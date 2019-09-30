Жена губернатора Текслера о привычках мужа, конкурсе красоты, бизнесе

Ирина Текслер впервые дала интервью в статусе первой леди Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер — первая леди Челябинской области, каких в регионе еще не было. Пока ее супруг губернатор Алексей Текслер отзывает глав из отпуска для подготовки к отопительному сезону, она вводит моду на благотворительные и спортивные мероприятия. А элиты уже связывают с ней надежды на возвращение утерянного за последние годы ощущения столичности. В интервью «URA.RU» первая леди Челябинской области рассказала, почему она не осталась в Москве, чем занимается в регионе и каким видит будущее Южного Урала.

— Перед назначением Алексея Текслера врио губернатора, ваша семья несколько лет жила в Москве. Как ваш супруг воспринял возвращение из столицы в Челябинск?

По словам Ирины Текслер, ее супруг гордится назначением в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— С большой гордостью! Это новый этап его жизни, серьезный вызов. Он весь свой жизненный путь готовился к такому назначению. Думаю, большую роль сыграло и то, что он родился и вырос здесь, на Южном Урале, в Челябинске. Ведь людей, которые достойны занимать такую должность, наверное, не так много.

— Назначение было весной. Наверняка, вы уже подбирали школу для сына, который собирался в первый класс. И тут такая новость: нужно переезжать в Челябинск. У вас не было желания остаться в Москве и видеться по выходным?

— Даже мысли такой не допускала. У нас семья, сын. Как я могу сказать ребенку, что мы будем с папой жить в разных городах? Я замужем 17 лет. Наша семья всегда вместе. Мы жили и работали в Норильске, потом был Казахстан. Причем, не Астана, не Алматы, а небольшой город Степногорск. Затем был Красноярск, некоторое время Москва. И, знаете, Челябинск — это прекрасный столичный город.

— Алексей Текслер жил в Челябинске до 16 лет. А воспоминания из детства всегда приятные. Наверняка, он вам что-то рассказывал про Челябинск. Когда вы приехали, совпали ожидания с увиденным?

Алексея Текслера помнят во дворе, где он жил, а в школе, где он учился, подарили фотографию его класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В первый раз я была здесь в 2002-м году — муж организовал мне свадебное путешествие в Челябинск. Потому что у него здесь много родственников и друзей. Он каждый год приезжал к ним. И вот мы приехали знакомиться. Это были майские праздники. Я приехала из Норильска в совершенно зеленый, цветущий город. Мне показалось, что Челябинск — город-сад. Помню, как мы заехали во двор, где он жил. Соседи выбежали, встречали. Всем было интересно, как он там, в Норильске. Его все помнили. Тогда еще обратила внимание, какие челябинцы открытые люди!

Алексей Леонидович к тому времени много рассказывал про природу Южного Урала. Он, кажется, обошел всю область. И когда мы в первый раз приехали, он с гордостью начал меня возить в горы, на озера, на шашлыки. Мне показалось, что это какие-то чудеса природы.

— Расскажите, как вы, ведущая телеканала в Норильске, познакомились с топ-менеджером «Норильского никеля»?

— Норильск — очень маленький город. Мы знали друг друга давно. Просто иногда происходит что-то между мужчиной и женщиной, когда они понимают, что надо перейти на другой этап. Очень сложно сказать, когда мы познакомились. Он тогда еще работал в «Норильском никеле» начальником налогового управления. Просто на очередной встрече, наверное, как-то что-то изменилось… Я вам не подарю какой-то романтической истории [смеется].

— Тогда давайте к прагматичной. Когда вы переехали в Челябинск, по сути, стартовала выборная кампания. Правда, что вы во время кампании помогали мужу, входили в его избирательный штаб?

Ирина Текслер говорит, что ее супруг не участвовал в кампании в классическом понимании: он делал ровно то же, что делал бы без выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Конечно, в штаб не входила. Многих людей впервые увидела только после выборов, когда мы пришли в штаб поздравить всех с победой. Ну, а как его супруга, вторая половинка, конечно, в чем-то помогала. Я обрабатываю большое количество информации. Что-то могу показать, подсказать именно с точки зрения обращения людей. Я умею слушать и аккумулировать информацию. Доношу ее до Алексея Леонидовича.

— А как он чувствовал себя в качестве кандидата, он же впервые проходил через выборы?

— Алексей Леонидович всегда работает. Даже это выражение — участие в предвыборной гонке — совершенно к нему не относится. Он просто делает свою работу, и делает очень хорошо. Алексей Леонидович ни секунды не старался кому-то понравиться. У него не было задачи подать себя в каком-то выгодном свете. Он знает проблемы региона и людей. Сразу понимает, что нужно делать. И он просто начал это делать. Не давать обещания, что если вы меня выберете… А с первого дня приступил к обязанностям губернатора. И делал ровно то, что делал бы, если бы не было выборов.

— В отличие от супруга, для 7-летнего сына переезд в другой город, повышенное внимание, когда нельзя вечером с пацанами куда-то сходить, большое испытание. Как он это переживает?

Михаил Текслер любит футбол и играет на позиции голкипера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Так совпало, что он пошел здесь в первый класс. Поэтому в любом случае детсадовская пора закончилась, и он бы менял круг общения. У нас где папа — там ребенок. Они друг без друга не могут. Поэтому тут даже ничего не обсуждается. И сыну очень нравится здесь. Единственное, он очень скромный мальчик. И плохо переносит повышенное внимание, пытается немножко спрятаться, уйти в тень. Никогда такого внимания не было. Но на такие спортивные мероприятия [интервью проходило перед фестивалем дворовых команд «Метрошка»] как его не взять с собой, когда столько мальчишек приехали. Он же любит футбол. Как не пойти вместе на хоккей, поболеть за «Трактор». Он ужасно переживал, когда команда проигрывала. Был самым несчастным ребенком в мире.

— В Челябинске сын занимается футболом?

Чтобы не пострадала мебель и домашняя утварь, в доме Текслеров можно играть только поролоновым мячом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Да, сразу же начал. Это было первое, еще до школы, чем он стал заниматься. Ходит на тренировки два раза в неделю. Мечтает стать вратарем. Просто поставил нас перед фактом, что хочет быть голкипером. Я уважаю его решения. Стараюсь не навязывать свое видение.

— Борис Дубровский после своего назначения врио губернатора попросил охранников в резиденции на Лесопарковой сделать ему лыжню. Ваш супруг не просил установить футбольные ворота или что-то подобное, что помогает переключить голову с работы на что-то другое?

— Если честно, сын просил детские футбольные ворота. С папой они очень любят попинать мяч. Для дома внутри у нас поролоновый мяч, потому что я не разрешаю футбольным играть. Иначе ничего целого в доме не останется. Алексей Леонидович любит спорт, очень неплохо умеет играть во все командные виды спорта. Но ребенок у нас обожает именно футбол. И, когда папа приходит, первое, что ему прилетает, это мячик. Они бегают по коридору и гоняют мяч. Или во дворе, если хорошая погода.

Ирина Текслер — очень привязана к семье, она даже не допускала мысль, чтобы остаться с сыном Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— За полгода в Челябинске что было самым тяжелым и самым радостным событиями?

— Радостное событие — это завершение выборов и достойный результат. Я очень благодарна всем людям, которые помогали и верили в Алексея Леонидовича, кто пришел на выборы. Даже поражалась той энергетике, которая шла от них. А что самое тяжелое… не знаю. У меня пока обычный быт, как у всех женщин.

— По чему лично вы скучаете в Челябинске?

— Сестры очень не хватает.

— Она же приезжала к вам, вы ходили в оперный театр…

— Это была не сестра, а подруга. Ко мне много друзей приезжает. Но по родственникам я особенно скучаю. У нас большая семья. У меня чудесные племянники, сестра, папа, мама. Они живут под Смоленском.

— Успели с кем-то познакомиться, с кем можно куда-то ходить или организовать мероприятие?

Круг общения Ирины Текслер по большей части состоит из коллег супруга, например, на турнире детского дворового футбола «Метрошка» она общалась со спикером ЗСО Владимиром Мякушем (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Пока круг общения — только коллеги Алексея Леонидовича, другие мамы в школе, люди, которые окружают нас. Сейчас я погружаюсь в историю и географию Челябинской области. По-новому открываю для себя регион. Это огромная область! Есть места, о которых я даже не слышала. Мне очень интересно общаться об этом с людьми. Поражает, что почти каждый человек может рассказать что-то такое, что не прочитаешь и в интернете. Мы уже несколько раз были в нашем краеведческом музее. Познакомились с его директором Владимиром Богдановским. Мне любопытна история области, узнать, чем она жила. Интересно куда-то поехать, что-то посмотреть. Недавно я ребенку рассказывала, что такое Александровская сопка, про которую я, стыдно сказать, раньше понятия не имела. Мне настолько интересно, что скучать некогда. Это, как новое образование для меня.

— В Челябинской области никогда не было в полной мере первой леди. Только Борис Дубровский пару раз появлялся на публике с супругой — на фестивале духовной музыки в Кыштыме. Вы — первая жена губернатора, которая самостоятельно начала ходить на публичные мероприятия. Эта история про выборы или вы, действительно, будете участвовать в светской жизни, чего у нас просто никогда не было?

— А что такое светская жизнь?

— Например, театральные премьеры, открытие выставок, презентации…

Ирина Текслер познакомилась в Челябинске с новым сенатором Маргаритой Павловой (слева), врио мэра Натальей Котовой (третья слева), первым вице-губернатором Ириной Гехт (четвертая слева) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

— Когда я самостоятельно появилась на конкурсе красоты для инвалидов «Рожденные побеждать», это уже было после выборов. Поэтому нельзя назвать это предвыборной историей.

Алексей Леонидович никогда не ограничивает меня. Наоборот, я считаю, что чем больше буду встречаться и общаться с людьми, тем лучше мы с Алексеем Леонидовичем будем понимать и чувствовать область.

Мне сначала регион показался очень мужским. И я была рада, когда во власти появились и [врио мэра] Наталья Петровна [Котова], и [первый вице-губернатор] Ирина Альфредовна [Гехт], и Маргарита Николаевна [Павлова] — новый сенатор. Когда женщины появляются во власти — это всегда очень полезно и для социальной политики, и для здравоохранения. Ну, и, конечно же, как можно не пойти, когда тебя приглашают дети! Или когда приглашают люди, для которых важно твое присутствие. Я с благодарностью принимаю такие приглашения.

— В Екатеринбурге местные олигархи строят школы, больницы, спортивные объекты. А наши больше соревнуются друг с другом дорогими машинами, коллекциями часов, другими личными вещами. Складывается ощущение, что соседи сильнее любят свой город, чем наши бизнесмены. Возможно, ваше участие в мероприятиях подстегнет их заняться общественной и благотворительной работой…

— Я думаю, очень много изменится. Появятся какие-то проекты на постоянной основе, где бизнес сможет помогать городу и области. Ведь для этого и существует диалог власти и бизнеса.

Ирина Текслер определенно оставит след в светской жизни Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Какое вы видите для себя будущее в Челябинске на как минимум пять лет полномочий Алексея Леонидовича?

— Пока изучаю город и регион, делаю рекогносцировку, что здесь происходит. Бизнесом заниматься не планирую — это однозначно. А вот над какими-то социальными проектами, наверное, можно будет поработать. Потому что здесь очень много людей, которые делают правильные вещи, проводят благотворительные мероприятия для детей и инвалидов. В Челябинске уже многое сделано. Иногда нужно просто поддержать проект.

— Правда, что вам пришлось закрыть бизнес из-за назначения супруга врио губернатора?

— У меня фитнес-клуб был всего два года. Он располагался в Москве на Новом Арбате, в доме №7. Это бывший роддом Грауэрмана, в котором родились великие люди: актер Евгений Миронов, музыкант Владимир Высоцкий и другие. Новый собственник, ВТБ, решил его реконструировать. А другого здания в центре города, где бы я хотела открыть клуб для женщин, не нашла. Никакого отношения к назначению Алексея Леонидовича это не имеет.

Ирина Текслер — очень улыбчивая женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— На инаугурацию вашего супруга прилетала Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко. Нам говорили, что ваш супруг больше общается с ним. Откуда вы знакомы?

— Алексей Леонидович и Петр дружат. Очень много времени проводят вместе, когда у них есть свободное время. У них есть даже какие-то традиционные встречи. И это замечательно. Я вообще считаю, что мужская дружба — это очень важный элемент в жизни каждого мужчины. С Дианой, конечно, мы общаемся.

— Вы участвовали в конкурсах красоты, и не раз. Что это такое, зачем девушкам?

— О, это испытание! В первый раз участвовала в 1999-м году в конкурсе «Мисс Таймыр». Я работала тогда на «Канале 7». И получила задание от любимой редакции. Кого, как не молодую репортершу послать в гущу событий? Отправили в Дудинку, чтобы изнутри посмотрела, что такое конкурс красоты. Оказалось, что это авантюра, праздник, общение, погружение в какой-то другой мир, в параллельную реальность. И когда оно заканчивается, ты думаешь: это было или нет?

Ирина Текслер объясняет, что конкурс красоты — это только вершина айсберга. По ее словам, такие мероприятия привлекают внимание к благотворительным проектам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А в 2016-м году был конкурс «Миссис Москва». Моя подруга из Норильска была имиджмейкером конкурса. И помня мою неспокойную натуру, позвонила и предложила поучаствовать. У меня тогда бизнес работал меньше года. Она сказала, что это будет хороший рекламой моего клуба. Знаете, в Москве тяжело иметь бизнес, вести дела и зарабатывать деньги. Очень высокая конкуренция. И я поехала, познакомилась с организатором, руководителем фонда «Планета женщин» Аллой Маркиной. И поняла, что попала, куда надо.

Это не просто конкурс. Фонд занимается защитой материнства и детства. Это история, в которой женщины помогают друг другу. Матери себя реализуют: кто-то занимается бизнесом, кто-то шьет детские или женские коллекции, кто-то готовит и владеет небольшим рестораном, кто-то выпускает здоровые продукты и тому подобное. И это большое сообщество — огромная сила. Женщины — это сила, которую вы, мужчины, иногда недооцениваете [смеется].

На моей площадке проводилась часть конкурса, которая дала толчок моему бизнесу. И я очень благодарна за участие. Мы до сих пор общаемся, я нашла там друзей, единомышленниц. Конкурс красоты — это только вершина того, что делает фонд, это привлечение внимания. Ведь никогда мужчины не посмотрят просто на женский фонд, не захотят поучаствовать в его жизни, если красивые женщины не выйдут на сцену в коронах. А как только женщины, королевы, появляются на сцене — сразу появляются деньги на благотворительный фонд, ради которого все это делается.