Садовым товариществам грозят миллионные штрафы

За пользование скважинами садовым товариществам придется заплатить Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В России 1 января 2020 года закончился срок «водной амнистии». Это означает, что садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), не имеющим лицензии на свои скважины, придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа. Изменения, которые вступили в силу, вызывают много вопросов у садоводов. Кому не придется регистрировать добычу воды и платить огромные штрафы, выясняло «URA.RU».

Лицензии на добычу подземных вод для СНТ стали обязательными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурение скважин и добыча из нее воды — это вид недропользования, подчеркнула председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. «Пользование недрами в нашей стране платное, поэтому лицензию получать обязательно», — пояснила Локтионова.

Между тем нововведения коснутся только скважин общего пользования. Скважины, которые принадлежат физическим лицам и расположены на их личных садовых участках, лицензированию не подлежат.

Получать разрешение на пользование подземными водами нужно, если скважиной пользуются более одного участка, вода добывается выше водоносного горизонта и ее объем превышает 100 кубометров в сутки.

Эти объемы сравнимы с промышленным потреблением. Также лицензию придется оформить, если дачники используют воду в коммерческих целях.

За пользование недрами без лицензии грозит штраф до 1 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В случае проверки не успевшие оформить лицензию до конца «водной амнистии» получат сначала предупреждение, а потом им придется заплатить штраф. «За пользование недрами без лицензии грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Сейчас идет льготное лицензирование и предусмотрен переходный период. В некоторых субъектах России его продлили до 2022 года», — отметил юрист Павел Бабиков. Он подчеркнул, что даже если штраф уплачен, нарушение все равно придется устранить.

Как пояснил руководитель департамента по работе с партнерами Союза садоводов России Олег Киреев, отсутствие разрешение на пользование недрами проверить будет достаточно сложно. «В одном только Подмосковье порядка 14 тысяч садовых товариществ. Я не знаю, как на самом деле они собираются всех их проверять», — пояснил Киреев.

В 2018 году Госдума РФ приняла закон о «водной амнистии» для садоводческих и дачных организаций. Льготный период, когда получить разрешение можно было бесплатно, закончился 1 января 2020 года. «Раньше лицензия была очень дорогая. Ее стоимость могла доходить до нескольких миллионов рублей, но сейчас сделали упрощенное лицензирование», — заключил Киреев. Теперь госпошлина обойдется в 7 тысяч 500 рублей. Срок действия лицензии — 25 лет.

В Свердловской области для садоводов и председателей СНТ в рамках проекта «Единое окно садоводам» уже работает горячая линия юридической помощи. «Набирают из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды и Каменска-Уральского. Поступает много вопросов о лицензировании скважин», — сказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

В Роспотребнадзоре по Челябинской области подтвердили, что новый порядок лицензирования не будет касаться обычных дачников, но не исключили такую возможность в будущем. В Союзе садоводов России предполагают, что следующим этапом контроля добычи подземных вод станет обязательная выдача паспортов на каждую скважину, где будут указаны ее глубина, объем потребления и наличие лицензии.