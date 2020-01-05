Какую профессию выбрать школьнику, чтобы завтра его не заменили роботы

Российские абитуриенты выбирают профессии и вузы, где будут учиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Высокая зарплата и очередь из работодателей — амбициозные планы выпускников российских школ. До 1 февраля им надо выбрать предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. От этого зависит будущий вуз и факультет, куда сможет поступить абитуриент. «URA.RU» выяснило, куда пойти учиться школьникам, чтобы не бояться, что однажды на работе их заменят роботы.

Исчезающие профессии

Развитие технологий, информационных систем, искусственного интеллекта, переход от бумажных носителей к электронным повлечет за собой исчезновение целого ряда профессий. В этом уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Нотариусы будут не нужны, так как их функции будут осуществляться через Сеть. То же самое ожидает профессии библиотекаря, документоведа, архивариуса (в связи с оцифровкой носителей). Исчезнет необходимость в турагентах и риелторах — клиенты сами смогут подбирать для себя туры и недвижимость, заключать сделки без участия посредников, — рассказал «URA.RU» Сигал.

Профессия библиотекаря скоро станет ненужной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профессии, в которых роботы заменят людей

Эксперты в сфере кадровой политики уверены, что роботы и искусственный разум способны заменить провизоров в аптеках — их функции выполнят информационные системы. Эта же участь ожидает банковских операционистов, секретарей, диспетчеров на транспорте.

Роботы могут заменить человека в качестве испытателя — зачем рисковать жизнью, если автомобилем или самолетом может управлять искусственный интеллект? В связи с исчерпанием легкодоступных запасов усложнится добыча полезных ископаемых, поэтому бурильщиков также сменят роботы.

Профессии будущего

В приоритете у абитуриентов должны быть те профессии, которые касаются цифровой трансформации, уверен Павел Сигал. В медицине будут востребованы специалисты, занимающиеся продлением жизни, лечением людей удаленными методами, разработчики протезов и имплантов.

Профессии будущего будут связаны с биотехнологиями и робототехникой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Биотехнологии будут развиваться на стыке самых разных отраслей: сельского хозяйства и производства искусственной пищи, создания новых материалов и их применения. В вопросах экологии нужны специалисты по переработке мусора, в энергетике — инженеры по развитию „зеленых“ технологий, разработчики новых видов топлива», — рассказал «URA.RU» Сигал.

В России дефицит программистов

Руководитель учебного центра SAP Екатерина Осорина приводит данные, что Россия испытывает дефицит IT-специалистов. «Мы сильно отстаем от лидирующих экономик США, Великобритании и Китая по количеству IT-специалистов: в этих странах их вдвое больше. Особенно не хватает разработчиков. Их всего 20% от общего количества IT-шников. А для развития цифровой экономики, о которой сейчас так много говорят и государство, и бизнес, нужны именно они», — уверена Осорина.

При этом IT-специальности у российских абитуриентов пока не сильно востребованы. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, самыми популярными у выпускников в 2019 году стали медицинские и экономические направления, а также связанные со СМИ и международными отношениями.

В экономических сферах нужны суперпрофессионалы

Юристы на рынке труда в ближайшее время останутся востребованными, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B& C Agency Марк Шерман. «Бизнес становится более цивилизованным, в цене будут профессиональные управленцы, которые понимают, каким образом выстраивать бизнес. Будут цениться и грамотные консалтеры (консультанты), которые подскажут, как срезать издержки и в какую сторону развиваться», — уточнил Шерман.

Российский автор книг на экономическую тематику Устин Чащихин считает, что при выборе профессии надо ориентироваться на свои способности. «Если у абитуриента хорошо с математикой и логикой, то роботизация, программирование, кибернетика будут востребованы. Если есть руки, то сейчас большой дефицит монтажников климатического оборудования, окон», — сказал Чащин.

Абитуриентам стоит присмотреться к профессиям, связанным со взаимодействием машин и человека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Любители фантастики смогут заработать, формируя образы будущего

Российским абитуриентам стоит присмотреться к решению главного цивилизационного вызова — отсутствия образа будущего. Гендиректор «Аргументум» Дмитрий Жигалов считает, что сейчас популярны образы прошлого, на базе которых создают сериалы, игры, одежду, мебель. Все образы жизни будущего, которые существуют или утопические (антиутопические), или «не для всех». Поэтому одной из ключевых профессий будущего Жигалов называет маркетинг.

«Но не просто рассказывание увлекательных историй или формирование торгового предложения. А исследование системы координат реалистичной жизни в будущем, разработка метрик будущего, чтобы потом (например, как Стив Джобс) предложить инвесторам и покупателям свой образ будущего. С позиций маркетинга это можно назвать разведкой будущего», — рассказал «URA.RU» Жигалов.

Экономике нужны посредники между миром машин и людей

Особое внимание можно обратить на профессии, связанные с разработкой интерфейсов для эффективного взаимодействия между человеком и машиной. В российских вузах уже готовят таких специалистов.

При выборе профессии стоит обращать внимание на предложения компаний на сайтах и принимать участие в обучающих семинарах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Чтобы точнее определиться с направлением, полезно будет просматривать международные STEM-программы (Science, Technology, Engineering, Mathematics), они дадут представление о том, какие сферы математики, инженерии, высоких технологий сейчас в приоритете, помогут найти полезные ресурсы, информацию о грантах и вебинарах», — объяснила Екатерина Осорина.

Многие крупные технологические компании проводят специальные лекции, организуют курсы и хакатоны (слеты разработчиков) для студентов и школьников, которые помогают выбрать будущую специальность и приобрести нужные навыки.