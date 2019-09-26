26 сентября 2019

Глава Екатеринбурга целый год терпел нападки. И сегодня ответил

Мэру есть, что сказать журналистам, оппонентам и силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная подведению итогов года работы Александра Высокинского в должности главы города Екатеринбурга, высокинский александр
Александр Высокинский ровно год проработал в должности мэраФото: Анна Майорова © URA.RU
статья из сюжета
Новая власть в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отмечая год работы на посту, показал характер и ответил основным критикам, оппонентам и соперникам. На отчетную пресс-конференцию мэр вышел после года непрекращающегося напряжения: ему пришлось собирать работоспособную команду и заново выстраивать систему управления городом. И все это на фоне постоянных прогнозов о том, что все рухнет, как только уйдет тот или иной чиновник из старой команды, которая была во власти последние 25 лет.

Александр Высокинский в Зеленой роще. Екатеринбург
Высокинский стал принципиальнее в вопросах сохранения своей команды — никого сдавать не будет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вопросах командообразования глава Екатеринбурга определенно эволюционировал. Если в начале года из-под него легко выбили заместителя по внутренней и информационной политике Анатолия Гагарина (прокуратура предъявила ему незаконное управление тремя коммерческими фирмами), то сегодня глава Екатеринбурга дал понять, что больше никого из своих не сдаст и готов отстаивать эту свою позицию перед всеми группами влияния.

Ярче всего это было продемонстрировано в ответе на вопросы про уголовное дело против первого замглавы администрации Александра Ковальчика. Глава города призвал «не политизировать расследование» и заявил, что что «не имеет претензий к подчиненному». «Люди пришли только в один его кабинет, посмотрели и ушли. Миллиард из кабинета не вынесли, — прокомментировал Высокинский оперативные действия силовиков в мэрии вечером 25 сентября».

В дополнение глава опроверг и ходившие последние месяцы слухи о готовящейся отставке сразу трех замов: Дмитрия Баранова (соцполитика), Алексея Бубнова (благоустройство) и Алексея Бирюлина (капстроительство). «Еще даже года не прошло с момента старта их работы. У аппарата есть принцип — каждый должен пройти круг: планирование бюджета, реализация, подведение итогов и снова планирование. Люди накапливают эти компетенции. Если я работаю с человеком, который способен расти, то ему надо помогать, если вижу, что человек остановился в развитии — надо дать ему возможность применить себя в других отраслях», — ответил Высокинский на вопрос «URA.RU», заверив, что сообщит, «когда решит кого-то уволить».

Объезд парковых зон Екатеринбурга в рамках рабочей группы по благоустройству
Мэрия Екатеринбурга собирается уложить весь центр в гранитную плитку
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава не стал отрицать проблемы с благоустройством, которые в этом году оказались заметны всему городу: долгие ремонты набережной по улице Горького и в сквере у Оперного театра, разбитая плитка, одномоментный ремонт главных дорог города. Глава заверил, что с проваливающими работы подрядчиками, часть которых выбрала старая команда, уже ведутся жесткие разговоры.

«Мы в полтора раза увеличили расходы на благоустройство. Массово увеличили объемы по граниту на тротуарах — кладем плитку в 80-100 мм. Раньше, в том числе на Плотинке, клали плитку 50-мм, поэтому было много претензий, что она вся перекошенная и разбитая. Сейчас делаем по технологиям, которые применяются в Москве и Питере. Конечно, нам нужны компетенции по плитке — нужно научиться класть ее ровно и надолго», — сказал Высокинский.

Принципиальным для главы было ответить на неоднократно зададанный ему в течение года вопрос о приватизации муниципальных активов, за управление которыми борется группа авторитетных городских бизнесменов. «Я своей позиции не меняю. Городские системообразующие мупы должны принадлежать горожанам. Мы создали ЕТК, у города там больше 26% и мы влияем на принятие решений советом директоров, то же самое по электросетям и газоснабжению. По „Водоканалу“ все сети наши и ситуация будет такой, какая есть».

Новость по теме
Высокинский призвал не политизировать уголовное дело против его первого зама. ВИДЕО

При этом мэр подчеркнул, что городская власть исходит не из принципа жадности, а лишь настроена на эффективное сотрудничество. Здесь показателен пример ЕМУП «Гортранс» — в который чиновники пытаются вернуть выручку. «По тем или иным причинам город много маршрутов отдал частникам и остался с огромными базами, но без выручки. Это приводило к тому, что возникали разговоры о росте тарифов. В этом году мы приложили усилия и пошел рост выручки у Гортранса. В следующем году мы выйдем на концессионное соглашение по строительству трамвайных путей на Академический и Новольцовский и обновление парка подвижного состава (трамваев, троллейбусов и автобусов)», — сказал Высокинский.

Мэр не мог пропустить и тему Универсиады-2023, тем более, что накануне, прежде чем экстренно вернуться в город, вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым принял участие в совещании на эту тему у вице-премьера РФ Ольги Голодец. «Глава региона прорабатывает вопрос с федеральной властью об увеличении лимитов [бюджета]. Это необходимо, чтобы мы имели возможность поставить первую сваю на стройплощадке уже в январе 2020 года».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...