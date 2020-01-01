Главные законы, которые вступили в силу после боя курантов

После новогоднего боя курантов в силу вступит ряд важных законов для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2019 году обсуждалось множество законов, которые касаются всех россиян и вступают в силу с наступлением нового года. С 1 января вводятся изменения в налоговом законодательстве, увеличится минимальный размер оплаты труда, а значит, изменятся и выплаты пенсионерам, и размер пособий. Революционным можно назвать решение властей о выплате детских пособий. Кроме того, трудовая деятельность россиян теперь будет зафиксирована в электронных трудовых книжках. Законодательные перемены ждут также любителей животных и автомобилистов. Чтобы не запутаться во всех нововведениях, «URA.RU» создало краткий справочник изменений, с которыми должен ознакомиться каждый.

Новый год — новые налоги

Для россиян, работающих «на себя», придумали новый налог Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 1 января в силу вступает налог на самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками. Нововведения затронут фактически всех уральских налогоплательщиков, работающих «на себя»: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Суть налога сводится к тому, что самозанятые россияне, чей доход за год не превышает 2,4 млн рублей, вместо уплаты НДФЛ (13%) в ближайшие 10 лет будут отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

В пояснительной записке к документу авторы налога на самозанятых утверждают, что «данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей из тени».

Отмена ЕНВД коснется предпринимателей, которые торгуют маркированной продукцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В начале 2020 года отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В первую очередь отмена налога коснется предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. С января 2021 года ЕНВД отменят полностью. Экономисты предполагают, что налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может вырасти до 50%, из-за чего представители малого бизнеса начнут уходить в теневой сектор.

Кроме того, Минфин РФ переводит часть неналоговых платежей и сборов в налоговые: утилизационный, курортный (гостиничный), автомобильный (пользование федеральными дорогами, входящими, в систему «Платон»), экологический сборы, а также неналоговые платежи операторов сети связи.

Увеличение МРОТ

«Минималка» по зарплате с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государство приравняло значение минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособных граждан (приказ Минтруда РФ от 09.08.2019 N561н). Законом предлагается увеличить МРОТ на 7,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году (3,2—3,7%). Для организаций, подчиняющихся федеральным органам власти, «минималка» по зарплате с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).

Какой МРОТ будет установлен в каждом регионе, решает трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям (РТК). Авторы закона поясняют, что к установленной минимальной оплате труда с 2020 года следует начислять «северные», «уральские» и другие территориальные коэффициенты. Важно, что районный коэффициент и процентная надбавка определяются фактическим местом работы гражданина, а не расположением работодателя. Напомним, что МРОТ устанавливает не только нижний месячный предел оплаты работников, но и применяется для расчета пособий по больничному листу, по беременности и родам, а также выплат соцстрахования.

Врачам и педагогам предложили установить свою минимальную оплату труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кстати, в сентябре парламент Северной Осетии выступил с инициативой установить минимальную зарплату бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Правительство обещало рассмотреть это предложение. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты бюджетникам, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3,8%. Это решение коснется, в том числе, сотрудников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, а также медико-социальной экспертизы. На компенсацию этих расходов регионам выделят из федерального бюджета 100 млрд рублей.

Пособия по беременности и детские выплаты

С 2020 года будет проведена индексация материнского капитала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начиная с 1 января 2020 года, изменятся минимальные и максимальные размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины. Женщины, выходящие в декретный отпуск в следующем году, смогут получить выплату от 55 830 до 322 192 рублей (в зависимости от заработка за последние шесть месяцев работы), а после получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет — от 4 852 до 27 984,66 рублей. Повышение, напомним, связано с увеличением показателя МРОТ.

С 1 января семьи смогут получать пособия на детей с полутора до трех лет. Однако есть ряд ограничений. Во-первых, на пособие могут рассчитывать лишь те родители, у кого дети родились после 1 января 2018 года. Во-вторых, доход на каждого члена семьи с 1 января 2020 года не должен превышать двух прожиточных минимумов, а это 21 674 рублей. Пособие в среднем будет составлять 10 тысяч рублей. Глава минтруда Максим Топилин пообещал продолжить политику по улучшению материального положения семей с детьми. Например, с 2020 года расширится список регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Эта мера поддержки коснется и областей, входящих в УрФО.

1 января 2020 года власти проведут индексацию материнского капитала. Сумма выплаты по сертификату будет повышена на 3,8% и составит 466 617 рублей.

Пенсии

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России объявил, что с 1 января размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8%. Таким образом, средний размер пенсии у безработных пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, с нового года регионы будут получать субсидии на социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. Появление новой доплаты объясняют тем, что во многих регионах прожиточный минимум со следующего года будет превышать федеральный. На 2020 год он составит 9 311 рублей. Прибавку получат те пенсионеры, чьи доходы находятся ниже уровня регионального прожиточного минимума.

Военным пенсионерам придется подождать с прибавкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с тем президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлил заморозку военных пенсий. Начиная с 2013 года военным пенсионерам начислялось пособие (на тот момент составляло 54% от заработка), которое каждый год увеличивалось на 2% до достижения 100-процентного размера. По последнему указу размер выплат военным пенсионерам оставлен на уровне, установленном с 1 октября 2019 года, — 73,68% от денежного довольствия.

Трудовой стаж учтут в электронном виде

Бумажный вариант трудовой книжки останется в прошлом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года и коснется примерно 60 миллионов человек. Каждый работник может выбирать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге, или перевести данные в электронный формат.

В электронном документе будет содержаться информация о стаже работы, занимаемой должности, окончании трудового договора и увольнении. Также закон предоставляет возможность работодателям собирать необходимые ему данные о потенциальном работнике в электронном виде.

Получать выписку из виртуальной трудовой книжки работник сможет, направив запрос через портал госуслуг или обратившись в многофункциональный центр (МФЦ). Как заявила эксперт ПФР Наталья Бакулина журналу «Главбух», потеря данных исключена, так как вся информация с лицевых счетов ежедневно, еженедельно, ежемесячно и раз в год будет передаваться на спецносители. «Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — отметила Бакулина.

Премии врачам

За обнаружение рака у пациента врачу выдадут премию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 2020 года врачей начнут премировать за выявление у пациентов онкологии. Территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) на эти цели планируется ежегодно направлять 1,2 млрд рублей, рассказал при рассмотрении закона зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Глава Минздрава Вероника Скворцова поясняла, что врачам за раннее выявление онкозаболеваний предлагается выделять по одной тысяче рублей. Сумма будет делиться: 500 рублей — врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и 500 рублей — для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак. Министр отметила, что на данный момент онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения.

Судебные приставы предупредят о штрафе по SMS

Судебные приставы начнут переписку с должниками по SMS Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 января в силу вступает закон о доступе через портал Госуслуг к документам, получаемым в ходе исполнительного производства. Нововведение упрощает взаимодействие россиян и службы судебных приставов. Так решение судебного пристава-исполнителя по делу может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Постановление о возбуждении исполнительного производства или запрете на выезд за границу будет направлено в единый личный кабинет на портале Госуслуг, а уведомление о нем придет с помощью SMS. Жалобу на постановление пристава также можно подать через личный кабинет.

Защита новоселов от мошенников и ипотека по-сельски

У росиян не смогут отобрать жилье, проданное мошенниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января суды при разборе дел с недвижимостью начнут опираться на закон, который позволит признавать добросовестными приобретателями тех, кто купил жилье у мошенников, основываясь на информации из госреестра прав на недвижимое имущество. Эта норма распространяется и на тех, кто получил имущество безвозмездно. Суд будет отказывать в истребовании недвижимости у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации прав на нее прошло больше трех лет.

Жители сельских населенных пунктов с 1 января получат возможность взять льготный кредит по ставке от 1% до 5% на благоустройство домов. Срок кредита ограничен пятью годами. Договор должен быть заключен не ранее 1 января 2020 года, а потребительский займ не превышать 250 тысяч рублей.

Получение номеров и штрафы для автомобилистов

Из автосалона владелец нового авто будет выезжать уже с госномерами Фото: depositphotos.com

Россиянам запретят ездить на только что купленном автомобиле без номеров. С 1 января вводятся правила, по которым регистрировать авто будет дилер. Автосалоны после проведения необходимых проверок отправят документы в ГИБДД, изготовят номерные знаки и передадут их новому владельцу машины вместе с ключами. Для покупателей автомобилей на вторичном рынке правила не изменятся. У них по-прежнему остается 10 дней, чтобы поставить авто на учет.

С нового года ГИБДД начнет штрафовать владельцев «ГАЗелей», грузовиков и таксистов, которые оставляют свой автомобиль на ночь во дворах жилых домов. Уточняется, что за занятые во дворе места собственники автомобиля будут получать такие же штрафы, как и обычные юридические лица: от одной до пяти тысяч рублей.

С января начнут действовать ставки утилизационного сбора, которые больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5 — 2%. Эксперты говорят о повышение цены на машины в пределах 2-4%.

В 2020 году изменятся правила экзамена на водительские права. Первые изменения начнут действовать с января, когда разрешат проводить практические занятия на автомагистралях с разрешенной скоростью движения более 60 километров в час — до сих пор это было запрещено. Кроме того, повысят возраст, с которого сдают экзамен на вождение автобуса, трамвая или троллейбуса — раньше было 16 лет, теперь 20.

Цены на алкоголь и сигареты

Алкоголь станет дороже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с повышением акцизов с 1 января в России начнет дорожать вино. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году достигнет 40 рублей за литр, в 2021-м он вырастет до 41 рубля, в 2022-м — до 43 рублей.

Поллитровая бутылка водки с нового года будет стоить минимум 230 рублей вместо нынешних 215, коньяка — 433 рубля вместо 388.

Налогом станут облагать любые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака.

Закон о четвероногих

Закон обязывает относиться гуманно к животным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году начнут работать основные положения закона «Об ответственном обращении с животными». С 1 января владельцы потенциально опасных пород собак смогут выгуливать их без намордника и поводка лишь на собственной огороженной территории. При входе на такую территорию должна быть размещена предупреждающая надпись. Премьер Дмитрий Медведев утвердил список опасных пород еще летом. К ним относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

До вступления в силу закона муниципальные чиновники обязаны были организовать приюты для отловленных бездомных животных. Как уточнял председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, если на человека нападет бродячая собака, то наказывать должны муниципального чиновника, который это допустил. «Чиновникам дан срок на создание приютов. Соответственно с 1 января следующего года бродячих собак быть не должно, как и кошек», — подчеркнул депутат.

Тигру и другим хищникам невозможно обеспечить нормальные условия в пределах обычного жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также закон запрещает держать дома и в контактных зоопарках диких животных. Согласно постановлению Минприроды, под запрет попадают хищники весом более 20 килограммов: медведи, тигры, ирбисы, гепарды, крокодилы и другие. Представляющие опасность ядовитые змеи и насекомые: пауки, скорпионы, каракурты. Нельзя держать в квартирах ламантинов, сирен, тюленей и моржей. Под запретом также человекообразные обезьяны, жирафы, слоны, бегемоты, дикобразы и другие. Вышеперечисленные животные могут находится только в цирках, зоопарках, дельфинариях и зоотеатрах, которые имеют лицензию на работу со зверями.

Временно отложено введение налога на домашних животных, главной целью которого должна стать более высокая ответственность владельцев. Четвероногих и пернатых предлагается поставить на учет и чипировать. После этого найти хозяина животного окажется несложно.

Выплата советских вкладов заморожена

Россиян оставили без компенсации за потерю вкладов времен перестройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще на один год приостановлена выплата вкладов россиян, которые обесценились до 20 июня 1991 года, а также выплата по вложениям в государственные ценные бумаги до 1 января 1992 года. Закон о заморозке выплат гласит, что выплат не будет до 1 января 2023 года. Деньги государство в первую очередь направляет на повышение социальных выплат и пенсий, поясняли эксперты. Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил о том, что вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег.

Отмена курортного сбора

Сбор с туристов не стал гарантией развития территорий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти решили отказаться от курортного сбора, который был запущен с мая 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый турист, приехавший в эти регионы должен заплатить до 100 рублей в сутки за пребывание на территории. Выступившие за отмену сбора депутаты отметили, что мера не является гарантией развития территории. Они указывают на то, что себестоимость номера автоматически увеличивается в связи с дополнительными расходами при взимании курортного сбора на 35 рублей в сутки с человека (работа администратора, расходы на канцелярские товары и налоговая отчетность). «В случае же взимания курортного сбора в размере 35 рублей в сутки такое удорожание в целом составит порядка 850 рублей в сутки», — говорится в пояснительной записке к документу. В Крыму от этого сбора отказались сразу. Как отмечал глава региона Сергей Аксенов, введение сбора может привести к возникновению неравных условий для участников туристического рынка.

Зарплаты для солдат-срочников

Солдатам начнут платить за риск в мирное время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закон о денежном довольствии призывников, служащих в войсках МЧС и Росгвардии также вступает в силу с 1 января. Они будут получать ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за командование воинским подразделением, а также за доступ к сведениям, составляющим гостайну. Предполагается, что оклады срочников составят две тысячи рублей в месяц, плюс к ним будут доплаты за риск в размере 50% от оклада и 40% за командование.

Скважины поставят на учет

Власти хотят знать, кто и как пользуется водой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

С января вступает в силу «Закон о недрах», устанавливающий административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования. Для простых пользователей закон интересен тем, что обязывает дачников и садоводов поставить на учет скважины, пробуренные на участке. Собственнику земельного участка с документами необходимо обратиться в департамент природных ресурсов. В случаях, если у садоводческих товариществ имеются скважины для хозяйственных целей, то такие скважины подлежат лицензированию.

Законы, которые планируют принять в ближайшее время

До миллиона рублей составят штрафы для СМИ-иноагентов и граждан, признанных иностранными агентами (организации и люди признаются Минюстом иноагентами, если получают деньги от зарубежных спонсоров за распространение информации). В законе уточняется, что для физлиц за первое нарушение будет грозить штраф в 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, юрлиц — полмиллиона рублей. За повторное нарушение граждан оштрафуют на 50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100 тысяч, а юридических лиц — на миллион рублей. закон уже одобрен Госдумой, дело осталось за подписью президента.

В аэропорты вернут комнаты для курения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума вернула комнаты для курения в аэропорты. По закону, курилки должны быть оборудованы вытяжкой и изолированы. Специальные комнаты для курильщиков должны быть оборудованы в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах. Однако парламентарии подчеркивают, что операторов авиаузлов не будут обязывать обустраивать курительные кабины — это даст возможность людям курить без вреда для окружающих. Закон еще должен одобрить Совет Федерации и президент.

Законодатели также активно обсуждали поправки к ОСАГО. По ним предполагается увеличить выплаты по ущербу жизни и здоровью до двух миллионов рублей. Страховщики настаивают на упразднении территориальных коэффициентов и скорректировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона в зависимости от наличия штрафов за нарушения ПДД и манеры вождения водителя. Директор по методологии Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев пояснил, что средняя премия по ОСАГО после вступления в силу нововведений может вырасти на 23%.