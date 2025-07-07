Курганский департамент отремонтирует четыре крыши жилых домов в ЛНР. Фото

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Департамент строительства Курганской области помогает обустраивать дома в ЛНР (архивное фото)
Департамент строительства Курганской области помогает обустраивать дома в ЛНР (архивное фото) Фото:

Департамент строительства Курганской области планируют отремонтировать четыре кровли на объектах в Краснодоне, Суходольске, а также в поселке Краснодон и Молодогвардейске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщает департамент в своем tg-канале.

«Две кровли в Краснодоне и Суходольске фактически завершены. В ближайшее время стартуют работы по капитальному ремонту еще двух кровель — в поселке Краснодон и городе Молодогвардейске», — пишет ведомство.

В департаменте отмечают, что особое внимание уделяется выбору материалов и соблюдению технологий. На плоских кровлях используется современная полимерная мембрана. Такой материал позволяет ускорить процесс укладки и избежать протечек даже во время проведения работ. Кроме того, мембрана обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли без необходимости частого ремонта.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский департамент поможет отремонтировать дом в ЛНР. В городе Молодогвардейске на улице Школьной 13 тогда шел капремонт крыши жилого дома.

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Департамент строительства Курганской области планируют отремонтировать четыре кровли на объектах в Краснодоне, Суходольске, а также в поселке Краснодон и Молодогвардейске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщает департамент в своем tg-канале. «Две кровли в Краснодоне и Суходольске фактически завершены. В ближайшее время стартуют работы по капитальному ремонту еще двух кровель — в поселке Краснодон и городе Молодогвардейске», — пишет ведомство. В департаменте отмечают, что особое внимание уделяется выбору материалов и соблюдению технологий. На плоских кровлях используется современная полимерная мембрана. Такой материал позволяет ускорить процесс укладки и избежать протечек даже во время проведения работ. Кроме того, мембрана обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли без необходимости частого ремонта. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский департамент поможет отремонтировать дом в ЛНР. В городе Молодогвардейске на улице Школьной 13 тогда шел капремонт крыши жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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