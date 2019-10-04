В Кургане жителям еще долго мучиться с отключениями воды

Владимир Овсянников рассказал, почему в Кургане есть проблемы, связанные с водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Одной из насущных проблем для жителей Кургана является качественное и бесперебойное снабжение питьевой водой. В начале 2019 года тогда еще врио губернатора Вадим Шумков в присутствии федеральных министров заявил, что решение проблемы есть, однако с тех пор практически ничего не изменилось. Почему соседи в Тюменской области запускают новые водозаборы, а в Кургане ничего не движется, корреспондент «URA.RU» поинтересовался у генерального директора «Водного союза» Владимира Овсянникова.

— В начале года озвучивались большие планы о модернизации системы водоснабжения Кургана. Как все движется?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Непросто. Мы понимаем проблематику и основные технические мероприятия. Также давали свои предложения, но никаких даже предварительных решений пока не принято.

— Дело в финансировании или есть технические сложности?

— Есть и множество технических вопросов, мы проводим аудит. Вода в Тоболе очень сложная, потому что она постоянно меняется. Но ключевым вопросом является юридическая конструкция и источники финансирования. В этом направлении никаких решений к сожалению, нет.

— Насколько я помню, это должно произойти в 2020 году.

— Исходя из сегодняшнего состояния дел и временных параметров прохождения документов по решению вопроса в 2020 году никаких существенных сдвигов не будет. Дело в том, что, для того чтобы получить федеральное финансирование, необходимо наличие проекта, прошедшего государственную экспертизу. К сожалению проектирование даже не начато, в силу того, что до сих пор не определены даже источники финансирования этой работы. Проект делается не менее 12 месяцев.

— Специалисты областного департамента строительства оказывают вам помощь в общении с министерством, подготовке документов, чтобы войти в нацпроект?

— Дело в том, что у компании СУЭНКО есть наработанная практика общения с федеральными структурами. С областным департаментом у нас выстроена конструктивная работа, мы одинаково понимаем потребности водоканала и у нас нет разногласий в перечне технических мероприятий

— Буквально на днях под Тобольском открыли сразу два водозабора: Соколовский и Сумкинский. Они обеспечат жителей второго по численности города Тюменской области чистой водой из подземных источников. У нас такие варианты не рассматриваются?

— Рассматриваются все варианты и повторюсь, у нас есть понимание основных технических мероприятий для обеспечения города чистой водой, но ключевые вопросы юридической конструкции и источников финансирования не решаются и даже не обсуждаются.

— Водозаборы под Тобольском запустили в рамках нацпроекта «Экология» с помощью государственно-частного партнерства. Объем инвестиций в Соколовский водозабор составили 624 млн рублей. Из них 204 млн — средства «СУЭНКО» (контролируется «Корпорацией СТС»). Остальное деньги — областного правительства и федерального фонда содействия развитию ЖКХ. В рассматривали подобный вариант?

— Повторюсь, мы рассматриваем все способы привлечения финансов, но главнейшим и ключевым вопросом на сегодняшний день является то, что в тарифе не заложены даже деньги полным рублем на зарплату или на мелкий аварийный ремонт, поэтому говорить об инвестиционном цикле и улучшения качества водоснабжения сегодня даже не приходится. С сегодняшний тарифным решением мы не способны даже снизить количество аварий. Сети продолжают деградировать.

Вода в Тоболе сложная, потому что постоянно меняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Но она до сих пор не утверждена?

— Да. Наше предложение не рассмотрено.

— Как эта ситуация сказывается на текущих делах? Как сложилась ремонтная компания в этом году?

— Мы планировали провести работы на 230 млн рублей, сейчас они на завершающем этапе. Источником должна была являться субсидия, которая до сих пор не выделена и с подрядчиками мы до сих пор не можем рассчитаться.

— Но ведь на общем уровне износа сетей это не скажется? Если я помню, износ канализационных сетей Кургана превышает 90%, водопроводных — 70%.

— Таким образом, даже проводимые работы составляют менее 0.5% от имеющихся сетей, что даже близко не решает проблему водоснабжения.

— А сумма, которая необходима для полной реконструкции измеряется десятками миллиардов.

Да, если брать в долгосрочной перспективе, то мы совместно с департаментом определили технические мероприятия на суму около 21 млрд рублей.

— Все упирается в деньги…

Из-за тарифного решения снизить число аварий непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Давайте понимать, что уровень тарифа у нас в 4 раза меньше чем у соседей, поэтому ни о какой заработной плате, ни о привлечении специалистов и уж тем более о ремонтах и о инвестиционном цикле говорить нельзя. Нужно называть вещи своими именами. Наша проблема — это хроническое многолетнее недофинансирование.

— Сколько в среднем составляет зарплата?

— Около 20 тысяч, это ниже, чем средняя по городу и даже по области. Думаю, трудовой коллектив скоро разойдется.

— Вы планируете снова выйти с предложением об увеличении предельного уровня тарифов?

— Мы считаем, что недофинансирование составляет примерно 40% от выручки, мы сделали обоснованные тарифные заявки, которые не рассматривались в последние 3,4 года и рассчитываем на принятие взвешенного экономического обоснованного решения.

— Учитывая достаточно небольшой тариф, сумма не очень страшная. Семье из трех человек горячая, холодная вода и водоотведение обходится, как мне кажется, где-то в 200 рублей в месяц.

— Платеж за воду в коммунальной квитанции один из самых незначительных, поэтому для потребителей он не будет большой проблемой. Но для нашего предприятия это существенная разница.

— Да, но ведь курганцам предстоит начать платить достаточно внушительную сумму за мусор. На фоне этого любые повышения вызовут негативную реакцию.

— Всегда повышение тарифов воспринимается тяжело. Но если услуга оплачивается не полностью, его качественное предоставление попросту невозможно. Мы проявляем чудеса смекалки, многие годы оптимизируем свою деятельность, но есть предел, запас уже исчерпан. Давайте понимать, бесплатно ничего хорошего не бывает, но мы надеемся на прогресс, на то, что будут найдены решения и механизмы.