Когда у вас выходной: 28 или 31 декабря? Ликбез: кто и когда отдыхает

Вместо выходного людей ждут два рабочих дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России разгорелась дискуссия из-за массового переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря. Этот перенос рассматривала Госдума, однако такой законопроект не успел пройти даже первое чтение. В связи с чем регионам пришлось принимать решение самостоятельно. Правда, нововведение до сих пор вызывает много вопросов. «URA.RU» выяснило, кто все же будет освобожден от трудовой деятельности в этот день, а кому придется выйти на работу.

Какие регионы отдыхают 31 декабря и работают 28-го?

В опросе губернатора Свердловской области за перенос выходного дня высказались 94% человек — больше 11 тысяч уральцев. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

31 декабря выходным днем признали губернаторы Свердловской, Курганской, Ленинградской, Псковской, Томской, Кировской областях, Ставропольском крае, в Татарстане, Крыму и в других регионах. Так, свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил принять решение о выходном дне своим подписчикам Instagram. За перенос выходного дня на 28 декабря высказались 94% — больше 11 тысяч человек.

Не пошли на перенос власти Челябинской области — 31 декабря здесь будет рабочим днем, но с гибким графиком. Тюменский губернатор Александр Моор вопрос о переносе рабочего дня даже не рассматривал.

Мэр Москвы Сергей Собянин так объяснил РИА «Новости» отказ от переноса выходного дня на 31 декабря: «Я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни».

Законно ли это?

31 декабря не объявлено дополнительным выходным. Речь идет о банальном переносе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собянин прав, распоряжения губернаторов о введении выходного дня вполне законны, поскольку перенос праздничных дней не является исключительной прерогативой правительства региона, считает адвокат Павел Бабиков.

«Трудовое законодательство — предмет совместного ведения РФ и составляющих ее субъектов. В частности, статья 6 Трудового кодекса РФ говорит о том, что установление выходных дней относится к ведению федерального центра. Это значит, что субъекты вправе самостоятельно принимать такие решения. Тем более 31 декабря не было объявлено дополнительным выходным. Речь идет о переносе», — пояснил он.

Кто может отдыхать по поручению губернатора?

Выходной перенесен для чиновников и бюджетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно документу «О переносе выходного дня в 2019 году», отдыхать 31 декабря будут сотрудники бюджетных учреждений и госслужащие региона, то есть чиновники, находящиеся под прямым подчинением губернатора.

«Перенести выходной день для лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Свердловской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, назначение на которые осуществлялось губернатором Свердловской области», — написано в распоряжении свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

«Решение губернатора о переносе выходного дня коснется широкого круга жителей региона, в том числе — учителей, врачей и соцработников, сотрудников коммунальных служб и транспортных предприятий и других бюджетников. Это сотни тысяч человек», — пояснили в департаменте информационной политики региона.

А как быть городским чиновникам?

Постановление о переносе выходного с 28 на 31 декабря 2019 года подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он освободил от трудовой деятельности своих подчиненных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Органам государственной власти, иным госорганам, администрациям муниципалитетов и подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям лишь рекомендовано перенести выходной.

Например, пресс-служба мэрии Екатеринбурга комментирует перенос рабочего дня с 31-го на 28 декабря так: «Это решение должны будут принять руководители муниципальных учреждений». В распоряжении главы города Александра Высокинского речь идет о «рекомендации». «Мы можем только предложить перенести выходной», — подчеркнули в администрации Екатеринбурга.

Как стало известно, 17 декабря мэром Екатеринбурга Александром Высокинским такое постановление о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря было подписано. Установка распространяется на «лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации Екатеринбурга, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности мэрии», а также заместителей главы города.

Врачам муниципальных больниц 31 декабря даже не сократят рабочий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работают ли 31 декабря больницы?

Врачи и медработники муниципальных учреждений, несмотря на распоряжение губернатора, в любом случае будут вынуждены выйти на работу 31 декабря. При этом для них этот рабочий день не станет сокращенным. «Государственные и муниципальные больницы в Свердловской области работают круглосуточно и ежедневно круглый год», — сообщил агентству пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Что решило руководство детских садов?

Руководство детсадов намерено воспользоваться рекомендацией и перенести выходной с 28 на 31 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение о переносе выходного дня главы муниципальных дошкольных образовательных учреждений в каждом конкретном случае принимают самостоятельно. Как пояснили директора детских садов Екатеринбурга, соответствующее рекомендательное письмо они еще не получали, но инициативой в целом довольны. «Мы ждем распоряжение города. Официальная бумага еще не поступала. Как только появится, мы все исполним и перенесем выходной с 28 декабря на 31 декабря», — сказала директор МАДОУ детский сад №52 Наталья Чистякова. Такие же ответы дали главы МБДОУ детский сад №28 «Теремок» Наталья Бутыгина и МБДОУ детский сад №212 Ольга Мамаева.

Будут ли открыты 31 декабря школы?

Школы уйдут на каникулы 28 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается школьных учителей, то на момент наступления 31 декабря, все они будут находиться на новогодних каникулах, которые стартуют в большинстве образовательных учреждений 28 декабря.

Как 31 декабря будут работать банки?

Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова пояснила, что речи о переносе выходного для уральских банков пока не идет, поскольку это может при вести к сбоям системы. «В состав УБС входят региональные банки Свердловской области и ряд банков других регионов, которые также представлены в нашей области филиалами. Откровенно говоря, мы этой темой не занимались. Более вероятно, что новую инициативу не примем. Представьте просто, если Москва примет решение работать, а мы не будем работать, что из этого выйдет. Это должно быть принято повсеместно. Иначе никак», — сказала Муранова.

О намерении работать 31 декабря также сообщили в банке «Нейва». «Мы работаем 28 декабря в штатном режиме. 31 декабря — сокращенный день», — пояснил председатель Правления банка Павел Ефремов.

Как будут работать филиалы федеральных структур? В частности, налоговая?

Инспекции ФНС России по Свердловской области 31 декабря также будут открыты для посещения. «Пока не знаю ничего про это распоряжение [о переносе рабочего дня с 31-го на 28 декабря]», — сказала представитель Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области Татьяна Корчак.