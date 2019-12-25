Замглавы следкома Свердловской области нашли еще одну статью

Михаил Бусылко лишился поста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Снятие с должности первого заместителя главы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко является аппаратным сигналом на итог расследования громкого коррупционного дела в отношении полковника юстиции. В среду, 25 декабря, президент Владимир Путин выпустил указ об обвиненном в получении взятки за возбуждение уголовного дела: «Освободить от занимаемой должности первого заместителя руководителя следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Свердловской области Бусылко Михаила Вячеславовича».

С 25 декабря полковник юстиции оказывается за штатом, но точку в его карьере должен поставить глава федерального следкома Александр Бастрыкин. Как правило, приказ руководителя ведомства всегда следует за указом президента. В данный момент Бусылко находится под следствием и домашним арестом. По словам инсайдеров, обязанности Михаила Бусылко распределены между действующими сотрудниками. Основной функционал взял на себя его коллега по главку Алексей Невгад.

В СК не комментируют отставку экс-коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принципиальный вопрос — повлияет ли снятие с должности Бусылко (еще не отставка!) на ход уголовного дела — ответа пока не имеет.

По словам екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского, в действиях Бусылко нашли состав должностного проступка — статью внутреннего документа. «В погонной системе человека, попавшего под следствие, как правило, не увольняют до приговора суда. Но правило соблюдается только в том случае, если нет очевидного проступка, за который может быть уволен. Например, милиционер устроил стрельбу, ее законность под вопросом, но ствол — „левый“, незаконный. Вот тогда это — проступок из-за которого сотрудник подлежит увольнению», — рассказывает Сергей Колосовский.

По словам источника «URA.RU», близкого к следствию, увольнение Бусылко в этом случае — плохой признак, свидетельствующий о том, что сценарий уголовного дела выглядит как негативный.

«Мы не комментируем ситуацию», — сообщил «URA.RU» пресс-атташе СУ № 4 СКР Эрнест Кочетков. Его ведомство расследует уголовное дело, по которому проходит как Михаил Бусылко, так и адвокат Вячеслав Вострецов. Бусылко был задержан в конце ноября 2019 года с поличным при получении 300 тысяч рублей от адвоката Владислава Вострецова. Деньги, переданные на стоянке возле супермаркета «Мегамарт», были частью транша в 1,8 млн рублей. Таким образом должен быть разрешен спор хозяйствующих субъектов, борющихся на «Бардинский металлургический завод» («БМЗ») в Сысерти. По версии следствия, за деньги Бусылко должен был реанимировать уголовное дело, чтобы таким образом ускорить возвращение активов «БМЗ» предпринимателю Виталию Трухину. Интересы последнего и представлял Вострецов, в 2000-х годах работавшего в СКР. Оперативным сопровождением следственных действий занимается УФСБ по Свердловской области.

Интересно, что Трухин в деле остался свидетелем в деле Бусылко-Вострецова. Такой же статус имеет и заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, который утверждал постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент в отношении высокопоставленного прокурора проводится проверка. Однако, по данным СМИ, претензий к Чуличкову нет.