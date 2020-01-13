Какие угрозы ждут губернатора Шумкова в сложнейший год его карьеры

Рейтинг Вадима Шумкова (слева) достиг рекордных размеров, но после выборов стал падать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков начинает один из самых сложных годов своей карьеры: до сентября ему нужно прекратить охоту на ведьм и показать землякам первые результаты своей работы. Это будет непросто, учитывая запрет федерального руководства на дистанцирование от «Единой России». А значит повторить политический трюк прошлой осени уже не удастся.

Замена губернатора Курганской области в 2018-19 годах проходила по всем законам жанра: новый врио Вадим Шумков получил под себя и новую элиту, на которую способен повлиять федеральный центр. Сначала в Курган прибыл новый руководитель УФСБ Исмаил Раджабов, затем начальник УМВД Дмитрий Свинов, новый прокурор Зауралья Андрей Назаров и начальник регионального Следственного комитета Богдан Францишко.

Силовики ищут компромат на бывших руководителей области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Их совместная работа, как ожидают, обернется громкими уголовными делами уже в начале года. Так, дело о хищении денег, выделенных по федеральной программе на строительство в сельских территориях, возбужденное в декабре, по данным инсайдеров, близких к силовым структурам, может обернуться неприятностями для бывших и действующих чиновников: «Силовики ищут, как привязать к делу экс-губернатора Алексея Кокорина и его бывшего первого зама Виктора Сухнева».

Сменился даже митрополит — от владыки Даниила ждут завершения громких скандалов, порочивших репутацию РПЦ в Зауралье. Новый доброжелательный и открытый служитель церкви смог найти контакт даже с враждебно настроенными группировками. Сейчас одна из главных задач епархии под его руководством — восстановить сгоревший прошедшим летом знаменитый храм в Чимеево.

Но главная задача власти — используя эту ротацию первых лиц — не потерять доверия курганцев.

В избирательном цикле 2019 года Вадим Шумков — на особом счету. По замерам социологов, антирейтинг власти при прежнем губернатора Алексее Кокорине был на 40% больше его рейтинга. Назначение нового врио губернатора быстро изменило эти цифры: теперь рейтинг власти более чем на 40% выше ее антирейтинга. «Кейс Шумкова» на федеральном уровне рассматривается, как доказательство того, что правильно проведенное кадровое решение способно влиять на настроения россиян.

Вадиму Шумкову придется изменить отношение к партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проблема в том, что Вадим Шумков стал губернатором осенью 2018 года, тогда как другие технократы — весной 2019-го. И когда они баллотировались на осенние выборы, то могли только давать обещания, а Шумкову пришлось вести большую войну с внутренними врагами. Осенью 2020 года в регионе пройдут выборы в облдуму. И губернатору придется демонстрировать итоги своей двухлетней работы.

Ситуацию осложняет новая установка лидера «Единой России» Дмитрия Медведева и президента России Владимира Путина. Если перед осенними выборами 2019 года они не выступали против практики самовыдвижения провластного кандидата, то сейчас настаивают на том, чтобы врио от действующей власти шел как кандидат «Единой России». Это значит, что Шумкову придется возглавить партийный список на выборах, связав свое имя с «медведями».

Источник агентства утверждает, что глава региона не особо рад такой перспективе, тем более, что рекордный рейтинг в 80,86%, который показал Шумков на выборах, после сентября 2019 года стал падать. По мнению политолога Александра Безделова, падение продолжится, что обусловлено сложным экономическим положением области. «После выборов было слишком много надежд, в короткие сроки нельзя ситуацию исправить, — объяснил он. — Если не организовать масштабное финансирование, а это возможно лишь при участии федерального центра». При этом Безделов предположил, что падение не будет бесконечным и в какой-то момент остановится.

Владимир Якушев приезжал в Курган дважды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед выборами Курганскую область активно посещали министры — в Кургане побывали главы Минстроя Владимир Якушев, Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минфина Андрей Силуанов. Последний даже стал куратором региона. Однако социолог Сергей Ширяев считает, что зауральцам не стоит обольщаться и ждать обещанных результатов в 2020 году: «На выборах высокопоставленные лица, которым было поручено поддержать врио, сами стояли в очередь, чтобы приехать в регион и выразить свою поддержку Шумкову. Но теперь — после триумфальных выборов — Шумкову предстоит искать встречи с VIP и выбивать ресурсы для решения тех или иных задач».

Социолог отметил, что далеко не все предвыборные обещания могут воплотиться в жизнь. Так, Курган уже упустил шанс войти с 2020 года в федеральную программу «Чистая вода» и модернизировать ветхие коммуникации в областном центре. Также большие осложнения может вызвать реализация в Зауралье мусорной реформы. «Многие жители сел никогда не платили за мусор, для таких семей это серьезная сумма. И если еще не будет четкого порядка, конечно, возмущение будет расти», — прокомментировал высокопоставленный источник, пожелавший остаться неназванным.

Добиться результатов по итогу двух лет работы будет сложно и из-за кадровой чехарды: в Зауралье уже дважды кардинально сменилось правительство, не исключено, что перестановки продолжатся и дальше.

После выборов правительство «переходного этапа» сменилось на постоянное. При этом пост «варяга» Андрея Саносяна, первого замгубернатора, занял молодой курганский чиновник Владимир Архипов — в его ведении оказались важнейшие направления — промышленность, экономика и сельское хозяйство. Замгубернатора по соцполитике Татьяне Менщиковой замену не нашли, курировать сложное направление продолжает вице-губернатор Владислав Кузнецов, правда и ему предрекают скорый отъезд из Зауралья.

Протестная активность зауральцев в наступающем году, по мнению экспертов, также вряд ли снизится. В 2019 году в Зауралье возникало немало громких конфликтов — больные диабетом выходили на митинги из-за перебоев с лекарствами, оптимизация больниц закончилась конфликтом с медиками из тубдиспансера в поселке Чернавский. Не сбавляли активности «антиуранщики», которые не первый год протестуют против добычи урана в Звериноголовском районе. Курганский политтехнолог Алексей Орлов считает, что в следующем году недовольство и митинги будут продолжаться «с большой долей вероятности». В то же время он высказал сомнение, что в грядущем году в зауральской политике появятся новые лидеры. «В области туго с яркими лицами, как во власти, так и в оппозиции», — отметил Орлов.

Оппозиция постарается использовать проблемы региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Плохим сигналом перед выборами в облдуму являются итоги голосования за гордуму Кургана, которое прошло одновременно с губернаторскими выборами. Муниципальная кампания преподнесла неприятный сюрприз партии власти: коммунисты смогли получить вместо одного, как в предыдущем созыве, пять мандатов, усилили свои позиции ЛДПР и «Справедливая Россия». Не исключено, что в 2020 году история повторится на выборах в областную думу.

Высокопоставленный источник в курганском правительстве предупредил, что скрытую угрозу может таить в себе оптимизация власти в районах Зауралья. Он объяснил, что объединение сельсоветов проходит, как правило, безболезненно, но образование муниципальных округов (централизация власти в районе) влечет за собой сокращение чиновников. «Это не последние люди в селах, у каждого семья, это целый клан. Сейчас активно идет смена глав районов. До выборов они стояли насмерть за Шумкова, потому что боялись лишиться постов. Не все новые главы имеют большой авторитет у населения», — перечислил инсайдер существующие опасности.