Клуб губернатора Куйвашева стал популярным, начав брать деньги за вход

Перед началом прошлого сезона БК «Урал» заручился поддержкой Евгения Куйвашева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стартует один из самых интересных для свердловчан чемпионатов России. Сразу три баскетбольных клуба региона начинают борьбу в первом дивизионе мужской суперлиги — БК «Урал» и БК «Уралмаш» из Екатеринбурга и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Специалисты уже сейчас считают этот чемпионат самым непредсказуемым, а один уральский клуб уже дал повод для гордости, поддержав мировой тренд.

Суперлига-1 — это второй по значимости дивизион России, выше — только Единая лига ВТБ, которая входит в тройку сильнейших чемпионатов Европы. Туда давно стремится попасть екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал». Он дважды был в шаге от заветной мечты (в 2012 и 2103 годах, когда был чемпионом суперлиги), но все упиралось в отсутствие финансирования. Перед началом прошлого сезона БК «Урал» заручился поддержкой президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в результате была разработана программа по выходу команды в Лигу ВТБ в течение трех сезонов, то есть в элитном дивизионе «Урал» должен начать выступать в 2021 году.

В 2021 году БК «Урал» должен начать выступать в элитном дивизионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для подачи заявки на вступление в Лигу ВТБ важны не только спортивные результаты и бюджет клуба, но и работа департамента PR и маркетинга. Поэтому в прошлом сезоне «Урал» пригласил на должность PR-директора клуба Сергея Индейкина, который уже решал задачу по выводу команды в Лигу ВТБ [речь о БК «Парма» из Перми, — прим.ред.]. Первым принципиальным решением было введение платного входа на все домашние матчи «Урала», цена символическая — 50 и 100 рублей, льготные категории граждан получали скидку 30%.

Скептики утверждали, что эта мера только отпугнет желающих посмотреть баскетбол, которых немного, но ошиблись. По данным БК «Урал», введение платных билетов не повлияло на посещаемость домашних матчей: ни роста, ни падения более чем на 5% не зафиксировано, с учетом того, что в 2018 году игры из-за занятости ДИВСа проходили в дневное время. В итоге за сезон клуб заработал на продаже билетов и абонементов 205 тысяч 750 рублей, и эти деньги пошли на организацию активностей и событий для болельщиков.

В новом сезоне БК «Урал» оставит платные билеты по той же цене, и это определенный вызов другим командам, которые до сих пор практикуют свободный вход, — БК УГМК и волейбольной «Уралочке», выступающим в элитных дивизионах. Ранее руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий рассказывал « URA.RU », как важно платить за вход на матчи.

«Бесплатные билеты развращают людей, потом они отказываются ходить за деньги. Покупая зрелище, болельщик становится более требовательным, что дает импульс для развития клуба. Хотя бы символическая плата должна быть. Если не нужны деньги от продажи билетов, их можно отдать на благотворительность и сделать отличную PR-акцию», — считает Белицкий.

Также в сезоне 2019-2020 БК «Урал» решил всерьез поддержать модный мировой тренд на разумное потребление и экологичность. Новая форма команды от бренда PEAK RUSSIA сделана из переработанного пластика. В этом сезоне всего четыре клуба в России играют в такой форме — помимо «Урала», это УНИКС и ПАРМА из Лиги ВТБ и «Самара» из Суперлиги-1. Кроме того, «Урал» на домашних матчах планирует запустить раздельный сбор отходов, а также отдельно собирать пластик, который затем отправится на переработку для дальнейшего использования.

Что касается спортивной составляющей, то БК «Урал» тоже сделал перезагрузку. Во-первых, произошла смена главного тренера, на место свердловчанина Вадима Филатова пришел эстонский специалист Алар Варрак с опытом работы в Лиге ВТБ. В команде появились белорусский центровой Александр Семенюк, который, согласно регламенту, не считается иностранцем, а также два новых легионера — американец Джеймс Уайт и атакующий защитник сборной Латвии Артурс Аусейс. Задача минимум для «Урала» — выйти в плей-офф, но даже это будет сделать непросто. В Суперлиге-1 играет 16 команд и, по мнению специалистов, за выход в плей-офф будут биться минимум 12.

Разработана программа по выходу команды в Лигу ВТБ в течение трех сезонов Фото: пресс-служба БК «Урал»

«Мне кажется, что этот чемпионат будет самым интересным из всех предыдущих. Во-первых, вырос интерес к суперлиге и, надеюсь, не только потому, что два представителя этого дивизиона играли в сборной России на прошедшем в сентябре чемпионате мира. Во-вторых, значительно увеличились бюджеты у большинства клубов. Многие команды стали сильнее за счет игроков из лиги ВТБ, российских баскетболистов, выступавших за границей, и легионеров», — рассказал « URA.RU » президент БК «Урал» Станислав Еремин.

Он также считает, что на «золото» в новом сезоне будут претендовать действующий чемпион суперлиги БК «Самара» и «Спартак-Приморье, а за медали будут бороться сразу 8 команд. В том числе и ближайшие соседи «Урала». Серьезно обновился бронзовый призер прошлого сезона «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», в команде появилось 8 новых игроков, в том числе и два иностранца — латвийский центровой Илья Громовс и словенский разыгрывающий Мирза Сарайлия.

Клуб «Урал» давно соперничает с БК «Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

Мощно подготовился к сезону и БК «Уралмаш», с которым «Урал» соперничает уже не первый год. Главным тренером «Уралмаша» стал Михаил Карпенко, который руководил сборной Казахстана и БК «Астана» в Лиге ВТБ. В команде сохранились лидеры прошлого сезона форвард Андрей Логинов, разыгрывающий Игорь Новиков и американский защитник Аарон Паркс, которому в новом сезоне составит компанию его соотечественник Малик Мур. Похоже, побед «Уралмашу» хочется больше, чем создавать команду из уральских воспитанников, как хотел изначально президент клуба и владелец ООО «Робек» Виктор Ганиенко. А, может, таким составом «Уралмаш» решил напомнить о своих амбициях попасть в Лигу ВТБ.

Впрочем, элитный дивизион все больше ужесточает требования для клубов, подающих заявки на вступление в лигу. Помимо спортивных успехов и арены на пять тысяч мест минимум новички должны иметь на своем счету хотя бы 500 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Он подчеркнул: «Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета». При этом на сегодняшний день бюджеты уральских клубов в пять раз меньше. По данным наших источников, бюджет «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» составляет примерно 100-110 млн рублей, БК «Уралмаш» — 70-80 млн рублей, — эти клубы содержатся на частные деньги. А БК «Урал», где основную часть финансирования составляют бюджетные деньги, имеет в своем распоряжении менее 70 млн рублей. Точные цифры руководство клуба не называет, известно, что бюджет «Урала» по сравнению с прошлым сезоном «увеличился незначительно, с учетом инфляции».

Первые игры чемпионата Суперлиги-1 уральские клубы проведут на выезде. Первый домашний матч БК «Урал» проведет 22 октября против питерского «Спартака», «Уралмаш» 23 октября сыграет с командой «Спартак-Приморье», а «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 23 октября проведет матч против команды «Восток-65» из Южно-Сахалинска».