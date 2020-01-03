Патриотичная новогодняя традиция в Москве восхитила мировых звезд

Россия празднует Новый год и наступающее Рождество Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В российские регионы к следующему Новому году может прийти новая праздничная традиция — рождественские елки от Федерации бокса Росси (ФБР). В этом году такая проходит в Москве и с 29 декабря по 3 января собрала уже больше 100 тысяч посетителей. В масштабном событии принимают участие мировые звезды спорта и признаются, что ФБР единственная российская спортивная организация, которая провела такое крупное, патриотическое, при этом бесплатное мероприятие для детей.

Для гостей праздника работают разные виды активностей Фото: пресс-служба Федерации бокса России

На площадке столичного «Центра Прогресса бокса» ФБР подготовила для детей развлечения по мотивам русских народных сказок. Для посетителей доступны современные аттракционы, каток, ледяные горки, полевая кухня, кинотеатр, VR-зона, полоса препятствий, катания на оленях и упряжках с хаски, дом Деда мороза, избушка Бабы Яги и многое другое. Глава спортивной организации Умар Кремлев рассказал, что рождественская елка — это благотворительный проект федерации, направленный на приобщение молодежи к спорту. Поэтому все активности бесплатные, нужна лишь предварительная регистрация на сайте «боксобъединяет.рф».

«У детей во время посещения наших елок есть возможность поучаствовать в мастер-классах наших известных боксеров, пообщаться с ними. Нам очень приятно видеть детские улыбки, мы получаем большое количество благодарственных писем от родителей, — сказал Кремлев и добавил, что вскоре такая же традиция может зародиться за пределами Москвы. — Мы хотим, чтобы подобные елки проходили и в регионах, чтобы региональные федерации также проводили такие масштабные мероприятия. Ведь это сильно помогает в популяризации нашего вида спорта, чтобы ребята с детства знали, что бокс — это не уличная драка, а культура спорта».

Праздник в «Центре Прогресса бокса» продлится до 9 января Фото: пресс-служба Федерации бокса России

До конца праздников — 9 января — на рождественской елке разные известные отечественные спортсмены будут проводить открытые тренировки для детей. К примеру, 2 января занятия организовал бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев. Он остался впечатлен форматом праздника.

«Сложно подобрать слова, насколько важны отрытые тренировки для детей. Это же будущее поколение. Нужно сегодня заботиться о своем будущем. В детстве меня папа каждый день спрашивал: „Что ты сегодня сделал для того, чтобы завтра все было хорошо“. По такому принципу я стараюсь воспитывать и своих детей, — сказал Лебедев. — Решение Федерации бокса России проводить такие елки для детей — очень хорошая идея, я эту инициативу полностью поддерживаю. Еще меня порадовал тот факт, что во время открытой тренировки было много родителей, которые одобрительно кивали во время занятия. Значит, мы думаем одинаково, и всё у нас впереди будет хорошо».

Российские боксеры проводят мастер-классы на новогодней елке Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Свои занятия, помимо Лебедева, уже провели регулярный чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, претендент на титул WBA в первом тяжелом весе Алексей Егоров и экс-обладатель поясов IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский. В пятницу, 3 января, мастер-класс дал олимпийский чемпион 2016 года, а ныне профессиональный боксер первого тяжелого веса Евгений Тищенко. Он отметил, что увлечение спортом нужно прививать с детства, чтобы у ребенка было больше шансов достичь успеха в жизни.

«В первую очередь хотелось бы поздравить всех с Новым годом. Мне очень приятно принимать участие в мастер-классах для детей. Хотел бы поблагодарить родителей, которые приводят своих детей на подобные тренировки. В будущем некоторые из этих ребят могут заняться боксом и добиться высочайших результатов. Федерация бокса России поступает правильно, проводят такие ёлки в „Центре Прогресса бокса“. Молодцы! Вообще Федерация бокса России является одной из лучших организаций в олимпийском спорте. Все видят тот колоссальный объем работы. Желаю Федерации бокса России двигаться в том же направлении», — сказал Тищенко.