Одно министерство обесценило работу всей свердловской власти в 2019-м

Евгений Куйвашев займется окончательным подсчетом заслуг правительства уже в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполнение бюджета почти половины нацпроектов в Свердловской области сильно отстает от графика. По данным регионального минфина на 13 декабря (имеется только в распоряжении), сразу пять важнейших задач завершены только на две трети или того меньше. «URA.RU» выяснило, кому весь свердловский кабинет министров обязан плохими итогами.

В распоряжении редакции есть промежуточный отчет минфина Свердловской области о расходовании средств на нацпроекты. Он актуален на 13 декабря 2019 года и был предоставлен «URA.RU» 24 декабря. На просьбу предоставить более актуальную версию документа — вплоть до вечера 30 декабря (последний рабочий день свердловского правительство) журналист агентства получил отказ. Источник «URA.RU» сообщает, что минфин до сих пор не свел финальные цифры.

Минфин подведет итоги реализации нацпроектов только в начале следующего года, а пока бюджетное исполнение некоторых из них хромает Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2019 году Свердловская власть потратила на реализацию нацпроектов 25,5 млрд рублей (79,96%) из запланированных 31,9 млрд. Это немногим больше, чем Тюмень, потратившая на те же цели 20 млрд рублей, но заметно меньше, чем Ямал (34 млрд рублей) и Югра (около 48 млрд рублей).

«В начале следующего года подведут итоги и посмотрят сводную ведомость минфина. Если деньги по тому или иному нацпроекту не потрачены потому, что они сэкономлены — это одна история, и она позитивная. А вот если кто-то не успел потратить средства и провести все процедуры — тогда будет нагоняй», — объяснил высокопоставленный чиновник в правительстве региона.

Согласно промежуточному отчету областного минфина, наиболее провальным нацпроектом в Свердловской области является «Наука». Исполнение бюджета здесь на середину декабря едва дотягивало до 21% (из 26,2 млн рублей было потрачено 5,5 млн). При этом региональные чиновники отчитываются, что в рамках нацпроекта молодым ученым раздавались премии губернатора (отмечен 21 молодой ученый по 20 номинациям), а еще трем ученым мужам была вручена Демидовская премия за выдающийся вклад в развитие науки.

Минэкономики и минпромнауки просели по производительности труда. Но чиновники заверяют, что у них все планы перевыполнены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сейчас находится в отпуске, получить его разъяснения оперативно не удалось. «Министерство [промышленности] работало над нацпроектом „Наука“ совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и только в конце декабря подвели итоги конкурса. Поэтому все дело только в устаревших данных. На деле же нацпроект „Наука“ в Свердловской области реализован на 100%», — заверили в департаменте информполитики Свердловской области. Здесь рассчитывают, что уже 31 декабря ведомство обновит данные, которые покажут более позитивную картину.

Немногим лучше выглядит важный для промышленного региона нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — он реализован чуть более, чем на 40% (из 194 млн рублей потрачено 78 млн). Минфин при этом указывает, что слабее всего из бюджета выбирались средства на «Поддержку занятости и повышения эффективности рынка труда» (на 11,85%). Эти данные противоречат заявлению куратора проекта — замгубернатора Олега Чемезова. В начале декабря он заявил, что планы по переобучению выполнены на 337% (246 вместо запланированных 73 человек). Кроме того, к участию в нацпроекте по повышению производительности труда были привлечены 45 предприятий вместо запланированного на 2019 год 41-го.

Олег Чемезов утверждает, что некоторые планы выполнил на 337%. Если верить его словам (а есть обратные данные) он — рекордсмен в реализации нацпроектов в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перевалили 50%-й барьер, но все равно далеки от завершения проекты «Экология» (71,66%), «Жилье и городская среда» (69,12%), «Безопасные и качественные автодороги» (64,89%). Основной проблемой всех трех программ в правительстве называют запоздалое перечисление денег на реализацию. «Последние деньги я получил только в сентябре, все плановые работы в рамках нацпроекта по части моего ведомства уже выполнены. Не забывайте, что низкие цифры освоения бюджета здесь могут быть связаны еще и с экономией», — заверил «URA.RU» региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

В областное министерство энергетики и ЖКХ федеральные средства на реализацию программы «Чистая вода» пришли и вовсе в конце ноября. Министр Николай Смирнов при этом утверждает, что «уже на 27 декабря все было реализовано на 100%, а экономия составила 7 млн рублей». Точно так же к концу года (из-за поздно сданных объектов) был выполнен и план по «Комфортной городской среде» (благоустроены 62 общественных территории при плане в 37) по этой программе удалось сэкономить 3 млн рублей.

Куратор нацпроекта «Культура» ликует — даже промежуточный отчет минфина не испортил ему итогов работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В проект «Жилье» минфин указывает расходование только 56% выделенных средств, хотя еще в начале декабря губернатор Евгений Куйвашев уточнял, что в 2019 году сразу на 219% — был выполнен план по расселению граждан из аварийного жилья, и на 184% — по расселению непригодного для проживания жилфонда.

Дозвониться до министра транспорта Василия Старкова сегодня не удалось. Коллеги, однако, знают, что «деньги ему пришли вообще только в декабре и ему этот миллиард надо было расторговать». Возможно, поэтому в показателях минфина проект «Безопасность дорожного движения» не исполнен и на полпроцента (0,40%), а проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — на 3,82%. Хотя в департаменте информполитики заверили, что план по ремонту автомобильных дорог был выполнен на 100%.

Лучше остальных в отчете минфина выглядят проекты «Демография» (бюджетное исполнение 86,05%) и «Здравоохранение» (81,57%). Первый остается наиболее финансовоемким — в этом году на него выделено 13,5 млрд рублей, а в 2020-м предусмотрено уже 17,8 млрд. Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в будущем году планируется удвоить, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бюджет четырех нацпроектов в Свердловской области уже на середину декабря был исполнен более, чем на 90%. Это «Малое и среднее предпринимательство (94,57%), «Образование» (94,84%), «Международная кооперация и экспорт» (96,81%) и «Культура» (99,80%).