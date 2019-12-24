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В Кургане заговорили об отъезде важного чиновника из команды губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , кузнецов владислав
Владислав Кузнецов готовится покинуть ЗауральеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском правительстве обсуждается предстоящий отъезд вице-губернатора Владислава Кузнецова. Сразу несколько источников сообщили «URA.RU», что он может покинуть свой пост в начале 2020 года.

«Владислав Кузнецов подыскал себе новое место работы и после новогодних праздников может уже не вернуться», — сообщил инсайдер. Он не смог уточнить, где именно планирует работать курганский вице-губернатор. Оперативно получить комментарии пресс-службы губернатора Курганской области не удалось, в правительство был направлен письменный запрос.

Владислав Кузнецов стал вице-губернатором Курганской области в январе 2019 года. До назначения он работал в руководстве «Сибура» и являлся депутатом регионального парламента Башкирии.

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