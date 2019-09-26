Глава Екатеринбурга целый год терпел нападки. И сегодня ответил

Александр Высокинский ровно год проработал в должности мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отмечая год работы на посту, показал характер и ответил основным критикам, оппонентам и соперникам. На отчетную пресс-конференцию мэр вышел после года непрекращающегося напряжения: ему пришлось собирать работоспособную команду и заново выстраивать систему управления городом. И все это на фоне постоянных прогнозов о том, что все рухнет, как только уйдет тот или иной чиновник из старой команды, которая была во власти последние 25 лет.

Высокинский стал принципиальнее в вопросах сохранения своей команды — никого сдавать не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вопросах командообразования глава Екатеринбурга определенно эволюционировал. Если в начале года из-под него легко выбили заместителя по внутренней и информационной политике Анатолия Гагарина (прокуратура предъявила ему незаконное управление тремя коммерческими фирмами), то сегодня глава Екатеринбурга дал понять, что больше никого из своих не сдаст и готов отстаивать эту свою позицию перед всеми группами влияния.

Ярче всего это было продемонстрировано в ответе на вопросы про уголовное дело против первого замглавы администрации Александра Ковальчика. Глава города призвал «не политизировать расследование» и заявил, что что «не имеет претензий к подчиненному». «Люди пришли только в один его кабинет, посмотрели и ушли. Миллиард из кабинета не вынесли, — прокомментировал Высокинский оперативные действия силовиков в мэрии вечером 25 сентября».

В дополнение глава опроверг и ходившие последние месяцы слухи о готовящейся отставке сразу трех замов: Дмитрия Баранова (соцполитика), Алексея Бубнова (благоустройство) и Алексея Бирюлина (капстроительство). «Еще даже года не прошло с момента старта их работы. У аппарата есть принцип — каждый должен пройти круг: планирование бюджета, реализация, подведение итогов и снова планирование. Люди накапливают эти компетенции. Если я работаю с человеком, который способен расти, то ему надо помогать, если вижу, что человек остановился в развитии — надо дать ему возможность применить себя в других отраслях», — ответил Высокинский на вопрос «URA.RU», заверив, что сообщит, «когда решит кого-то уволить».

Мэрия Екатеринбурга собирается уложить весь центр в гранитную плитку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава не стал отрицать проблемы с благоустройством, которые в этом году оказались заметны всему городу: долгие ремонты набережной по улице Горького и в сквере у Оперного театра, разбитая плитка, одномоментный ремонт главных дорог города. Глава заверил, что с проваливающими работы подрядчиками, часть которых выбрала старая команда, уже ведутся жесткие разговоры.

«Мы в полтора раза увеличили расходы на благоустройство. Массово увеличили объемы по граниту на тротуарах — кладем плитку в 80-100 мм. Раньше, в том числе на Плотинке, клали плитку 50-мм, поэтому было много претензий, что она вся перекошенная и разбитая. Сейчас делаем по технологиям, которые применяются в Москве и Питере. Конечно, нам нужны компетенции по плитке — нужно научиться класть ее ровно и надолго», — сказал Высокинский.

Принципиальным для главы было ответить на неоднократно зададанный ему в течение года вопрос о приватизации муниципальных активов, за управление которыми борется группа авторитетных городских бизнесменов. «Я своей позиции не меняю. Городские системообразующие мупы должны принадлежать горожанам. Мы создали ЕТК, у города там больше 26% и мы влияем на принятие решений советом директоров, то же самое по электросетям и газоснабжению. По „Водоканалу“ все сети наши и ситуация будет такой, какая есть».

При этом мэр подчеркнул, что городская власть исходит не из принципа жадности, а лишь настроена на эффективное сотрудничество. Здесь показателен пример ЕМУП «Гортранс» — в который чиновники пытаются вернуть выручку. «По тем или иным причинам город много маршрутов отдал частникам и остался с огромными базами, но без выручки. Это приводило к тому, что возникали разговоры о росте тарифов. В этом году мы приложили усилия и пошел рост выручки у Гортранса. В следующем году мы выйдем на концессионное соглашение по строительству трамвайных путей на Академический и Новольцовский и обновление парка подвижного состава (трамваев, троллейбусов и автобусов)», — сказал Высокинский.

Мэр не мог пропустить и тему Универсиады-2023, тем более, что накануне, прежде чем экстренно вернуться в город, вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым принял участие в совещании на эту тему у вице-премьера РФ Ольги Голодец. «Глава региона прорабатывает вопрос с федеральной властью об увеличении лимитов [бюджета]. Это необходимо, чтобы мы имели возможность поставить первую сваю на стройплощадке уже в январе 2020 года».