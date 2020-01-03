1 января племя приносит в жертву самого сильного оленя в стаде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России живут собственные индейцы — коренные народы Сибири ханты и манси. Им пришлось изменить уклад жизни во времена СССР, но часть традиций уцелела. Угорские племена показывают необыкновенный синтез древней философии вместе с современными российскими реалиями.

Всего в России живет около 30 тысяч хантов и 15 тысяч манси. Несколько сотен из них проживает на севере Свердловской области, а также на территории государственного заповедника «Вишерский» в Пермском крае. Основная часть этих народов живет в Югре.

Обряд «Тылыщ поры»

С древности календарь у аборигенов условно делился на несколько частей. Все было привязано к циклам производства. Поэтому большинство коренных северян ранее встречали новый год дважды. Впервые — с приходом снега. Они проводили обряд «Тылыщ поры» — «Нарождение Луны» и танцами с бубном откупались от природы за охоту на зверей и птиц. Второй раз — с наступлением тепла.

Малая часть тундровиков остаются верными своим традициям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я родилась в 100 километрах от Муравленко. Мы никогда не праздновали Новый год и другие праздники. Русские не понимали нас, мы их. Но пришла советская власть. Пришлось подстраиваться, другого пути не было. Так и переняли. Но из-за этого много наших народных особенностей потерялось. Их уже не вернуть», — рассказывает преподаватель хантыйского языка и воспитатель муравленковской школы-интерната для детей из числа коренных малочисленных народов Севера Галина Кечимова.

Именно из-за навязанных порядков аборигены теперь садятся за стол со всей Россией и празднуют Новый год. Такова их дань ассимиляции, отмечает кандидат исторических наук Игорь Марков.

Ёлке в жертву

Современные аборигены зимуют или в деревянных избах в тундре, или в городских квартирах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Современные аборигены практически не живут зимой в чумах. У каждой семьи — своя изба. Перед Новым годом, по советской традиции, наряжают ёлку. Исключительно мишурой. Это дерево северные народы почитают с древности, в праздники украшают «серебром», а чтобы задобрить — приносят ему жертву: хлеб, ягодные напитки и даже мясо оленя.

«Мы, как и все, наверное, в Новый год, загадываем желания, украшаем ели лентами, считая, что это принесет тепло и удачу в новом году», — говорит специалист по фольклору коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Инна Антонова.

О роскоши в тундре

Электричество в тундре работает всего пару часов в день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чум или дом никто не украшает гирляндами, электричество в тундре — роскошь. Свет при помощи генератора подключают лишь в темное время суток и то — на пару часов. Поэтому празднование длится недолго.

Если рядом есть города, мужчины едут в гипермаркеты за готовыми экзотическими салатами и алкоголем. В основном — шампанским. К слову, на столе никогда нет покупного мяса или рыбы — все свое.

«У наших новая традиция появилась — запускать фейерверки в тундре. Только представьте — темень, тишина, кругом снег и тут эти яркие краски в небе! Даже пять лет назад такого не было», — говорит Галина Кечимова.

Кстати, югорские ханты в отличие от ямальских празднуют Новый год весь январь. Торжества могут длиться неделями. У аборигенов ХМАО даже есть свои Дед Мороз и Снегурочка — Ике Морозович и девочка из снега Эви Йоле.

Год начинается с убийства

В первые дни нового года каждая семья должна приносит в жертву оленя Фото: Иван Седов © URA.RU

Пока большая часть россиян отходит от бурных гуляний, ханты и манси с раннего утра 1 января задабривают богов. Новый год у них начинается с жертвоприношения. Этот обряд проводит каждая живущая в тундре или тайге семья.

На алтарь попадает лучший олень стада. Пока кровь животного не остыла, аборигены, разделывая тушу, вслух или в мыслях произносят молитвы, взывают к духам и торжествуют, что началась другая жизнь.

Язык и сердце — все богам

Блюда для праздничного стола готовятся с раннего утра, чтобы бог счастья успел «собрать» дары Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В обязанностях женщины — колдовство. Перед приходом гостей каждая хозяйка проводит обряд очищения дома. По мнению тундровиков, окуривание травами оберегает человека от сглаза. Затем готовка — оленина отправляется в котел или печь.

По традиции, стол накрывается в первой половине дня. Важно, чтобы бог счастья успел «собрать» дары с рассветом (зимой в тундре светлеет ближе к обеду) и взамен отблагодарить семью. Все блюда подаются горячими. Считается, пока над ними стоит пар, пищу вкушают высшие силы. Особенно боги любят деликатесы — язык и сердце оленя. Тундровики к ним не притрагиваются, пока те не остынут.

Спасая свое горло

Северяне свято чтут правила гостеприимства, так как опасаются за свою жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на морозы, северяне часто ходят в гости и обмениваются подарками. Это еще одна традиция, которую коренные народы переняли у жителей городов. Платки, украшения из бисера, ножи…

«Считается, что в январе замирает природа и сил она больше не дает. Поэтому требуется сила рода, которую ханты друг другу и передают — через визиты, подарки», — рассказывает специалист по фольклору Антонова.

Но самое главное, каждому переступившему порог хозяин должен предложить кружку чая. Забывать об этом нельзя. Чревато последствиями. Ханты верят, если они нарушат правила гостеприимства, к ним подкрадется злой дух и разорвет их горло.