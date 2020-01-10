Курганские инсайды

«Я не хочу ничего решать, я хочу еще каникулы»

Курганский истеблишмент потерял губернатора Вадима Шумкова: контактов не было с конца декабря. Так появились слухи, что руководитель в скором времени может получить должность в Москве. Слухачи ждут возвращения в Зауралье команды ямальских политтехнологов. А тем временем экономическая ситуация в Зауралье все хуже: работникам фонда ОМС сократят зарплаты, а мировые судьи отбились от этого, курганский завод перейдет на четырехдневку. Также в «Инсайдах»: зачем курганские спасатели завели свою группу «ВКонтакте», соревнуясь с Lifenews.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумкову прочат новую должность

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, может уехать из региона через несколько месяцев. Сплетники предрекают ему карьерный рост: мол, заслуги главы Зауралья высоко оценили в Москве, где для него уже готовится кресло в одной из государственных структур. Большинство сходится во мнении, что произойти это должно весной.

«Свою главную задачу Шумков выполнил — у жителей региона меняется настроение, многие уже не думают, что живут в депрессивной области без перспектив к развитию», — рассуждают в Зауралье.

Подчиненные потеряли Шумкова

Возможным переездом объясняют в Зауралье и тот факт, что губернатор Вадим Шумков не появлялся на публике в прошедшие новогодние каникулы и вообще пропал из информационной повестки. Потеряли подчиненные главу региона и в первый рабочий день, 9 января. «Шумков даже не пришел на прощание с [бывшим главным конструктором „Курганмашзавода“ Александром] Благонравовым. Это удивительно. Видимо, сам уехал из Кургана, и подчиненным чиновникам впервые за многие годы позволил полноценно отдохнуть в январские выходные», — считают в регионе.

В Кургане ждут политтехнологов, помогавших на выборах Шумкову

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Команда ямальских политтехнологов, которая помогала на прошедших выборах губернатору Вадиму Шумкову, с большой долей вероятности вернется в Курган, чтобы работать на выборах в областную думу. «Уже есть договоренности об этом», — уверяют инсайдеры.

Закономерной они считают и отставку начальника управления информационной политики в департаменте внутренней политики Ямала Кирилла Истомина, который работал в предвыборном штабе Шумкова: «Говорят, что устраивается на работу в Москве, на какую конкретно — не известно. А может он вообще потом опять внезапно появится в Кургане?»

Москва урежет Курганской области финансирование

В коридорах власти обсуждают, что курганское правительство вернуло в Москву сотни миллионов рублей. «В дотационном регионе, который постоянно жалуется на нехватку средств, не смогли освоить 800 млн рублей по программе переселения граждан из аварийного жилья. Деньги вернули в федеральный бюджет», — разводит руками инсайдер в правительстве. Говорят, пришлось вернуть и средства на жилье для сирот — около 500 млн рублей. Теперь, шепчутся слухачи, Зауралью могут урезать финансирование, раз правительство не справилось с теми деньгами, которые давала Москва.

Работа мировых судей оказалась под угрозой срыва

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областное правительство хотело сократить расходы на мировых судей. Уже направили письмо, где было указано: урезано будет 25% средств. Но не удалось. «Местные власти не могут решать такие вопросы. Сокращение финансирования на четверть грозило застопорить всю работу мировых судей», — считает источник. Он пояснил, что правительство без согласования с советом судей может урезать не более чем 5%. А для сокращения на 25% — это надо проводить конференцию судей. После разъяснений суда правительство передумало и вернуло финансирование в том объеме, который был.

В Фонде соцстрахования не дождались перемен

Новый год сотрудники Фонда социального страхования ждали с нетерпением. Слухачи утверждают, что в поздравлении управляющего региональным отделением ФСС Зои Брунчуковой подчиненные хотели услышать слова об отставке. «Мы все сидели и слушали, как хорошо поработали, где надо усилить контроль и так далее, но на самом деле все хотели услышать: „Я устала, ухожу на пенсию“. Пора бы. Человеку под 70 лет», — рассказали инсайдеры.

Надежды, как казалось, были вполне реальными. Претендент на пост из числа бывших высокопоставленных чиновников появлялся в коридорах ФСС. «Думали, он знакомится с отделением, чтобы его возглавить. Говорят, даже ездил в Москву вместе с Брунчуковой», — поделились источники. Сотрудники ФСС давно жалуются на жесткое управление руководства и финансовое поощрение приближенных. Говорят, годовые премии рядовые сотрудники получили с коэффициентом 0,3, а те, кто близок с начальством — 1,1.

А в Фонде ОМС хотели сократить зарплату

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Странный документ от правительства Курганской области получили в Фонде обязательного медицинского страхования. В нем было указано, что необходимо сократить зарплату на 10%. Слухачи заподозрили, что в правительстве совершенно не понимают, из каких средств сотрудникам Фонда выплачивается зарплата. «Фонд ОМС — это внебюджетный фонд, куда средства поступают от работодателей в размере 5,1% от заработной платы сотрудников. Именно с этих денег и формируется фонд оплаты труда в Фонде», — уточнил источник. Он также отметил, что учреждение и так не отличается высокими заработными платами.

Курганский завод перейдет на четырехдневку

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Рабочие Зауральского кузнечно-литейного завода (принадлежит «Курганмашзаводу») обеспокоены своим новым графиком. По слухам, с февраля по август 2020 года завод будет работать четыре дня в неделю. Из-за этого заводчанам будут платить не за 40, а за 32 часа в неделю. Также источник сообщает, что начальство проигнорировало график отпусков сотрудников, из-за чего все рабочие завода уйдут на отдых в июле.

В Кургане раскрыли авторов публикаций о ЧП

Группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте», которая чаще всего первой сообщает о происшествиях в регионе, по слухам, создана сотрудниками управления защиты населения от ЧС, которое подчиняется областным властям. «Не совсем понятно, зачем они этим занимаются. Их главная цель — спасать людей, а не выкладывать в первые секунды информацию. Фото с места происшествия выкладываются чаще всего без обработки, на них можно увидеть тела погибших — это, мягко говоря, не совсем этично», — рассуждают инсайдеры.

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