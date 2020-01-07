В свердловском правительстве прокомментировали задержание своего постпреда

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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Ранее сообщалось, что Александра Овчарова задержали во время незаконной охотыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров не был задержан по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Задержание указанных лиц не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — цитирует ТАСС представителей облправительства.

Ранее сообщалось, что Александра Овчарова и его коллегу Леонида Петухова задержали во время незаконной охоты в Подмосковье. При обыске у них был найден тепловизор, а в лесу — убитая косуля, которая могла стать добычей браконьеров. Также в охотугодьях обнаружили автомобиль, который числится за свердловским постпредством. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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