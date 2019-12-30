Одно министерство обесценило работу всей свердловской власти в 2019-м

Исполнение бюджета почти половины нацпроектов в Свердловской области сильно отстает от графика. По данным регионального минфина на 13 декабря (имеется только в распоряжении), сразу пять важнейших задач завершены только на две трети или того меньше. «URA.RU» выяснило, кому весь свердловский кабинет министров обязан плохими итогами.
В распоряжении редакции есть промежуточный отчет минфина Свердловской области о расходовании средств на нацпроекты. Он актуален на 13 декабря 2019 года и был предоставлен «URA.RU» 24 декабря. На просьбу предоставить более актуальную версию документа — вплоть до вечера 30 декабря (последний рабочий день свердловского правительство) журналист агентства получил отказ. Источник «URA.RU» сообщает, что минфин до сих пор не свел финальные цифры.
В 2019 году Свердловская власть потратила на реализацию нацпроектов 25,5 млрд рублей (79,96%) из запланированных 31,9 млрд. Это немногим больше, чем Тюмень, потратившая на те же цели 20 млрд рублей, но заметно меньше, чем Ямал (34 млрд рублей) и Югра (около 48 млрд рублей).
«В начале следующего года подведут итоги и посмотрят сводную ведомость минфина. Если деньги по тому или иному нацпроекту не потрачены потому, что они сэкономлены — это одна история, и она позитивная. А вот если кто-то не успел потратить средства и провести все процедуры — тогда будет нагоняй», — объяснил высокопоставленный чиновник в правительстве региона.
Согласно промежуточному отчету областного минфина, наиболее провальным нацпроектом в Свердловской области является «Наука». Исполнение бюджета здесь на середину декабря едва дотягивало до 21% (из 26,2 млн рублей было потрачено 5,5 млн). При этом региональные чиновники отчитываются, что в рамках нацпроекта молодым ученым раздавались премии губернатора (отмечен 21 молодой ученый по 20 номинациям), а еще трем ученым мужам была вручена Демидовская премия за выдающийся вклад в развитие науки.
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сейчас находится в отпуске, получить его разъяснения оперативно не удалось. «Министерство [промышленности] работало над нацпроектом „Наука“ совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и только в конце декабря подвели итоги конкурса. Поэтому все дело только в устаревших данных. На деле же нацпроект „Наука“ в Свердловской области реализован на 100%», — заверили в департаменте информполитики Свердловской области. Здесь рассчитывают, что уже 31 декабря ведомство обновит данные, которые покажут более позитивную картину.
Немногим лучше выглядит важный для промышленного региона нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — он реализован чуть более, чем на 40% (из 194 млн рублей потрачено 78 млн). Минфин при этом указывает, что слабее всего из бюджета выбирались средства на «Поддержку занятости и повышения эффективности рынка труда» (на 11,85%). Эти данные противоречат заявлению куратора проекта — замгубернатора Олега Чемезова. В начале декабря он заявил, что планы по переобучению выполнены на 337% (246 вместо запланированных 73 человек). Кроме того, к участию в нацпроекте по повышению производительности труда были привлечены 45 предприятий вместо запланированного на 2019 год 41-го.
Перевалили 50%-й барьер, но все равно далеки от завершения проекты «Экология» (71,66%), «Жилье и городская среда» (69,12%), «Безопасные и качественные автодороги» (64,89%). Основной проблемой всех трех программ в правительстве называют запоздалое перечисление денег на реализацию. «Последние деньги я получил только в сентябре, все плановые работы в рамках нацпроекта по части моего ведомства уже выполнены. Не забывайте, что низкие цифры освоения бюджета здесь могут быть связаны еще и с экономией», — заверил «URA.RU» региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
В областное министерство энергетики и ЖКХ федеральные средства на реализацию программы «Чистая вода» пришли и вовсе в конце ноября. Министр Николай Смирнов при этом утверждает, что «уже на 27 декабря все было реализовано на 100%, а экономия составила 7 млн рублей». Точно так же к концу года (из-за поздно сданных объектов) был выполнен и план по «Комфортной городской среде» (благоустроены 62 общественных территории при плане в 37) по этой программе удалось сэкономить 3 млн рублей.
В проект «Жилье» минфин указывает расходование только 56% выделенных средств, хотя еще в начале декабря губернатор Евгений Куйвашев уточнял, что в 2019 году сразу на 219% — был выполнен план по расселению граждан из аварийного жилья, и на 184% — по расселению непригодного для проживания жилфонда.
Дозвониться до министра транспорта Василия Старкова сегодня не удалось. Коллеги, однако, знают, что «деньги ему пришли вообще только в декабре и ему этот миллиард надо было расторговать». Возможно, поэтому в показателях минфина проект «Безопасность дорожного движения» не исполнен и на полпроцента (0,40%), а проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — на 3,82%. Хотя в департаменте информполитики заверили, что план по ремонту автомобильных дорог был выполнен на 100%.
Лучше остальных в отчете минфина выглядят проекты «Демография» (бюджетное исполнение 86,05%) и «Здравоохранение» (81,57%). Первый остается наиболее финансовоемким — в этом году на него выделено 13,5 млрд рублей, а в 2020-м предусмотрено уже 17,8 млрд. Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в будущем году планируется удвоить, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Бюджет четырех нацпроектов в Свердловской области уже на середину декабря был исполнен более, чем на 90%. Это «Малое и среднее предпринимательство (94,57%), «Образование» (94,84%), «Международная кооперация и экспорт» (96,81%) и «Культура» (99,80%).