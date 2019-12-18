Как будут влиять на избирателей в 2021-м. Не сработает даже Telegram

К выборам в Госдуму в 2021 году с избирателями начнут работать по-новому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Привычные технологии ведения избирательных кампаний в России теряют эффективность. К такому выводу пришли эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в свежем докладе «Динамика избирательных технологий». В ходе исследования 80 практикующих политконсультантов оценили, как с 2016 года менялась значимость того или иного выборного инструмента.

За последние три года, как отмечают специалисты, упала полезность традиционной агитации «от двери к двери» (поквартирный обход избирателей агитаторами с беседой): если в 2016 году ее эффективность оценивали на 4 балла, то в 2019 — только на 3. Перестает быть продуктивной прямая реклама в СМИ (падение с 2,9 балла до 2,6) и наружная политическая реклама (с 2,9 до 2,5). Схожая ситуация с медийными кампаниями (с 3,8 до 3,4).

Традиционная агитация работает менее эффективно с каждым годом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Привычные избирательные технологии теряют эффективность из-за того, что россияне стали иначе относиться к непосредственному, личному, воздействию, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Теряется доверие личного общения —люди перестали открывать двери. Об этом же говорят социологи. Обход территорий становится все более затрудненным», — сказал Солонников «URA.RU».

В то же время, по данным РАСО, растет эффективность использования социальных сетей (с 2,7 до 3,9). За три года соцсети вышли на второе место по полезности, следом за ними — использование мессенджеров (3,7). А самым эффективным инструментом победы на выборах эксперты признают элитные договоренности (4 балла).

Самой полезной в предвыборной агитации соцсетью эксперты называют Telegram. Однако они замечают, что всего за год эффективность этой сети серьезно упала — с 4,5 до 3,9 балла. Политтехнолог Николай Кремлев заявил «URA.RU», что массовый избиратель перестал воспринимать Telegram-каналы всерьез: «Они сами себя дискредитировали — часто недостоверной информацией, бредовыми выводами, которые они порой делают из фэйковых новостей».

Политолог Дмитрий Журавлев объясняет, что на губернаторских выборах 2018 года Telegram подвел тех, кто делал на него ставку.

Избиратели все реже открывают дверь агитаторам. Воздействовать на них эффективнее через соцсети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тогда в ряде регионов исход выборов был решен только во втором туре, и в некоторых субъектах победу одержал кандидат от оппозиции: например, Сергей Фургал от ЛДПР в Хабаровском крае и Валентин Коновалов от КПРФ в Хакасии. По словам Журавлева, использование Telegram их конкурентами привело к такому неожиданному результату.

Постепенно на первый план выходят сервисы с визуальным контентом — YouTube (рост с 2,5 до 3,7) и Instagram (с 1,9 до 3,6). «Стоит заметить, что для многих губернаторов именно Instagram стал главным информационным каналом прямой коммуникации с населением», — поясняется в докладе РАСО. «Подавляющее большинство людей — визуалы, им проще воспринимать картинку или видео, чем прочитать текст», — объяснил Кремлев.

Также политконсультанты РАСО оценили, от каких ресурсов зависит успех кандидата в избирательной кампании. Главным из них остается команда политика (4,1 балла). Затем, по мнению экспертов, на успешность влияют смыслы, которые транслирует кандидат, и его персональные коммуникативные навыки (по 4 балла). Меньше всего результат зависит от доступа к СМИ, поддержки VIP-персон (по 3 балла) и партийного ресурса (2,6).

По-прежнему важной для кандидата остается его команда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Практически всем перечисленным ресурсам эксперты присудили оценки меньше, чем в 2018 году. В сравнении с прошлым годом значимость стала выше только у административного ресурса (с 3 до 3,7) и узнаваемости кандидата (с 3 до 3,5).

Политический аналитик Петр Быстров предполагает, что названные в докладе изменения указывают на определенный тренд, складывающийся к выборам в Госдуму РФ в 2021 году. «Все ниже будет роль личного поля и все выше — социальных сетей, мессенджеров. Возможно, в территориях сохранится влияние районных газет, но на федеральном и областном уровне роль традиционных СМИ еще больше упадет», — дает прогноз Быстров. Николай Кремлев утверждает, что «оффлайн»-технологии останутся актуальными и через полтора года. «Тенденция останется, но каких-то глобальных изменений, что вся кампания уйдет в Сеть, не будет», — считает он.