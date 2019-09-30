Источник: собраны показания на заместителя экс-губернатора Кокорина

Фигурантами дела заинтересовались в ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело о несуществующих стройках в Зауралье оказалось лишь началом цепочки, которую раскручивают курганские силовики. «Осваивать» федеральные деньги строителям, как оказалось, помогали на самом верху. Вопросы появились, в том числе, к одному из бывших замов экс-губернатора Алексея Кокорина. Инсайдеры раскрыли «URA.RU» схему масштабных злоупотреблений.

Сельские школы ремонтировали с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация о возбужденном уголовном деле против сотрудников неназванной строительный организации появилась на прошлой неделе. Сообщалось, что они приняли стройплощадку для жилой застройки «на бумаге» — без фактического выполнения работ. Ущерб составил около 4 млн рублей. В сообщении пресс-службы УМВД отмечалось, что расследование ведется совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

По данным информированных источников, речь идет о ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области», которая является подведомственной организацией областного департамента АПК и в настоящий момент находится в стадии ликвидации. По данным ЕГРЮЛ, до мая 2018 года госпредприятие возглавлял Александр Жихарев, инсайдеры уверяют, что именно он стал одним из фигурантов дела. Информированный собеседник агентства также подчеркнул: указанный эпизод — далеко не единственный.

По словам источника, технология осваивания денег федеральной программы по развитию села «на бумаге» была поставлена на поток.

Показательным примером может служить строительство и ремонт социальных объектов в селе Кислянское Юргамышского района, которые проходили в 2015—2017 годах. Как уточнил инсайдер, с большими недочетами был выполнен ремонт в сельской школе искусств и фельдшерско-акушерском пункте. В Кислянской школе и вовсе не был построен пристрой, предусмотренный проектом. Тем не менее, все документы о выполненных работах подрядчику — ООО «Кургантехстрой» — были подписаны. Проверку выполненных работ производило все того же ГУП «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе».

У силовиков есть вопросы к Сергею Пугину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно открытым данным, учредителем ООО «Кургантехстрой» является Сергей Балахнин. В послужном списке предприятия числится выполненный до 2017 года госконтракт по заказу администрации Юргамышского района на сумму более 150 млн рублей. По данным информированных источников, сейчас на вопросы силовиков отвечает бывший руководитель ГУП Александр Жихарев. «Известно, что его два дня продержали в СИЗО, но затем выпустили. Это может свидетельствовать о том, что силовики получили необходимые показания», — прокомментировал инсайдер. Получить комментарий Жихарева не удалось — его телефон оказался недоступен для звонков.

Также есть сведения о том, что люди в погонах навестили бывшего главу Юргамышского района Игоря Касатова и его заместителя по строительству Анатолия Чеснокова, также интерес силовиков касался учредителя ООО «Кургантехстрой» Сергея Балахнина.

«Все они дают довольно сбивчивые показания, однако становится очевидным, что вся система работала под руководством бывшего директора департамента АПК Сергея Пугина (сейчас замдиректора по гражданской продукции на «Курганмашзаводе» — прим. ред.).

Именно он давал указания закрывать глаза на недочеты», — пояснил инсайдер. По его данным, вызов на допрос бывшего замгубернатора — вопрос ближайшего будущего.

Бывший глава Юргамышского района Игорь Касатов заявил, что ничего не знает о претензиях силовиков. Сергей Пугин также отметил, что не знает о сути вопроса и не может его прокомментировать.