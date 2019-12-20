Курганские инсайды

А в Америке ее б вообще застрелили Фото: соцсети

Губернатор Курганской области Вадим Шумков все чаще сталкивается с препятствиями: в одном из районов на него обиделись, подчиненные против его стиля работы «голосуют ногами». Зато жителей в соцсетях на позитивный лад настраивают специальные боты. А еще в свежем выпуске «Инсайдов» «URA.RU» расскажет о том, какими необычными методами удерживают главврачей и что говорят про нового главного следователя Зауралья.

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Шумков не ставит подписи

Сотрудники курганского правительства перешептываются: ни под одним важным документом не видели подписи губернатора Вадима Шумкова. Максимум, что видят подчиненные в левом углу документа — «ПГ» и «срочно». «ПГ — расшифровывается поручение губернатора. А на „срочно“ уже никто не обращает внимания, потому что у него все срочно», — рассказали чиновники, вхожие в правительственные круги.

Слухачи, кстати, вспоминают похожую практику не ставить подписи на документах у прежнего руководителя региона Алексея Кокорина и его первого заместителя Виктора Сухнева. «Когда-то у силовиков были вопросы к ним, но за отсутствием доказательств, они отпали. Но ответственность легла на подчиненных, в частности на осужденного экс-директора департамента экономики Сергея Чебыкина», — говорят инсайдеры.

Чиновники боятся уголовок…

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Высокопоставленное окружение губернатора тем временем тоже задумалось об ответственности. «Шумков не выдает письменных распоряжений, все устно. Когда на его определенное указание говоришь, что это нарушает закон, он не слышит. Все распоряжения звучат матом и криком», — поделился инсайдер из среды чиновников. «Надо уходить, а то посадят», — с горечью рассуждают приближенные главы региона.

…особенно в депздраве

На угрозы, говорят, переходит и директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина. «На встречах с главными врачами она говорит прямым текстом: если они допустят недовольства персонала и местного населения, где будут закрывать ФАПы и медпункты, то в финансовых расчетах больницы найдут нарушения», — пересказывают медики из числа приближенных к руководству больниц. Слухачи вспоминают, что эти угрозы вполне реальны.

Ряд главврачей районных больниц, которые не были согласны с политикой департамента, уже под следствием. «В одном, например, случае врач сделал ремонт за счет средств больницы, но при этом сэкономил на проекте, который стоил 5 млн рублей. И теперь он виноват. Где справедливость?» — вопрошают инсайдеры.

Жители курганского района обиделись на Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Альменево огорчились, что на инаугурацию нового главы района Владимира Яшникова не приехали губернатор Вадим Шумков и спикер областной думы Дмитрий Фролов и даже кто-то из замов губернатора. «Портфель главе вручила директор департамента имущественных отношений Лариса Галченко, от думы выступил вице-спикер Владимир Хабаров. Люди говорят — показали к нам отношение», — ворчат сплетники.

У Жилина появились сомнения

В коридорах правительства судачат, что Евгений Жилин, который почти полгода добивается должности начальника управления спецпрограмм оказался в сложной ситуации. Поговаривают, что после бегства ряда сотрудников управление расформируют в отдел, а, значит, статус его понизится. «Он бы ушел на другую работу, например, в мэрию, но боится мести губернатора за свой демарш», — говорят злые языки.

Главных единороссов области пора менять

Курганские сплетники обратили внимание на то, что среди членов президиума регионального политсовета «Единой России» накопилось много политиков, которые ушли из публичной повестки. Среди них — бывший председатель пенсионного фонда Александр Сапожников, уволившийся из правительства начальник управления внутренней политики Владимир Саблин и бывший мэр Кургана Сергей Руденко. Они предполагают, что вскоре партийный орган обновят. Впрочем, некоторые вспоминают, что экс-губернатор Алексей Кокорин продержался в политсовете после своей отставки целый год.

У курганских властей появилась бот-сеть

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсетях активизировались боты, которые помогают властям распространять информацию в местных пабликах в нужном свете. «Под видом обычных пользователей предлагают администраторам сообществ новости. Берут эти новости из СМИ, которые получают за свои публикации деньги по госконтрактам», — говорят инсайдеры.

Профили ботов, как правило, закрыты. Созданы они минувшей осенью — это можно проверить при помощи специальных сервисов. «Оплачиваемые властями СМИ нельзя назвать популярными в Зауралье, они не могут похвастаться высокой посещаемостью. Видимо, таким образом правительство пытается увеличить охват публикаций, за которые заплачены деньги», — усмехаются в регионе.

Главный следователь — трудоголик

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в погонах искренне переживают за руководителя областного Следственного комитета Богдана Францишко. «Очень деятельный. Взялся за все и сразу, как бы не надорвался», — поделились близкие к силовикам инсайдеры. Добавляют, что работает Францишко очень много, даже в выходные, допоздна. При этом подчиненные признают: «Суперпрофессионал, работать интересно, он умеет поддержать командный дух в любом деле».

Священнику вручили подарок за нелояльность прежнему митрополиту

Благочинному Северного церковного округа Курганской епархии протоиерею Виктору Константинову вручили ценный подарок. По слухам, дорогую икону в драгоценной оправе священник получил от мецената за то, что смог спасти старинные иконы от прежнего начальника. «Бывший курганский митрополит Иосиф по всем приходам собирал самое ценное, а отец Виктор не побоялся попасть в опалу», — судачат в регионе.

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