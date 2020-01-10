Ямальские инсайды

Постновогодний синдром Коллаж: «URA.RU»

Ямальские чиновники живут хорошо: бывший начальник управления информационной политики Кирилл Истомин устроился в администрацию президента, а замгубернатора Аркадий Бессонов набрал много отгулов. Угроза есть только кураторам строительства дорог. Также в «Инсайдах»: избиение полицейского в Тарко-Сале, закрытие почты в Надыме, сокращение на «Ямал-регионе».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Истомин устроился в администрацию президента

Бывший начальник управления информационной политики в департаменте внутренней политики ЯНАО Кирилл Истомин нашел новую работу в Москве. По словам источников агентства, ямальского чиновника позвали работать в управление внутренней политики администрации президента России. Злые языки поговаривают, что Истомину предложили там работу не случайно: «Он неплохо показал себя во время выборов губернатора Шумкова, да и в правительстве Ямала о нем хорошо отзываются».

Бывший силовик, Аркадий Бессонов «дежурил» по региону в новогодние праздники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заместитель Артюхова, ответственный за силовой блок — рекордсмен по отгулам

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами и правоохранительными органами, уйдет в длительные отгулы, положенные ему за работу в выходные и праздничные дни. Как сообщают инсайдеры, в длинные выходные чиновник исполнял обязанности главы региона, поэтому ему положены выходные дни.

Дорожники Ямала не способны решить проблемы отдаленных территорий

Транспортная доступность многих населенных пунктов Ямала остается нерешаемой проблемой, сообщают инсайдеры «URA.RU». Малейшее ухудшение погоды приводит к тому, что города и поселки становятся отрезанными от внешнего мира, несмотря на заявления властей, в самом богатом регионе страны в прошлом году было построено всего 59 километров дорог. «Все, чему научились в этих дорожных службах, это закрывать зимники, — говорят местные жители. — При любом удобном случае сразу же закрывают дорогу». По последним данным, в регионе не работает ни один зимник — причиной снова стали погодные условия. По слухам, губернатор Артюхов заинтересовался ситуацией и возьмет на личный контроль работу профильных чиновников.

Помещение закрыли на ремонт, хотя документы для этого еще не готовы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почтовое отделение в Надыме может закрыться навсегда

Отделение связи на улице Рыжкова в Надыме, ранее закрытое для проведения ремонта, может окончательно сменить адрес дислокации, поговаривают в городе. «Работники почты говорят, что отделение не откроют совсем», — сообщили агентству местные инсайдеры. При этом почтовики официально опровергают данную информацию. Проведение капремонта почтового отделения запланировано на 2020 год, но уже после утверждения бюджета и выбора подрядчика. Пока что получить услуги Почты России граждане могут в помещении на Комсомольской, 8, говорят представители федеральной почтовой службы.

В УМВД назвали историю о нападении на полицейских городскими сплетнями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ямальских полицейских напали неизвестные

В Тарко-Сале (ЯНАО) ходит слух, что несколько нетрезвых молодых людей, продолжая после Нового года отмечать праздники, решили разбавить свои развлечения нападением на полицейских. По словам слухачей, полицейские даже не ожидали такой дерзости. Инцидент произошел в районе улицы Молодежная. «Они попытались забрать у полицейских оружие, но ничего не получилось», — отмечают инсайдеры. В самой полиции отрицают факт нападения и называют не более чем городскими сплетнями. Однако, источники в органах отмечают, что началась внутренняя проверка.

Телекомпанию ОГТРК «Ямал-Регион» ждут сокращения

В ОГТРК «Ямал-Регион» планируют массовые сокращения. Слухи об этом среди сотрудников ходили давно, однако сейчас они, по утверждению инсайдеров, получили реальное подтверждение. Официально никого не сокращают, однако, как утверждают источники «URA.RU» руководство проводит политику выдавливания, «оптимизируя» должности. «Всего сокращены порядка пятидесяти человек, в основном из региональных редакций и корпунктов», — передают инсайдеры. Перемены собеседники связывают с именем Эдуарда Ярмаметова, более года возглавляющего ОГТРК: с его приходом якобы началось переформатирование канала в интернет-СМИ, что неумолимо должно оставить «за бортом» часть сотрудников.