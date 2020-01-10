Свердловские инсайды

Первые рабочие дни — 2019 Коллаж: соцсети

2020 год обещает быть непростым для Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться с расслабившимися подчиненными. А для вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова готовят административную западню. Не избежит нападок и его шеф — против Александра Высокинского «дружат» недоброжелатели. Впрочем, на фоне поездки на фронт командующего ЦВО все это — сущие пустяки. Подробнее об этом и другом — в новых «Инсайдах»

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Послание президента сломало планы уральским политикам

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники и парламентарии делятся историями об испорченных новогодних каникулах. Многие из них планировали провести весь январь с семьей: депутаты Госдумы ради этого были готовы пропустить пару пленарных заседаний, депутатам Заксобрания и этого делать не пришлось бы: первое мероприятие намечено на февраль. Но из-за послания президента Федеральному Собранию многим пришлось изменить планы. При этом в Москву многие вернутся в последний момент, буквально за сутки до визита на президентское мероприятие. И будут заметны там по неприличному для уральских широт загару.

Куйвашев разберется, почему чиновники игнорируют церковь

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев дал команду разобраться, почему на рождественской службе у митрополита Кирилла не было ни одного официального лица. Отсутствие представителей власти может усугубить непростые отношения с главы региона с церковными иерархами, объясняет тревогу губернатора один из его соратников. «В это же время мэр [Екатеринбурга Александр] Высокинский, напротив, перехватывает инициативу и активно общается с митрополитом в официальном и частном порядке», — подливает инсайдер масла в огонь.

Социология для выборов-2021 оказалась фейком

Сотрудники аппарата свердловского губернатора разочаровались в результатах масштабных соцопросов: взглянув на таблицы, они поняли, что массив данных не отражает реальное состояние дел в регионе. Знакомые с ситуацией объясняют: причина в том, что опросы проводили не профессиональные социологи, а люди, далекие от ремесла. «Теперь нужно решить, показывать ли итоги подобного опроса высшим руководителям», — описывает головоломку слухмейкер.

В правительстве пишут сочинения «Как я провел праздники»

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рассказывают, что у членов правительства новая головная боль. Перед новогодними каникулами все, кто планировал покидать столицу региона, должны были указать срок отсутствия и место путешествия — не важно, идет речь о Вьетнаме или Тугулыме. Кто-то этого не сделал в предновогодней спешке, другие не планировали покидать город — но все же сделали это. В результате чиновникам сказали писать о своих передвижениях постфактум — в кулуарах уже шутят, что это аналог школьного сочинения «как я провел лето».

Свердловские власти ищут нового главного ветерана

Департамент внутренней политики Свердловской области начал поиски нового руководителя ветеранского движения в регионе. Нынешний — 84-летний генерал Юрий Судаков, — по слухам, сам попросил о замене. «Учитывая, что начинается новый избирательный цикл — а ветеранское движение играет важную роль на выборах — решение о новом руководителе будет приниматься на самом верху», — придают важности рекрутингу в резиденции главы региона.

Постпред Александр Овчаров уйдет по «схеме Астахова»

uralmsk.ru

В резиденции губернатора рассуждают, что, несмотря на рост фактов, которые свидетельствуют об участии Александра Овчарова в браконьерской охоте, быстрых кадровых решений ждать не стоит. Комментируя перспективу отставки, завсегдатаи напоминают историю полпреда губернатора Михаила Астахова, который не был уволен ни после того, как ему предъявили обвинение, ни во время следствия, ни после первого приговора — и в итоге ушел «с честью», написав заявление «по собственному». Если избежать приговора не удастся, Овчаров тоже напишет заявление, утверждают сплетники.

Свердловский депутат Госдумы устроил «спам-атаку» на коллег

Политический и бизнес-истеблишмент устал от назойливого спама, который рассылает депутат Госдумы Андрей Ветлужских всем своим контактам в мессенджерах. Лидер свердловских профсоюзов записал уже больше 30 видеозаписей с юридическими «кейсами» и методично снабжает ими знакомых, дополняя посты длинным списком ссылок на свои аккаунты в других соцсетях. «Сперва основой для активности Ветлужских был Telegram, но, столкнувшись с отписками, он завел второй телефонный номер и начал „засорять“ WatsApp своих коллег, — поделился недовольный собеседник „URA.RU“. — Думаю, Андрею Леонидовичу стоит тщательнее отбирать SMM-специалистов».

Подчиненные Высокинского спровоцировали подозрения в резиденции Куйвашева

Евгений Зяблицев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В команде губернатора Евгения Куйвашева обратили внимание на итоговые совещания глав районов Екатеринбурга с директорами городских предприятий. Подозрения вызвало присутствие на таких встречах представителей не только «Единой России», но и других партий. В частности, один из гостей неформальных мероприятий — депутат Заксобрания Евгений Зяблицев. «Учитывается, что он [Зяблицев] считается человеком [бывшего вице-губернатора Владимира] Тунгусова, это вызвало крайне отрицательную оценку [в окружении губернатора]», — нагнетают в аппарат главы региона.

Свердловские справедливороссы торгуются с авторитетными бизнесменами

По слухам, группа авторитетных екатеринбургских бизнесменов предприняла очередную попытку взять под контроль региональное отделение «Справедливой России». Якобы представители бизнесменов в конце 2019 года встречалась с федеральную руководством партии, чтобы обсудить условия совместного участия в предстоящих в 2021 году выборах в свердловское Заксобрание. Сплетники не исключают, что предложенные екатеринбуржцами условия оказались недостаточно интересными для москвичей. Говорят, что переговоры продолжатся не ранее апреля этого года и их успешность никем не гарантирована.

Свердловские мэры получили весточки от Тунгусова

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Появились новые неофициальные подтверждения слуха о мобилизации команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова для участия в выборах в Заксобрание области. Якобы избранные в свое время по протекции Тунгусова свердловские мэры получили от него письма с просьбой о помощи. Речь в них может идти о скрытой поддержке указанных Тунгусовым кандидатов в депутаты и саботаже кампаний их оппонентов.

Игорь Торощин готовится возглавить свердловскую ЛДПР

Свердловские сплетники пытаются понять по какой причине депутат Госдумы Игорь Торощин возобновил активную работу в Свердловской области. Последние несколько лет он курировал по партийной линии Волгоградскую область, но недавно неожиданно вернулся на историческую родину. Поводом для этого якобы может являться желание Торощина возглавить свердловское отделение ЛДПР и возглавить его списки на следующих выборах в Госдуму.

Высокинский использует пожар на свалке для расширения полномочий

Реакция администрации Екатеринбурга на возгорание несанкционированной свалки промышленных отходов и стройматериалов на Уралмаше удивило наблюдателей. «Глава города объяснил, что свалку ликвидировать невозможно, потому что она находится на неразграниченных землях не соответствует действующим правовым нормам. Но ликвидация свалок в городской черте, не говоря уже об обеспечении безопасности проживания жителей — это прямая обязанность городских властей», — шепчутся в кулуарах.Наблюдатели склонны считать такое выступление градоначальника намеком на желание вернуть право распоряжаться неразграниченными землями в пределах муниципалитета, которое было закреплено за МУГИСО в период войны между городом и областью.

Депутаты не оставляют попыток насолить Высокинскому

Принятие положения о киосках, из-за которого мэрии Екатеринбурга грозила прокурорская проверка, вновь под вопросом — даже несмотря на вмешательство «белого дома». Депутаты, поддерживаемые авторитетным бизнесом, готовы припомнить мэру Александру Высокинскому провал торгов за кресло вице-мэра по товарному рынку.

Рассказывают, что на 21 января планировалось назначить заседание профильной комиссии, а 28 января — наконец утвердить проблемный документ. Однако, сославшись на отпуск, депутаты предупредили мэрию, что комиссии не будет, и, соответственно, руководство города может не рассчитывать на положительное голосование, делятся более лояльные избранники.

Спикер Володин лоббирует интересы дорогих ему коллег

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин потихоньку лоббирует бизнес отдельных своих подопечных. Так на четверг, 16 января, запланирована поездка депутатов представительного органа в распределительный центр торговой сети «Пятерочка» в городе Екатеринбурге. Слухачи напоминают, что с 2017 года руководителем проектов АО «Торговый Дом «Перекресток» (вместе с «Пятерочкой» входит в X5 Retail Group) является депутат гордумы Владимир Стругов. Последний считается соратником спикера Володина. Отдельных депутатов, по их собственному признанию, несколько удивил столь прямолинейный лоббизм со стороны председателя.

Оппоненты зама Высокинского готовят для него сюрприз

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, курирующая информационный блок, готовит интригу против замглавы по благоустройству Алексея Бубнова. Сотрудники администрации, увлеченно наблюдающие за распрями, рассказывают, что в планах у Куземки — разместить на сайте мэрии голосование о качестве уборки снега в декабре-начале января. «Исход понятен: большинство [респондентов] скажут, что снег убирается плохо, и потом эти результаты лягут на стол главы [Екатеринбурга]», — описывает задумку инсайдер.

Свалка на Уралмаше сделала аутсайдером главу района

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко — главный претендент на увольнение из городских структур власти после истории с тлеющей свалкой на окраине уральской столицы. Знакомые с ситуацией слухмейкеры рассказывают, что мэр Александр Высокинский считает его одним из виновников ЧП. «Оппоненты Кравченко также часто напоминают [Высокинскому], как убирается снег в районе. Все это сильно ослабило позиции Романа Геннадьевича», — делится инсайдер. Также в мэрии уверены, что возможная отставка Кравченко — удар не по нему, а по спикеру гордумы Игорю Володину: Кравченко считают креатурой влиятельного депутата.

Артюх возвращается в уральскую политику

Не исключено, что эмигрировавшему в Словакию уральскому политику Евгению Артюху удастся взять под контроль свердловское отделение «Российской партии пенсионеров». Якобы ему практически удалось пролоббировать вопрос об избрании своего кандидата на пост руководителя региональной парячейки. Если это окажется правдой, то Артюх будет активно влиять на формирование списков РПП на выборах в региональный и федеральный парламенты.

Главреда «Областной газеты» уличили в новой интриге

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В домах власти активно обсуждается ситуация, спровоцированная главным медиарупором команды губернатора — «Областной газетой». Дело в том, что в одном из последних номеров за прошлый год, где были представлены основные события года (по версии главного редактора Дмитрия Полянина), губернатор никак не проявил себя в 2019-м, упоминания о нем отсутствуют. «Зато как один из главных указан переезд [бывшего свердловского премьера Дениса] Паслера в Оренбургскую область. К статье даже была прикреплена его фотография!» — едва сдерживает эмоции статусный политик.

В госпитале ветеранов войн может смениться главврач

Сотрудники свердловского госпиталя ветеранов войн обсуждают судьбу главного нарколога области Олега Забродина, который год назад возглавил это медицинское учреждение. Дело в том, что в середине января у Забродина истекает контракт, и будет ли он продлен, пока не ясно. Всем известно, что за начальником госпиталя стоит свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков. Но, учитывая обстановку в свердловском здравоохранении, особенно забастовки медиков, медперсонал госпиталя рассуждает, что сегодня возможны любые повороты в карьере главврача, даже если она кажется устойчивой и безоблачной.

В деле первого замглавы свердловского следкома наступило затишье

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уголовном деле первого замглавы свердловского следственного комитета Михаила Бусылко наступило затишье — рассказывают силовики. Ни он, ни прокурор Дмитрий Чуличков, у которого проходили обыски, ни адвокат Трухин больше ничего не сообщают следователям, решив: того, что они уже наговорили, и так более чем достаточно. Особой активности не проявляют и следователи, так что дело Бусылко замерло в мертвой точке.

Элитную гимназию Екатеринбурга охватила инфекция

В одной из элитных школ Екатеринбурга — гимназии «Корифей», — в которой учились и учатся дети политической и деловой элиты города, чрезвычайная ситуация: несколько учеников гимназии заразились стригучим лишаем. Необходимые меры по карантину приняты, но родители все равно обеспокоены, рассказывают слухачи.

Экс-глава горздрава Екатеринбурга обнаружил хобби

Бывший начальник горздрава Екатеринбурга Александр Дорнбуш ведет бизнес по продаже аксессуаров для дайвинга. Знающие люди говорят, что бывший медицинский чиновник и сам увлекается этим видом отдыха, и зарабатывает на этом. Люди с аналогичным хобби знают адреса пары магазинов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.