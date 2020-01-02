Как иностранцы тратят тысячи евро, чтобы привезти трофеи из Кургана

Добыть рога сибирской косули — мечта многих европейских охотников Фото: pixabay.com

Пока правительство Курганской области ищет, чем привлекать туристов, в Зауралье ежегодно съезжаются сотни обеспеченных иностранцев. Их цель — не разработанные властями маршруты, а участие в своеобразном «сафари» и добыча уникальных трофеев — рогов сибирской косули. Европейцы считают Курганскую область уникальной, но не все собеседники «URA.RU» верят, что регион сможет этим воспользоваться.

Тема охотничьего туризма в Курганской области редко появляется в публичной повестке. Его организаторы предпочитают лишний раз не поднимать данную тему, в том числе чтобы сохранить коммерческую тайну. На русскоязычных сайтах информация, как правило, представлена в разрозненном виде. Более полную картину об условиях и правилах охоты в России, ее стоимости можно найти лишь на зарубежных сайтах.

Европейцев заранее предупреждают о больших расстояниях, которые им предстоит преодолеть в зауральских лесах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганской области в иностранных источниках действительно отводится отдельное место. Зауралье в Европе называют одним из передовых регионов России по организации охотничьего туризма. На сайте агентства Limpopo Travel & Diana (Дания) отмечается, что Курганская область — идеальная среда обитания для косули. «Охота будет включать в себя этапы преследования, ожидания и вождения на полноприводных автомобилях», — говорится в сообщении. Уже объявлена запись на туры с 25 августа по 14 сентября 2020 года: конец августа и начало сентября — время гона — считается наилучшим периодом для охоты.

Европейцев заранее предупреждают о больших расстояниях, которые им предстоит преодолеть в поисках животного. За шесть дней охоты в Зауралье агентство берет более 2,6 тысячи евро с охотника. Цена включает стоимость перелета, оформления документов и другие расходы. Однако интуристы чаще тратят еще больше денег. «Обычно указывается цена с учетом одной добытой косули. Но многие привозят из охоты по два-три трофея. В этом случае им приходится платить дополнительные деньги», — рассказал информированный источник «URA.RU».

Иностранцы платят за каждый добытый в Зауралье трофей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На иностранных сайтах сообщается, что сибирская косуля похожа на европейскую, но значительно крупнее. Самец сибирской косули обычно весит от 40 до 50 кг, а рога — от 700 и 900 грамм, однако ежегодно охотники привозят «действительно выдающиеся трофеи» — рога весом более килограмма. Их можно увидеть в международной книге охотничьих трофеев.

«Курган является родиной самой крупной сибирской косули в мире с большой популяцией. В этом регионе также есть огромные леса и болота с диким кабаном и очень большим европейским лосем», — сообщается на испанском сайте absolute-hunting.com. Там же говорится, что ежегодно в последнюю неделю августа и первую неделю сентября в Зауралье съезжаются от 100 до 150 иностранных охотников.

«Охота не ограничена этим периодом. Иностранцы приезжают в Зауралье и в октябре, и в ноябре», — рассказал один из организаторов трофейной охоты, не пожелавший раскрывать своего имени. По его данным, ежегодно регион принимает порядка 300-400 охотников из-за границы. Эта цифра из года в год остается практически неизменной.

Привлечь в Зауралье новых клиентов призван новый фильм об охоте на лося в Курганской области во время гона, подготовленный съемочной группой из Германии. Он должен выйти в феврале 2020 года.

Иностранцам предлагают разные варианты перелетов, чтобы добраться до Зауралья. «Никаких полетов через Москву», — акцентируют внимание некоторые из них, хотя вариант с пересадкой в столице России также можно встретить. «На самом деле, многие стараются лететь без пересадки в Москве. Это позволяет избежать лишних вопросов, тем более, если летят с оружием. В Екатеринбурге намного проще — встречают представитель охотохозяйства и переводчик, к таким пассажирам здесь уже привыкли», — рассказал собеседник «URA.RU», неоднократно сопровождавший охотников-туристов. По его словам, в пик сезона бывают рейсы из Европы, в которых большинство пассажиров — охотники: «Их видно издалека по зеленой одежде и специфическому снаряжению».

В аэропорту охотников можно узнать по зеленому обмундированию Фото предоставлено читателем «URA.RU»

Иностранцы могут приезжать в Россию со своими ружьями и патронами, однако многие не пользуются такой возможностью, чтобы избежать лишних проблем при оформлении документов и таможенном контроле. Взять оружие в аренду и купить патроны можно уже на месте. Зауральские охотохозяйства накопили большой опыт работы с иностранцами и знают, какие услуги будут востребованы. «Уровень организации в Курганской области пока выше, чем в соседних регионах», — считает собеседник агентства.

Приезжают в Зауралье и российские охотники за трофеями, но иностранцы интереснее для охотохозяйств, так как на них можно заработать больше денег, говорит источник «URA.RU». Зарубежные гости платят не только за охоту, но и за проживание, питание, транспорт, услуги переводчика, а также готовы отдавать приличные чаевые. Они готовы выложить такую сумму за охоту, так как в других странах трофейная охота стоит еще дороже. «С учетом ценовой политики и курса валют, иностранные клиенты позволяют охотохозяйствам работать с прибылью. Не было бы иностранцев, многие бы разорились», — считает один из участников рынка.

Самый невыгодный клиент — местный: у него, как правило, есть свой автомобиль для охоты, ему не нужно сопровождение, у него своя еда, он не платит за недельное проживание, так как приезжает поохотиться на один-два дня.

«Охота в настоящее время является одним из самых эффективных направлений развития въездного туризма в Курганской области, но его потенциал пока не используется в полной мере», — считает источник «URA.RU», близкий к властям региона. По его мнению, для иностранцев можно было бы организовать дополнительную программу в свободное время, но с ними никто не работает.

Эту тему поднимали и депутаты Курганской областной думы на ноябрьском заседании комитета по экономической политике. «У нас охотничий туризм никак не связан с другими видами туризма. Он сам по себе. Есть какой-то некий оператор, который этих туристов посылает к нам. Область здесь, по сути, никак не участвует», — возмущались они. Также, по словам депутатов, региону необходим единый информационный ресурс об охотничьем туризме в Курганской области. Директор департамента экономического развития региона Иван Смирных тогда ответил, что специализированный сайт планируется запустить в феврале 2020 года.

В Германии работают над фильмом об охоте на лося в Курганской области Фото: pixabay.com

«Я не думаю, что иностранцам будут интересны те маршруты, которые сейчас предлагаются властями. У них не так много свободного времени», — заявил собеседник «URA.RU», сопровождавший туристов-охотников. Кроме того, иностранцы едут в Зауралье, чтобы отдохнуть от цивилизации: «Некоторых интересовал быт в российской деревне, кто-то в свободное от охоты время просится на рыбалку. Запросов на какие-то туристические маршруты на моей памяти не было». Иностранцы чаще просят прогуляться по Екатеринбургу перед отъездом домой, но не по Кургану. Однако для сопровождающих это лишняя головная боль.

Получить комментарии зауральских властей о привлечении в регион иностранных охотников и развитии туристического потенциала Зауралья «URA.RU» не удалось. Агентство направило письменный запрос, на момент публикации ответ на него не получен.

Постановлением губернатора Курганской области лимит добычи косули в Зауралье в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года превышает 11,6 тысячи особей (годом ранее — 11,2 тысячи особей) — немногим более 9% от общего поголовья в 127 тысяч. Также в регионе разрешено добыть 790 лосей (около 7% от общей численности).