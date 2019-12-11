Почему российские спортсмены, не принимавшие допинг, попали под бойкот

Российским спортсменам придется выступать под олимпийским флагом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Предложение запретить российским спортсменам в ближайшие четыре года принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, озвученное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), вызвало шок среди российских спортсменов, политиков и простых болельщиков. Опрошенные «URA.RU» собеседники уверены, что решение могло быть реализовано только как политический заказ.

Конфликт связан с компьютерной базой данных московской лаборатории, которую в 2018 году передала российская сторона. Эксперты WADA якобы нашли признаки фальсификации результатов в отношении некоторых спортсменов, что стало основанием для обвинения в отношении всех российских спортсменов.

Решение затронет практически все виды спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время наблюдательный совет РУСАДА планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Заседания суда, как ожидается, начнутся после Нового года, до завершения процесса санкции против российских спортсменов не вступят в силу. Депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что заявление президента Владимира Путина об обращении российской стороной в суд, возможно, является единственным способом решить конфликтную ситуацию. «Теперь WADA начинают диктовать олимпийскому комитету, что надо Россию исключить, а олимпийский комитет, возможно, не собирался этого делать», — отметил депутат.

«Я уверена, что суд встанет на сторону WADA. Уже несколько месяцев назад просачивались слухи о том, что Россию лишат права на участие в Олимпийских играх», — заявила первый заместитель председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Общественной палаты РФ Елена Сутормина. По ее мнению, решение было политизировано и признаки того, что оно будет принято, были заранее.

Олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что на Россию оказывают давление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы понимаем, что давление на Россию продолжается, никто не хочет, чтобы российский флаг поднимался на трибунах», — прокомментировал двухкратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков. Он отметил, что тезис о том, что спорт должен находиться вне политики, не действует, «используется любая возможность давления на страну».

«Сама база данных, которая стала камнем преткновения, не может выступать в качестве юридической доказательной базы, поскольку никогда никем не была сертифицирована или одобрена, и по сути, является кустарным инструментом, разработанным [информатором WADA Григорием] Родченковым», — прокомментировал источник, знакомый ситуацией.

Он подчеркнул, что все попытки российских экспертов объяснить изменения с точки зрения здравого смысла наталкивались на нежелание экспертов WADA выслушивать доводы российской стороны.

«Мы видим попытки влияния из-за рубежа, вход в систему базы, — отметила Елена Сутормина. — С нашей стороны было все открыто, шли на сотрудничество».

Отношение к спортсменам из разных стран у контролеров отличается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Чепиков отметил, что российских спортсменов проверяют в разы чаще, чем других. «К нашим спортсменам более пристальное внимание, но мы сейчас видим, что можно показывать высокие результаты без запрещенных препаратов», — добавил олимпийский чемпион. По его мнению, так называемые «терапевтические исключения», которыми пользуются иностранные спортсмены, вносят большие сомнения. «Почему одним спортсменам можно получать запрещенные препараты в силу того, что они получили в местной поликлинике справку, что у них когда-то была астма. Это неравноправие настораживает, с этим нужно вести борьбу», — подчеркнул он.

В то же время Чепиков призвал не осуждать спортсменов, которые готовы выступать под нейтральным флагом.

«К этому они готовились всю свою жизнь. Это у них, возможно, единственный шанс выступить на Олимпиаде и осуществить свои мечты, реализовать возможности», — отметил депутат ГД.

По мнению Елены Суторминой, одним из решений могла бы стать организация альтернативных игр, на которых российские спортсмены могли бы показать свои достижения. «У нас же есть вся прекрасная инфраструктура для этого», — добавила она.