В Кургане заговорили об отъезде важного чиновника из команды губернатора

Владислав Кузнецов готовится покинуть Зауралье
В Курганском правительстве обсуждается предстоящий отъезд вице-губернатора Владислава Кузнецова. Сразу несколько источников сообщили «URA.RU», что он может покинуть свой пост в начале 2020 года.
«Владислав Кузнецов подыскал себе новое место работы и после новогодних праздников может уже не вернуться», — сообщил инсайдер. Он не смог уточнить, где именно планирует работать курганский вице-губернатор. Оперативно получить комментарии пресс-службы губернатора Курганской области не удалось, в правительство был направлен письменный запрос.
Владислав Кузнецов стал вице-губернатором Курганской области в январе 2019 года. До назначения он работал в руководстве «Сибура» и являлся депутатом регионального парламента Башкирии.