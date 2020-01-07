Свердловский постпред рискует стать участником уголовного дела, несмотря на официальные заявления

Следствие выясняет, что чиновники делали в охотугодьях, где убили косулю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров может стать участником уголовного дела о браконьерстве, несмотря на официальные заявления властей. Соответствующее решение будет принято в течение двух дней. Об этом «URA.RU» сообщило несколько источников во власти и силовых структурах.

«Они с товарищами оказались на дороге в охотхозяйстве, когда их остановили [егеря]. Осмотрели — в машине ни мяса, ни оружия не было. Пригласили в отдел полиции, [мужчины] дали объяснения. Клянутся, что это не они, и [найденная убитой] косуля была слишком далеко от их местоположения. Возможно, им еще раз нужно будет дать показания», — знает высокопоставленный свердловский политик.

Источник в силовых структурах уточняет, что опрос в полиции пройдет в течение двух дней, тогда же будет определен статус постпреда и его коллеги в рамках дела о браконьерстве (в данный момент они не имеют никакого статуса). Другой собеседник утверждает, что дело о браконьерстве «поставили на паузу» после того, как узнали должности чиновников. Он называет тот же срок принятия решения по статусу Овчарова и Петухова — два дня.

Овчарова и его коллегу Леонида Петухова подозреваемыми в браконьерстве назвал сотрудник охотхозяйства в Подмосковье, видео с чиновниками опубликовал «РЕН-ТВ». На опубликованном видео один из мужчин действительно говорит, что он «просто идет своей дорогой». При обыске у мужчин был найден тепловизор, а в лесу — убитая косуля, которая могла стать добычей браконьеров. Также в охотугодьях обнаружили автомобиль, который числится за свердловским постпредством.

Позже в представительстве Свердловской области в Москве опровергли задержание сотрудников и возбуждение уголовного дела. «Задержание указанных лиц не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — пояснили собеседники «URA.RU».