В свердловском правительстве прокомментировали задержание своего постпреда

Постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров не был задержан по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Задержание указанных лиц не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — цитирует ТАСС представителей облправительства.
Ранее сообщалось, что Александра Овчарова и его коллегу Леонида Петухова задержали во время незаконной охоты в Подмосковье. При обыске у них был найден тепловизор, а в лесу — убитая косуля, которая могла стать добычей браконьеров. Также в охотугодьях обнаружили автомобиль, который числится за свердловским постпредством. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.