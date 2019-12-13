Ямальские инсайды

Оппозиция за работой Коллаж: «Лентач»

Мэра Лабытнанги Марину Трескову подозревают в сговоре с предпринимателями: готовится снос домов в центре. И это не все слухи ЯНАО. Депутат Ноябрьска Дмитрий Бавдурный, «прославившийся» секс-скандалом, собрался в окружной парламент. Руководитель судебных приставов из Нового Уренгоя прикрыл своего племянника от служебной проверки. А еще в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, какие порядки установил в окружном департаменте бывший армейский полковник и многое другое.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Новый глава ямальских эсеров планирует перестановки в партии

В городских отделениях «Справедливой России» на Ямале готовятся перестановки. Источники агентства сообщают, что экс-глава ямальских эсеров Валерий Степанченко назначал в свое время некоторых председателей формально. «Есть те, кто по состоянию здоровья не могут работать. Конечно есть такие, кто не справляются со своими обязанностями», — говорят собеседники агентства. Новый глава ямальских справедливороссов Максим Лазарев хочет вдохнуть жизнь в партию. Инсайдеры говорят, что эсеров ждет новый формат. После региональной конференции, где был единогласно избран Лазарев, в партийцы в курилках шептались, что теперь партия оживет. «Будут принимать участие во всевозможных митингах и акциях, а Степанченко — сейчас просто член партии и руководитель фракции в окружном парламенте», — отмечают собеседники агентства.

Мэрия расселяет дома, чтобы отдать землю бизнесу

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Земельный участок в центре Лабытнанги собираются отдать бизнесменам в качестве благодарности за поддержку на выборах, сообщают инсайдеры «URA.RU». По словам местных жителей, несколько домов признали аварийными и предназначенными под снос, хотя собственники об этом не просили. В городе поговаривают, что никаких жилых новостроек в указанном районе не проектируется, городу нужна свободная земля, которую передадут структурам, связанным с АО «Ямалтрансстрой». «У мэра Марины Тресковой были негласные договоренности с главой компании Игорем Наком, оказавшим ей поддержку во время выборов, — рассказал источник. — Сейчас бизнесменам понадобилась земля в центре города и мэрия не смогла отказать». Что будет построено на месте расселяемых домов, агентству выяснить пока не удалось.

Ямальский чиновник терроризирует своих подчиненных

Директор ямальской службы по охране биоресурсов Вадим Куманев устроил террор своим сотрудникам. Инсайдеры агентства сообщают, что армейский характер чиновника (он ушел из армии в звании полковника — прим. ред.) проявляется во всем. «Чуть что, сразу выговоры, замечания, лишения премии. Неугодных руководству — увольняют», — сообщают источники. Злые языки поговаривают, что бывшему начальнику одного из горотделов Куманев выписал сразу пять выговоров. «Разного рода наказания ведут к лишению премий сотрудников, соответственно деньги экономятся. Но сам Куманев не может себя премировать, все происходит через департамент, а уж какие у них там отношения с ним — неизвестно», — отмечают инсайдеры. Сейчас в учреждении работают 180 сотрудников, и около трети из них имеют различные взыскания. «Часть выговоров работникам удалось снять через суд», — подчеркивают собеседники агентства.

Дело пьяного ямальского пристава замяли по протекции дяди

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Новом Уренгое совершившего серьезное административное правонарушение сотрудника ФССП прикрыл от увольнения его дядя, сообщают инсайдеры. Источники в ведомстве утверждают, что попавшегося еще в мае этого года сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде пристава Марата Салимханова должны были уволить в дисциплинарном порядке по итогам служебной проверки, однако он понес лишь административное наказание — лишился водительского удостоверения на 1,5 года и был оштрафован на 30 тысяч рублей. «Проверку, которая должна была проводиться в соответствии с законом, замяли из-за протекции дяди Салимханова — Рашида Залибекова. Он занимал на тот момент пост и. о. начальника городского отдела ФССП», — утверждает инсайдер. В самом ведомстве комментировать ситуацию наотрез отказались, заявив, что это находится вне компетенции УФССП.

В депкультуры ЯНАО грядут серьезные перестановки

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшее время ждут кадровые изменения. У главы департамента Евгения Колтунова появится новый заместитель, а саму штатную структуру ждут изменения. Новое штатное расписание лишь в проекте, и однако уже известно, что дополнительные должность появится отделе оргметодической работы управления культурной политики. В управлении финансового и правового обеспечения также произойдут изменения. «Претенденты на ставку замдиректора уже есть, — говорят источники. — В ближайшее время будет подготовлена и проведена конкурсная процедура». В коридорах правительства ЯНАО поговаривают, что несколько начальников структурных подразделений уже готовят документы на конкурс.

У строителей главного храма Салехарда возникли проблемы с выплатами зарплат

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На строительстве собора Преображения Господня в Салехарде существуют проблемы с выплатой зарплаты, сообщают источники «URA.RU». Недовольство высказывают, в частности, рабочие субподрядчика по строительству собора из ООО «Альфа Бизнес Групп». Руководство, по словам инсайдеров, накопило долги. «Там долги остались перед строителями, сообщил собеседник, знакомый с ситуацией. — Вроде как сейчас новых рабочих набрали, когда стройку возобновили, а со старыми так и не рассчитались». При этом ямальские власти продолжают вкладывать средства в строительство. По примерным оценкам, итоговая стоимость культового сооружения составит порядка 5 млрд рублей.

Скандально известный ямальский политик возможно пойдет на выборы от проблемного района

На Ямале обсуждают информацию о планах депутата думы Ноябрьска Дмитрия Бавдурного (ЛДПР) идти на выборы в окружное Заксобрание. В округе политик известен по работе на должности бизнес-омбудсмена, которую был вынужден покинуть после секс-скандала. Инсайдеры «URA.RU» из окружного правительства отмечают, что в преддверие выборов 2020 года Бавдурный уже определился с избирательным округом, от которого пойдет в парламент. «Бавдурный будет избираться не от Ноябрьска, как многие ожидают, а от Тазовского района, где в нулевые занимал должность прокурора. Именно в этом муниципалитете 5 лет назад ЛДПР смогла получить большое число голосов. Проблемная повестка (расселение Газ-Сале) и высокий уровень протеста в районе может помочь либерал-демократу избраться», — считают собеседники.

Будущий глава Нового Уренгоя оказался злостным должником

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Алексей Горпинченко имеет просроченную задолженность по кредитам. По информации городского суда, ответчиками по иску одного из крупных российских банков является сам вице-мэр и его супруга. «Банк неоднократно пытался получить долг от муниципального чиновника в досудебном порядке, — рассказали источники в мэрии. — Иск кредитной организации будет рассмотрен в январе следующего года». Когда был взят кредит, выяснить не удалось. Горпинченко занял пост заместителя мэра весной 2018 года и считается, что он — потенциальный сменщик действующего мэра Ивана Костогриза.