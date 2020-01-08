Егерь рассказал, как задержал постпреда свердловского губернатора

Машина с оружием скрылась с места охоты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

История с задержанием в Подмосковье постпреда Свердловской области Александра Овчарова, подозреваемого в браконьерстве, обрастает новыми фактами. Егерь Иван Андрюков, участвовавший в задержании чиновника, рассказал «URA.RU» подробности инцидента — эта информация ставит под сомнения все версии, озвученные ранее.

— Что произошло в тот вечер?

Александр Овчаров после задержания пока не комментировал инцидент Фото: uralmsk.ru

— Мы заметили их машину 5 января в 20:30 и наблюдали за ними довольно долго. Они курсировали больше часа. Все происходило в районе населенного пункта Денежниково (Раменский район) — место популярное для охоты, браконьеров ловим там регулярно. В какой-то момент они начали стрелять с дороги, прямо с машины в косулю, но сразу убить не смогли. Тогда Овчаров и его товарищ вышли, чтобы дорезать животное. В этот момент мы их и задержали.

— Они пытались скрыться?

— Они разбежались в разные стороны — так, что из карманов посыпались патроны. Третий, находившийся за рулем, сразу уехал — именно поэтому не удалось сразу досмотреть оружие, оно осталось в машине.

— С товарищем Овчарова странная история. Правильно понимаем, что он изначально представился как Леонид Петухов? Нам пока не удалось узнать, кто этот человек и чем занимается.

— Нам он представился Сергеем. Без фамилии. Нужно пояснить, что после задержания Овчаров и второй задержанный находились в разных местах. У второго с собой не было телефона, поэтому Овчаров звонил мне и просил соединить с Леонидом — то есть выходит, что имя в СМИ указано верное.

— А полицейским он тоже не представился?

— Наотрез отказался показывать какие-либо документы. Как говорят, он какой-то бывший сотрудник силовых ведомств.

— Как Овчаров и его товарищ объяснили свое присутствие в лесу?

— Да особо никак. Все, что они плетут — есть на видео задержания. Якобы гуляли.

— Как егерь, вы можете спрогнозировать, уголовное дело за браконьерство будет в этой ситуации? Ведь нет даже стволов, из которых могла быть убита косуля.

— Формально повод для уголовного дела есть — убитую косулю, задержанных людей никуда не денешь. Сейчас в ситуации разбирается полиция, проверка идет, ведь с 31 декабря сезон охоты на косуль и пятнистого оленя закрыт. Думаю, все будет продвигаться не очень быстро. Труп животного будет досмотрен на судебно-ветеринарной экспертизе. За прошлый год у нас было шесть таких дел, но ни одно пока до суда не дошло.

«URA.RU» не удалось связаться с Александром Овчаровым к моменту выхода данного интервью. Его представитель сообщил, что официальный комментарий агентство получит 9 января.