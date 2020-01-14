Новое федеральное СМИ на Урале не прожило двух месяцев. Будет другое

Коллектив редакции «Bombus» может стать частью нового федерального СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральное СМИ со штабом в Екатеринбурге, портал Bombus, закрывается, не просуществовав и двух месяцев. Московское руководство сайта ведет переговоры о переходе команды в другое СМИ и едет в Екатеринбург объявить сотрудникам новости о судьбе проекта. Об этом «URA.RU» сообщили ряд источников, знакомых с ситуацией.

По их информации, в середине недели в штаб-квартире издания в Екатеринбурге состоится совещание о судьбе проекта. Ожидается, что приедет московское руководство Bombus: главный редактор Дмитрий Соколов-Митрич и его заместитель Марина Ахмедова. Руководство не поставило в известность журналистов о цели встречи. «Последний раз их [Соколова-Митрича и Ахмедову] видели перед Новым годом на корпоративе Bombus. Тогда вопрос о закрытии не поднимался.

При этом вопросы о будущем проекта им [руководителям] задавали. Ответ был один: «Все нормально»», — рассказывает инсайдер.

Bombus запускался в конце ноября 2019 года с претензией на издание федерального масштаба с главным офисои в Екатеринбурге. «Bombus — одновременно свободное и патриотичное СМИ, призванное увеличить глубину и ясность в понимании страны и мира, а не нарастить шум. Иными словами, это просто нормальное СМИ… Нормально узнавать, понимать и думать, а не просто копипастить глупости и фейки», — сообщали идеологами на презентации проекта.

В середине недели Соколов-Митрич и Ахмедова вместе с редакцией в Екатеринбурге будут решать судьбу «Bombus» Фото: wikipedia.org

В творческий коллектив проекта руководству удалось переманить ряд уральских журналистов в разные годы работавших в видных СМИ Урала. Так, в числе сотрудников оказался криминальный обозреватель «Коммерсант-Урал» Игорь Лесовских, который проработал в газете более 13 лет.

Само издание в первый день работы показало, что сайт «сделан на коленке» — уральские журналисты раскритиковали контент, а дизайнеры и программисты — технические решения. На сайте Bombus до сих пор нет счетчиков посещаемости, по которым можно было бы судить о популярности проекта, из-за неудобной верстки сложно сказать, сколько материалов «Бомбус» публикует за день. Сегодня сайт работает относительно стабильно, публикуя по несколько заметок в день, в среднем в неделю на сайте бывает пара лонгридов.

Шеф-редактор редакции Bombus в Екатеринбурге Юрий Дорохов на вопрос «URA.RU» о закрытии проекта ответил: «Мы находимся в определении наших планов на ближайшее время». На другие вопросы Дорохов не ответил.

Получить оперативный комментарий от Соколова-Митрича и Ахмедовой не удалось. Главред, выслушав вопрос корреспондента «URA.RU», сообщил, что ему неудобно разговаривать и положил трубку. Больше на звонки он не отвечал. Телефон Ахмедовой оказался недоступен.

По словам инсайдеров агентства, коллективу Bombus будет предложено перейти в полном составе под другой бренд, став региональным отделением нового федерального СМИ. «Предварительно журналисты согласны работать в новой конфигурации. Во вторник с ними в Екатеринбурге встретится главред нового проекта. Им станет Игорь Рябов», — отмечает источник.

Игорь Рябов известен в медиасообществе как глава экспертной группы «Крымский проект», более о нем ничего не известно. В беседе с корреспондентом «URA.RU», он подтвердил планы по созданию нового федерального СМИ с участием журналистов из Bombus.

«Сейчас находимся в переговорах с редакцией [«Bombus»] с предложением присоединиться к нашему проекту.

В данный момент я нахожусь в Екатеринбурге», — рассказал он. Из подробностей Рябов сообщил «URA.RU», что проект будет реализовываться на средства «группы людей, которая заинтересована в развитии информационного русскоязычного поля». «Мы будем ориентироваться на прибыль, на коммерческие продукты, которые не будут идти в разрез с нашей идеологией. У нас есть средства на спокойный старт, не думая о финансах. Будем ориентироваться на консервативное большинство», — уточнил Рябов.

По его словам, в реализации проекта ему будет помогать телеведущий и политолог Сергей Михеев. В разговоре с «URA.RU» последний подтвердил планы по созданию федерального медиа. «Есть пока только задумки создать некий портал, который совместит в себе качества интернет СМИ, телевидения, текста и всего, что можно сделать. Цель — создание нового СМИ. Оно должно быть взвешенным, умеренно-объективным. На мой личный взгляд, в нашем информационном поле очень много манипулятивности и не хватает здравого смысла. Мне бы хотелось именно это увидеть», — рассказал Михеев. По его словам, о других подробностях можно будет говорить не раньше марта.