Жена губернатора Текслера о привычках мужа, конкурсе красоты, бизнесе

Ирина Текслер — первая леди Челябинской области, каких в регионе еще не было. Пока ее супруг губернатор Алексей Текслер отзывает глав из отпуска для подготовки к отопительному сезону, она вводит моду на благотворительные и спортивные мероприятия. А элиты уже связывают с ней надежды на возвращение утерянного за последние годы ощущения столичности. В интервью «URA.RU» первая леди Челябинской области рассказала, почему она не осталась в Москве, чем занимается в регионе и каким видит будущее Южного Урала.
— Перед назначением Алексея Текслера врио губернатора, ваша семья несколько лет жила в Москве. Как ваш супруг воспринял возвращение из столицы в Челябинск?
— С большой гордостью! Это новый этап его жизни, серьезный вызов. Он весь свой жизненный путь готовился к такому назначению. Думаю, большую роль сыграло и то, что он родился и вырос здесь, на Южном Урале, в Челябинске. Ведь людей, которые достойны занимать такую должность, наверное, не так много.
— Назначение было весной. Наверняка, вы уже подбирали школу для сына, который собирался в первый класс. И тут такая новость: нужно переезжать в Челябинск. У вас не было желания остаться в Москве и видеться по выходным?
— Даже мысли такой не допускала. У нас семья, сын. Как я могу сказать ребенку, что мы будем с папой жить в разных городах? Я замужем 17 лет. Наша семья всегда вместе. Мы жили и работали в Норильске, потом был Казахстан. Причем, не Астана, не Алматы, а небольшой город Степногорск. Затем был Красноярск, некоторое время Москва. И, знаете, Челябинск — это прекрасный столичный город.
— Алексей Текслер жил в Челябинске до 16 лет. А воспоминания из детства всегда приятные. Наверняка, он вам что-то рассказывал про Челябинск. Когда вы приехали, совпали ожидания с увиденным?
— В первый раз я была здесь в 2002-м году — муж организовал мне свадебное путешествие в Челябинск. Потому что у него здесь много родственников и друзей. Он каждый год приезжал к ним. И вот мы приехали знакомиться. Это были майские праздники. Я приехала из Норильска в совершенно зеленый, цветущий город. Мне показалось, что Челябинск — город-сад. Помню, как мы заехали во двор, где он жил. Соседи выбежали, встречали. Всем было интересно, как он там, в Норильске. Его все помнили. Тогда еще обратила внимание, какие челябинцы открытые люди!
Алексей Леонидович к тому времени много рассказывал про природу Южного Урала. Он, кажется, обошел всю область. И когда мы в первый раз приехали, он с гордостью начал меня возить в горы, на озера, на шашлыки. Мне показалось, что это какие-то чудеса природы.
— Расскажите, как вы, ведущая телеканала в Норильске, познакомились с топ-менеджером «Норильского никеля»?
— Норильск — очень маленький город. Мы знали друг друга давно. Просто иногда происходит что-то между мужчиной и женщиной, когда они понимают, что надо перейти на другой этап. Очень сложно сказать, когда мы познакомились. Он тогда еще работал в «Норильском никеле» начальником налогового управления. Просто на очередной встрече, наверное, как-то что-то изменилось… Я вам не подарю какой-то романтической истории [смеется].
— Тогда давайте к прагматичной. Когда вы переехали в Челябинск, по сути, стартовала выборная кампания. Правда, что вы во время кампании помогали мужу, входили в его избирательный штаб?
— Конечно, в штаб не входила. Многих людей впервые увидела только после выборов, когда мы пришли в штаб поздравить всех с победой. Ну, а как его супруга, вторая половинка, конечно, в чем-то помогала. Я обрабатываю большое количество информации. Что-то могу показать, подсказать именно с точки зрения обращения людей. Я умею слушать и аккумулировать информацию. Доношу ее до Алексея Леонидовича.
— А как он чувствовал себя в качестве кандидата, он же впервые проходил через выборы?
— Алексей Леонидович всегда работает. Даже это выражение — участие в предвыборной гонке — совершенно к нему не относится. Он просто делает свою работу, и делает очень хорошо. Алексей Леонидович ни секунды не старался кому-то понравиться. У него не было задачи подать себя в каком-то выгодном свете. Он знает проблемы региона и людей. Сразу понимает, что нужно делать. И он просто начал это делать. Не давать обещания, что если вы меня выберете… А с первого дня приступил к обязанностям губернатора. И делал ровно то, что делал бы, если бы не было выборов.
— В отличие от супруга, для 7-летнего сына переезд в другой город, повышенное внимание, когда нельзя вечером с пацанами куда-то сходить, большое испытание. Как он это переживает?
— Так совпало, что он пошел здесь в первый класс. Поэтому в любом случае детсадовская пора закончилась, и он бы менял круг общения. У нас где папа — там ребенок. Они друг без друга не могут. Поэтому тут даже ничего не обсуждается. И сыну очень нравится здесь. Единственное, он очень скромный мальчик. И плохо переносит повышенное внимание, пытается немножко спрятаться, уйти в тень. Никогда такого внимания не было. Но на такие спортивные мероприятия [интервью проходило перед фестивалем дворовых команд «Метрошка»] как его не взять с собой, когда столько мальчишек приехали. Он же любит футбол. Как не пойти вместе на хоккей, поболеть за «Трактор». Он ужасно переживал, когда команда проигрывала. Был самым несчастным ребенком в мире.
— В Челябинске сын занимается футболом?
— Да, сразу же начал. Это было первое, еще до школы, чем он стал заниматься. Ходит на тренировки два раза в неделю. Мечтает стать вратарем. Просто поставил нас перед фактом, что хочет быть голкипером. Я уважаю его решения. Стараюсь не навязывать свое видение.
— Борис Дубровский после своего назначения врио губернатора попросил охранников в резиденции на Лесопарковой сделать ему лыжню. Ваш супруг не просил установить футбольные ворота или что-то подобное, что помогает переключить голову с работы на что-то другое?
— Если честно, сын просил детские футбольные ворота. С папой они очень любят попинать мяч. Для дома внутри у нас поролоновый мяч, потому что я не разрешаю футбольным играть. Иначе ничего целого в доме не останется. Алексей Леонидович любит спорт, очень неплохо умеет играть во все командные виды спорта. Но ребенок у нас обожает именно футбол. И, когда папа приходит, первое, что ему прилетает, это мячик. Они бегают по коридору и гоняют мяч. Или во дворе, если хорошая погода.
— За полгода в Челябинске что было самым тяжелым и самым радостным событиями?
— Радостное событие — это завершение выборов и достойный результат. Я очень благодарна всем людям, которые помогали и верили в Алексея Леонидовича, кто пришел на выборы. Даже поражалась той энергетике, которая шла от них. А что самое тяжелое… не знаю. У меня пока обычный быт, как у всех женщин.
— По чему лично вы скучаете в Челябинске?
— Сестры очень не хватает.
— Она же приезжала к вам, вы ходили в оперный театр…
— Это была не сестра, а подруга. Ко мне много друзей приезжает. Но по родственникам я особенно скучаю. У нас большая семья. У меня чудесные племянники, сестра, папа, мама. Они живут под Смоленском.
— Успели с кем-то познакомиться, с кем можно куда-то ходить или организовать мероприятие?
— Пока круг общения — только коллеги Алексея Леонидовича, другие мамы в школе, люди, которые окружают нас. Сейчас я погружаюсь в историю и географию Челябинской области. По-новому открываю для себя регион. Это огромная область! Есть места, о которых я даже не слышала. Мне очень интересно общаться об этом с людьми. Поражает, что почти каждый человек может рассказать что-то такое, что не прочитаешь и в интернете. Мы уже несколько раз были в нашем краеведческом музее. Познакомились с его директором Владимиром Богдановским. Мне любопытна история области, узнать, чем она жила. Интересно куда-то поехать, что-то посмотреть. Недавно я ребенку рассказывала, что такое Александровская сопка, про которую я, стыдно сказать, раньше понятия не имела. Мне настолько интересно, что скучать некогда. Это, как новое образование для меня.
— В Челябинской области никогда не было в полной мере первой леди. Только Борис Дубровский пару раз появлялся на публике с супругой — на фестивале духовной музыки в Кыштыме. Вы — первая жена губернатора, которая самостоятельно начала ходить на публичные мероприятия. Эта история про выборы или вы, действительно, будете участвовать в светской жизни, чего у нас просто никогда не было?
— А что такое светская жизнь?
— Например, театральные премьеры, открытие выставок, презентации…
— Когда я самостоятельно появилась на конкурсе красоты для инвалидов «Рожденные побеждать», это уже было после выборов. Поэтому нельзя назвать это предвыборной историей.
Алексей Леонидович никогда не ограничивает меня. Наоборот, я считаю, что чем больше буду встречаться и общаться с людьми, тем лучше мы с Алексеем Леонидовичем будем понимать и чувствовать область.
Мне сначала регион показался очень мужским. И я была рада, когда во власти появились и [врио мэра] Наталья Петровна [Котова], и [первый вице-губернатор] Ирина Альфредовна [Гехт], и Маргарита Николаевна [Павлова] — новый сенатор. Когда женщины появляются во власти — это всегда очень полезно и для социальной политики, и для здравоохранения. Ну, и, конечно же, как можно не пойти, когда тебя приглашают дети! Или когда приглашают люди, для которых важно твое присутствие. Я с благодарностью принимаю такие приглашения.
— В Екатеринбурге местные олигархи строят школы, больницы, спортивные объекты. А наши больше соревнуются друг с другом дорогими машинами, коллекциями часов, другими личными вещами. Складывается ощущение, что соседи сильнее любят свой город, чем наши бизнесмены. Возможно, ваше участие в мероприятиях подстегнет их заняться общественной и благотворительной работой…
— Я думаю, очень много изменится. Появятся какие-то проекты на постоянной основе, где бизнес сможет помогать городу и области. Ведь для этого и существует диалог власти и бизнеса.
— Какое вы видите для себя будущее в Челябинске на как минимум пять лет полномочий Алексея Леонидовича?
— Пока изучаю город и регион, делаю рекогносцировку, что здесь происходит. Бизнесом заниматься не планирую — это однозначно. А вот над какими-то социальными проектами, наверное, можно будет поработать. Потому что здесь очень много людей, которые делают правильные вещи, проводят благотворительные мероприятия для детей и инвалидов. В Челябинске уже многое сделано. Иногда нужно просто поддержать проект.
— Правда, что вам пришлось закрыть бизнес из-за назначения супруга врио губернатора?
— У меня фитнес-клуб был всего два года. Он располагался в Москве на Новом Арбате, в доме №7. Это бывший роддом Грауэрмана, в котором родились великие люди: актер Евгений Миронов, музыкант Владимир Высоцкий и другие. Новый собственник, ВТБ, решил его реконструировать. А другого здания в центре города, где бы я хотела открыть клуб для женщин, не нашла. Никакого отношения к назначению Алексея Леонидовича это не имеет.
— На инаугурацию вашего супруга прилетала Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко. Нам говорили, что ваш супруг больше общается с ним. Откуда вы знакомы?
— Алексей Леонидович и Петр дружат. Очень много времени проводят вместе, когда у них есть свободное время. У них есть даже какие-то традиционные встречи. И это замечательно. Я вообще считаю, что мужская дружба — это очень важный элемент в жизни каждого мужчины. С Дианой, конечно, мы общаемся.
— Вы участвовали в конкурсах красоты, и не раз. Что это такое, зачем девушкам?
— О, это испытание! В первый раз участвовала в 1999-м году в конкурсе «Мисс Таймыр». Я работала тогда на «Канале 7». И получила задание от любимой редакции. Кого, как не молодую репортершу послать в гущу событий? Отправили в Дудинку, чтобы изнутри посмотрела, что такое конкурс красоты. Оказалось, что это авантюра, праздник, общение, погружение в какой-то другой мир, в параллельную реальность. И когда оно заканчивается, ты думаешь: это было или нет?
А в 2016-м году был конкурс «Миссис Москва». Моя подруга из Норильска была имиджмейкером конкурса. И помня мою неспокойную натуру, позвонила и предложила поучаствовать. У меня тогда бизнес работал меньше года. Она сказала, что это будет хороший рекламой моего клуба. Знаете, в Москве тяжело иметь бизнес, вести дела и зарабатывать деньги. Очень высокая конкуренция. И я поехала, познакомилась с организатором, руководителем фонда «Планета женщин» Аллой Маркиной. И поняла, что попала, куда надо.
Это не просто конкурс. Фонд занимается защитой материнства и детства. Это история, в которой женщины помогают друг другу. Матери себя реализуют: кто-то занимается бизнесом, кто-то шьет детские или женские коллекции, кто-то готовит и владеет небольшим рестораном, кто-то выпускает здоровые продукты и тому подобное. И это большое сообщество — огромная сила. Женщины — это сила, которую вы, мужчины, иногда недооцениваете [смеется].
На моей площадке проводилась часть конкурса, которая дала толчок моему бизнесу. И я очень благодарна за участие. Мы до сих пор общаемся, я нашла там друзей, единомышленниц. Конкурс красоты — это только вершина того, что делает фонд, это привлечение внимания. Ведь никогда мужчины не посмотрят просто на женский фонд, не захотят поучаствовать в его жизни, если красивые женщины не выйдут на сцену в коронах. А как только женщины, королевы, появляются на сцене — сразу появляются деньги на благотворительный фонд, ради которого все это делается.