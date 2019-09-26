Три вопроса, которые Путин посчитал важным донести до всех россиян

Руководство страны обсуждало три важнейших вопроса: благосостояние и комфорт граждан, а также развитие экономики Фото: Kremin.Ru

Президент России Владимир Путин 25 сентября провел совещание с членами правительства. Руководство страны обсуждало три самые актуальные для жизни страны темы: благосостояние и комфорт граждан, а также развитие экономики. Разговор, на котором присутствовал и корреспондент «URA.RU», получился даже пессимистичным, зато честным и жестким.

Совещания президента с членами правительства проходят нечасто, а потому всегда — события знаковые, призванные сфокусировать внимание исполнительной власти на вопросах, которые, как сказал сам Путин на заседании, «должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены».

Долги за коммуналку на Урале увеличились на 8% Фото: Kremin.Ru

Месяц назад президент обсуждал с членами правительства модернизацию первичного звена здравоохранения. Ключевой темой сегодняшнего совещания значилось «ускорение экономического роста и рост доходов населения». Впрочем, началась встреча с куда более прагматичного и близкого каждому россиянину вопроса о начале нового отопительного сезона.

Докладывавший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что индекс готовности по стране более 80%. И даже в «трудных» регионах страны — Амурской и Иркутской области, Хабаровском и Приморском краях — подготовка к новому сезону, по словам министра, «не вызовет каких-либо проблем». Но особое внимание Якушев уделил Еврейской автономной области, 16 муниципалитетов которой оказались не готовы к холодам из-за перебоев с поставками топлива для котельных. Министр заверил президента, что у правительства «уже есть жесткий и конкретный план действий, который осуществят в короткий промежуток времени».

Силуанов пообещал, что все обещанные Путиным индексации обеспечены ресурсами Фото: Kremin.Ru

Большие претензии у правительства к платежной дисциплине как физических, так и юридических лиц. На 1 сентября коммунальщики задолжали поставщикам ресурсов почти 176,5 млрд рублей (хоть это и на 11% меньше аналогичного периода 2018 года, но «сумма немаленькая»). Долги населения перед коммунальщиками министр разделил по федеральным округам: если в ЦФО она снизилась на 21%, в ПФО — на 19%, то в УрФО, напротив, выросла на 8%.

Переходя к основной теме совещания Владимир Путин напомнил, об обязательной индексации зарплат бюджетников (на 4,3% с 1 октября) и выплаты неработающим пенсионерам (на 6,6% с 1 января), и увеличении с 45,7% до 68% числа семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка. Особое внимание президент уделил повышению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионеров (также с 1 октября).

Особенно Путин настаивал на обязательном повышении пенсий военным Фото: Kremin.Ru

«Общий рост военных пенсий должен составить 6,3 процента», — обведя взглядом собравшихся проговорил глава государства. Чувствовалось, что эта тема для президента особенная: министр труда РФ Максим Топилин и вице-премьер РФ Антон Силуанов заверили Владимира Путина в том, что все его «поручения обеспечены ресурсами». А он настойчиво повторил: «И для военных пенсионеров 6,3%». И еще раз получил подтверждение от Силуанова.

Предвосхищая выступление министра экономического развития Максима Орешкина, президент дал понять, что все произнесенное дальше не может остаться пустыми обещаниями. «Надеюсь сегодня услышать предложения, сформулированные для практической реализации», — потребовал глава государства.

Президент и премьер обсудят долги предприйти ВПК Фото: Kremin.Ru

Посыл представлять ситуацию без приукрашиваний и необоснованных обещаний Орешкин исполнил по-максимуму: тут же предупредил о риске замедления экономики на ближайший год. Причинами министр назвал проблемы мировой экономики и замедление кредитной активности российских банков.

Обеспечить долгосрочный экономический рост правительство намерено повышением инвестиционной активности в регионах. Помимо этого экономический блок правительства сосредоточен на «восстановлении доверия предпринимателей к власти, правоохране и судам». «Без изменения тренда здесь (а к сожалению, по опросам предпринимателей, тренд в последние несколько лет носит негативный характер) получить позитивный результат в целом по инвестиционной активности будет очень трудно», — казалось, министр ушел в совсем уж глубокие системные откровения.

Весь план Минэкономиразвития состоит из восьми разделов, которые будут представлены президенту в окончательном виде 15 октября. Напоследок Владимир Путин будто бы анонсировал тему следующего совещания, напомнив премьеру Дмитрию Медведеву о необходимости поговорить о долгах предприятий ВПК. Впрочем, учитывая специфику вопроса, нетрудно предположить, что все разговоры на эту тему пройдут в закрытом режиме.