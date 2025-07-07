Департамент строительства Курганской области планируют отремонтировать четыре кровли на объектах в Краснодоне, Суходольске, а также в поселке Краснодон и Молодогвардейске (Луганская Народная Республика). Об этом сообщает департамент в своем tg-канале.
«Две кровли в Краснодоне и Суходольске фактически завершены. В ближайшее время стартуют работы по капитальному ремонту еще двух кровель — в поселке Краснодон и городе Молодогвардейске», — пишет ведомство.
В департаменте отмечают, что особое внимание уделяется выбору материалов и соблюдению технологий. На плоских кровлях используется современная полимерная мембрана. Такой материал позволяет ускорить процесс укладки и избежать протечек даже во время проведения работ. Кроме того, мембрана обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли без необходимости частого ремонта.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганский департамент поможет отремонтировать дом в ЛНР. В городе Молодогвардейске на улице Школьной 13 тогда шел капремонт крыши жилого дома.
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