В Курганской области мусорная реформа начнется с отставанием на год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Жители Кургана в рамках мусорной реформы в 2020 году будут платить за утилизацию отходов 88,95 рублей с человека. Об этом по итогам заседания правления департамента регулирования цен и тарифов заявила директор ведомства Ирина Гагарина.

Для жителей сельской местности Курганской области установлен тариф — 79,54 рубля с человека. Утверждение тарифа заметно затянулось — его планировалось озвучить до 20 декабря, но регоператор «Чистый город» поздно сдал документы. Плата за мусор для зауральцев оказалась ниже, чем в большинстве регионов УрФО, но при этом реализация реформы в Курганской области противоречит целям нацпроекта «Экология».

Большая часть средств (750 млн рублей в рамках допсоглашения после отмены НДС регоператорам) пойдет на вывоз мусора, причем все 11 лотов выиграла компания «Экосистема», которую считают аффилированной с региональным оператором. Нацпроект предполагал строительство новых полигонов, сортировочных и перерабатывающих мощностей, однако ничего из этого в работу регоператора не заложено.

«Тариф поднимают минимум в четыре раза, а инвестиционной составляющей там нет. Строить новые объекты не на что, а строить надо», — отмечает Яков Сидоров, депутат гордумы Кургана, второй секретарь обкома КПРФ. По его оценке, власти Зауралья могли специально затянуть сроки с оглашением тарифа. «Речь идет о плате для населения, о которой жители узнают за несколько часов до начала применения тарифа. Эта ситуация показывает, что правительство неспособно вовремя и системно решать те или иные вопросы, хотя у губернатора был целый год. С точки зрения организационных возможностей — это приговор неоперативности и некомпетентности властей», — считает коммунист.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область входит в число аутсайдеров в России по реализации нацпроекта «Экология» из-за срыва сроков реализации мусорной реформы — с прежним регоператором «Рифеем» соглашение было расторгнуто год назад, а новый определился только в сентябре. 2020-й год в Зауралье может начаться с мусорного коллапса из-за замены контейнеров. Ситуация с мусорной реформой в Зауралье критиковалась и на федеральном уровне. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев требовал объяснений из-за срыва нацпроекта.