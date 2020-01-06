Что ждали и чему удивлялись тюменцы в ушедшем году. ФОТОитоги-2019

Какой след оставил в жизни тюменцев ушедший год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

2019-й для Тюмени получился разным. В августе тюменцы открыли две крупные дорожные развязки ТКАДа, а в декабре заморозили строительство студенческого кампуса стоимостью 4 миллиарда рублей. На масленице в Ялуторовске опять попытались испечь огромный блин. И снова комом. Главный полицейский области Юрий Алтынов, который на празднике рассказывал журналистам о том, с чем любит есть блины, теперь рассказывает следователям, откуда у него взялись дорогие вещи: под конец года бывший силовик стал фигурантом уголовного дела и попал под домашний арест. Под арестом находится и срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, который в октябре расстрелял сослуживцев в части под Читой, убив восемь человек.

Уволенная из-за фотосессии для Playboy молодая чиновница, новые прокурор и начальник полиции, загадочная гаффская болезнь и крупнейший в России нефтегазовый форум. Об этом и не только — в подборке снимков фотокорреспондента «URA.RU» Дмитрия Ткачука.

Деревня Янгутум Тюменской области, заболотные татары, деревенский быт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Празднование восточного Нового года по лунному календарю в Корейском культурном центре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Почетный караул на праздничном концерте в Президентском кадетском училище 23 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выступление группы «Би-2» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Масленичные гуляния в Ялуторовске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Деревня Осиновка, Викуловский район Тюменской области. Рождественская традиция переноса иконы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Празднование 23 февраля на реке Тура «Спецоперация лед» и «Битва на Туре» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Моржи на катке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

6.02.2019. Соревнования по легкой атлетике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор (на заднем плане слева) и первый зампредседателя заксобрания Андрей Артюхов (на переднем плане слева) на заседании облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Россия. Тюменская область, Каскара. 20 июня 2019 года. Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина на экране телевизора, установленного на улице перед домом в селе Каскара Тюменской области. Жительница села пожаловалась на отсутствие воды в поселке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы в кузнечной мастерской Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Визит полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Тюменской области Александра Моора на форум «Утро» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу показывает губернатору Тюменской области Александру Моору новую дорожную развязку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя регионального заксобрания Андрей Артюхов и экс-депутат Тюменской областной думы Олег Чемезов, ныне — вице-губернатор Свердловской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Масленица в Ялуторовске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жительница Тюмени Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года-2019». После заявки на конкурс на девушку обрушилась волна негативных комментариев. Несмотря на это, тюменка долгое время лидировала в народном голосовании, набирая гораздо больше лайков, чем конкурентки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов у торгово-развлекательного комплекса «Кристалл», где произошла стрельба. 4 ноября Владимир Путин подписал указ об отставке главного полицейского Тюменской области. Против Алтынова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятках на 400 тысяч рублей. 22 ноября его посадили под домашний арест Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим на следующий день после ЧП со стрельбой, устроенной его сыном в военной части. Трагедия произошла в поселке Горный Забайкальского края. Уроженец села Вагай Тюменской области рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял десять человек. Восемь, включая двух офицеров, погибли на месте, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в госпиталях. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

13.04.2019. Полицейское оцепление у дома по Амурской улице, дом №118. В Тюмени вечером 12 апреля была объявлена операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которых обнаружили в частном доме. При задержании боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были уничтожены Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

31.07.2019. Взрыв в жилом доме по улице Набережной в посёлке Боровском. На месте работают МЧС и следственная группа. При пожаре, возникшем после взрыва, погибли мужчина и ребенок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тушение пожара в историческом здании по улице Дзержинского, 34. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Репетиция парада 9 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

21.11.2019. Губернатор Александр Моор перед посланием к депутатам законодательного собрания Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Парад 9 мая в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Показательные выступления курсантов на праздничном концерте в Президентском кадетском училище 23 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Иллюминация на мосту влюбленных в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU