизнес и свердловские власти дали понять, что удовлетворятся только грандиозной стройкой Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Изначально на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге планировали потратить порядка 79 млрд рублей, в том числе 53 млрд рублей ждали из федерального бюджета. Еще 14 планировалось выделить из областного бюджета (4,1 млрд рублей в 2020-м году, 3,5 млрд — в 2021-м, 2,9 млрд — в 2022-м, 3,5 млрд — в 2023), остальные деньги должны были прийти от частных спонсоров.

Губернатор Свердловской области и зампред оргкомитета Евгений Куйвашев, знает собеседник агентства, предложение не поддержал. «Главу региона понять легко: через длительные и конфликтные обсуждения с местными промышленными группами (основными спонсорами Универсиады) властью был найден баланс, который не только удовлетворил стороны, но дал надежду на развитие города в разных направлениях», — объясняет источник. Новые объекты должны были появиться как в стороне Кольцовского тракта, так и в направлении ВИЗа-Правобережного, на который уже пообещали выделить 5 млрд рублей из областного бюджета

В 2019 году в Екатеринбурге принимали огонь Универсиады, еще не зная о том, что в следующий раз она пройдет на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более того, освоение участка за МВЦ «Екатеринбург Экспо», где в будущем появится деревня Универсиады, уже стартовало: наблюдатели рассказывают про работающую на участке тяжелую строительную технику, а инсайдеры сообщают о проектировании коммунальных сетей. Продолжается дискуссия о месте для Дворца водных видов спорта — он может появиться как у «Кольцово», так и на ВИЗе. Кроме того, на наследие Универсиады — деревню соревнований — претендуют как минимум два вуза, УГМУ и УрФУ, которым губернатор пообещал новые кампусы и общежития.

Бизнес рассчитывает, что на федеральном уровне будет выбрана иная схема финансирования международных соревнований. «Нам в Москве говорят, что остановились на компенсационной схеме, когда государство выкупает уже построенные объекты по фактической стоимости. Пока это наиболее приемлемая и удобная для всех сторон позиция», — поделился представитель крупной ФПГ, задействованной в подготовке к Универсиаде.

Причастные к организации Универсиады также убеждены, что без стройки спортивных объектов Универсиада не обойдется. «В ноябре в Турине будет символическая церемония передачи права на Универсиаду в Екатеринбург. И там главное условие — выполнение всех требований: среди них и строительство новых объектов в соответствии с международными требованиями, и наследие. Если этого не сделать — все сорвется. Или как минимум нас не поймут», — объяснил инсайдер.

Оптимизма бизнесу в этой ситуации добавил приезд министра спорта РФ и зампредседателя оргкомитета Универсиады Павла Колобкова. В прошедшую субботу, 21 сентября, федеральный чиновник пробежал в Екатеринбурге «Кросс наций» и принял участие в закрытии чемпионата мира по боксу. «Ни о какой экономии не говорилось. Наоборот, он крайне оптимистично настроен, хвалил город и наших меценатов. Говорил, что все проведем на достойном уровне», — рассказал непосредственный участник встречи с министром.

Свердловские власти говорят о перспективе куда осторожнее. «Строительство [новых объектов] точно будет. Остальное [все вопросы финансирования] в стадии обсуждения», — лаконично пояснил «URA.Ru» первый замгубернатора Свердловской области и руководитель рабочей группы по подготовке Универсиады Алексей Орлов.